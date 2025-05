Cupra Tavascan - nowa cena zmiata konkurentów z planszy

Trzeba przyznać, że Cupra Tavascan na 21-calowych kutych felgach prezentuje się naprawdę zjawiskowo. Nowy model został zaprojektowany w Barcelonie, a za płótno stylistom posłużyła platforma MEB Grupy Volkswagen. Efekt? Mierzący 4644 mm SUV Coupe wykorzystuje rozwiązania znane już m.in. z Volkswagena ID.5, a rozstaw osi wynoszący 2766 mm pozwala połączyć styl z przestronnym wnętrzem.

Krewniak ID.5, Skody Enyaq Coupe i Audi Q4 Sportback doczekał się nowego cennika. Choć kwoty dotyczące zakupu gotówkowego się nie zmieniły, a metka z wartością 238 800 zł nie robi szczególnego wrażenia, miesięczna rata w nowej ofercie nieco bardziej działa na zmysły. Haczyk? Oczywiście jest obecny, ale na tyle niewielki, że obok nowej oferty trudno przejść obojętnie.

Cupra Tavascan. Co to za samochód?

Marka z Barcelony przekonuje, że Tavascan błyszczy na tle krewnych z koncernu. Nadwozie zostało starannie zoptymalizowane pod kątem aerodynamiki, a wzory felg i dostępne lakiery są szyte na miarę odważnego designu. We wnętrzu kierowcę wita z kolei 15-calowy ekran stacji multimedialnej i seryjne fotele sportowe. Bagażnik o pojemności 540 l należy do największych wśród samochodów elektrycznych, a dzięki pomysłowym akcesoriom da się go dobrze wykorzystać. Funkcjonalność podnoszą schowki oraz solidne haki na torby z zakupami. Wspólne geny ze Skodą dają o sobie znać.

Jakie silniki dostępne są w gamie? Objęta nową ofertą wersja Endurance to bazowy wariant z jednostką elektryczną umieszczoną na tylnej osi. Moc 286 KM wystarcza, by Cupra osiągała pierwszą setkę po 6,8 s. Bateria o pojemności użytecznej 77 kWh ma wystarczyć, by bez konieczności ładowania pokonać 542-568 km w cyklu mieszanym. Wartości są więc całkiem przyzwoite, a znane z innych modeli podzespoły dały już się poznać jako energooszczędne.

Oprócz opisanej wersji Endurance, w ofercie jest również Tavascan w ostrzejszym wariancie VZ. Na tylnej osi pracuje silnik synchroniczny 285 KM i 545 Nm, a z przodu zamontowano jednostkę asynchroniczną rozwijającą 109 KM i 134 Nm. W ten sposób powstaje elektryczny napęd na 4 koła o mocy systemowej 340 KM. Sprint od 0 do 100 km/h trwa w takim aucie 5,6 sekundy, a zasięg jest nieco mniejszy - wynosi 512-522 km w cyklu mieszanym.

Tyle kosztuje Cupra Tavascan. Cena?

Ceny 238 800 zł za bazową odmianę Endurance i 295 100 zł za Tavascana w wersji VZ trudno nazwać "okazją". Co innego gdy spojrzymy na kalkulacje miesięcznych rat. Ile kosztuje nowa Cupra Tavascan w leasingu?

Oferta na elektrycznego SUV-a coupe pozwala jeździć nim za skromne 671 zł miesięcznie. Założenia są następujące -leasing na 25 miesięcy z wkładem własnym wynoszącym 36 894 zł oraz limitem przebiegu 10 000 km rocznie. Co istotne, klienci mogą w pełni sfinansować wkład własny dzięki dotacji w ramach programu NaszEauto. Realnie trzeba więc dołożyć 6894 zł, by przez ponad 2 lata jeździć Tavascanem za 671 zł miesięcznie.

To oferta skierowana do przedsiębiorców. Jak wygląda to w przypadku klientów indywidualnych? Kierowcy poszukujący auta prywatnie mogą skorzystać z oferty najmu długoterminowego – wynajmując samochód na 25 miesięcy z limitem rocznym 10 tys. km i wpłatą własną w wysokości 36 894 zł, rata wyniesie 1187 zł netto czyli 1460 zł brutto.

Cupra Tavascan - wyposażenie

W ofercie są dostępne tylko dwie wersje wyposażenia. Już standardowy wariant Endurance proponuje całkiem długą listę wyposażenia. Bez dopłaty możemy liczyć m.in. na system monitorowania martwego pola Side Assist z funkcją wspomagania wyjazdu z miejsca parkingowego Exit Assist i Exit Warning, kamerę cofania, aktywny tempomat (ACC), system bezkluczykowy Keyless Advance, elektryczną klapę bagażnika, trzystrefową klimatyzację automatyczną, 15-calowy ekran dotykowy, 19-calowe felgi aluminiowe oraz elektrycznie składane lusterka boczne.

Pakiety opcjonalnego wyposażenia Adrenaline i Extreme pozwalają doposażyć Tavascana w system nagłośnienia Sennheiser, 21-calowe felgi, ambientowe oświetlenie kokpitu, podgrzewane fotele przednie z elektryczną regulacją i funkcją pamięci, system kamer 360 stopni, wyświetlacz head-up, adaptacyjne zawieszenie DCC, panoramiczne okno dachowe, reflektory Matrix LED czy tapicerkę z mikrofibry bądź skóry Nappa.