Kolejne kamery systemu RedLight

Kamery nad drogami pracują na pełnych obrotach, a tysiące kierowców wpada na wykroczeniu, które do tej pory uchodziło płazem. Wszystko za sprawą systemu RedLight, czyli nowej broni w arsenale CANARD. Już niebawem kolejnych 10 skrzyżowań dróg krajowych zostanie objętych monitoringiem systemu w nowym standardzie. Urządzenia staną również przy przejazdach kolejowo-drogowych. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy, CANARD będzie prowadził kontrole na 60 skrzyżowaniach oraz 10 przejazdach kolejowo-drogowych.

Kontrakt podpisany ze spółką Vitronic Eastern Europe opiewa na około 12,8 mln złotych. Koszt montażu 5 systemów kontroli wjazdu na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym wyniesie blisko 2 mln zł, natomiast 10 systemów na skrzyżowaniach będzie kosztowało ponad 10,8 mln. zł. Co to za urządzenia, jakie mają możliwości i gdzie kierowcy będą musieli szczególnie uważać?

Mandat za przejazd na czerwonym świetle. GITD sypie karami jak z rękawa

System RedLight zamontowano już w kilkudziesięciu miejscach w Polsce. Jednym z najbardziej zapracowanych jest ten na rondzie Jerzego Wojnara – to skrzyżowanie ulicy Hynka, Łopuszańskiej i Al. Krakowskiej w Warszawie.

Kierowców jadących z każdej strony kontroluje tam 28 kamer, choć są i takie miejsca, w których układ składa się aż z 36 współpracujących ze sobą obiektywów. Wśród najbardziej "dochodowych" systemów, które pracowały w 2024 roku warto wymienić m.in poniższe:

Łódź, ul. Rokicińska, A. Puszkina - 6833 wykroczenia;

Kraków, Aleja Pokoju, ul. Nowohucka - 5041 wykroczeń;

Kraków, ul. Tischnera, Brożka, Zakopiańska, Wadowicka - 3641 wykroczeń;

Łódź, ul. Obywatelska, Al. Jana Pawła II - 3229 wykroczeń;

Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II, Grunwaldzka - 2641 wykroczeń.

Jak to właściwie działa? – Kamery monitorujące skrzyżowanie śledzą tor poruszania się pojazdu i w przypadku niezastosowania się do zakazu wjazdu za sygnalizator rejestrują wykroczenie –wyjaśnia Wojciech Król z GITD. – Nagranie wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację pojazdu, automatycznie zostaje przesłane Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Po analizie nagrania, do właściciela pojazdu ustalonego na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, wysyłana jest dokumentacja zawierająca komplet informacji o wykroczeniu, w tym czas i miejsce jego popełnienia, czas jaki upłynął od zapalenia się czerwonego światła oraz zdjęcia zdarzenia. Do korespondencji załączony jest druk oświadczenia, który należy wypełnić – tłumaczy.

Kamery pilnują kierowców. Oto nowe urządzenia

Nowe instalacje zostaną wykonane teraz 15 miejscach wytypowanych przez GITD we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policją. To miejsca gdzie dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych spowodowanych niezastosowaniem się przez kierujących pojazdami do czerwonego sygnału świetlnego. Oceniając konieczność wprowadzenia stałej kontroli, specjaliści wzięli również pod uwagę charakter najbliższej okolicy - szkoły, przystanki transportu zbiorowego, wzmożony ruch pieszy? Wszystkie te aspekty zaważyły o nowych lokalizacjach.

Jak podaje GITD, wszystkie urządzenia z nowej puli zostaną zainstalowane i przełączone w tryb rejestracji wykroczeń do połowy przyszłego roku, przy czym odbiór pierwszego urządzenia zostanie wykonany nie później niż do końca lutego 2026 roku. Warto śledzić doniesienia na bieżąco - nowe uruchomienia będą komunikowane m.in. na Facebooku.

Gdzie ustawią nowe kamery RedLight?

Czym od tradycyjnych radarów różnią się urządzenia RedLight? Kierowcy muszą zachować czujność, bo przed kontrolą nie będą ostrzegały żadne znaki! Nowe kamery systemu pojawią się na 10 skrzyżowaniach. Lista miejsc obejmuje poniższe lokalizacje:

Małopolskie – miejscowość Targowisko, DK 94 – skrzyżowanie drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 963;

Mazowieckie – Kożuszki-Parcele, DK 92

Mazowieckie – Ołtarzew, DK 92 – skrzyżowanie drogi krajowej nr 92 z ul. Ceramiczną i Umiastowską

Pomorskie – Tczew, DK 91 – skrzyżowanie Al. Solidarności, Jagiellońskiej i Wojska Polskiego

Pomorskie – Malbork, DK 22 – skrzyżowanie Al. Rodła z 17 marca

Śląskie – Czeladź, DK 94 – skrzyżowanie ul. Będzińskiej i Handlowej

Śląskie – Wojkowice Kościelne, DK 86 – skrzyżowanie drogi krajowej nr 86 z ul. Zawodzie

Wielkopolskie – Nekla, DK 92 – skrzyżowanie drogi krajowej nr 92 z ul. Dworcową i Powstańców Wielkopolskich

Wielkopolskie – Wolsztyn, DK 32 – skrzyżowanie drogi krajowej nr 32 z ul. Powstańców Wielkopolskich

Wielkopolskie – Kościelna Wieś, DK 12 – skrzyżowanie drogi krajowej nr 12 z ul. Ostrowską i Kościelną

Nowe systemy RedLight na przejazdach kolejowych:

Małopolskie – miejscowość Barwałd Dolny, DK 52

Opolskie – Większyce, DK 45

Wielkopolskie: Wymysłowo i DK 15; Łąkociny i DK 36 oraz Piaski i DK 11.

Kierowcy zapłacą podwójnie. Posypią się mandaty

Wysokość grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego za niezastosowanie się do sygnału świetlnego na skrzyżowaniu wynosi 500 zł, natomiast znacznie większy mandat czeka na tych, którzy przewinienia dopuszczą się na przejeździe kolejowym. Za przejazd przez tory na czerwonym świetle lub podczas zamykania zapór przewidziano mandat w wysokości 2 tys. zł. To jednak nie koniec - jeśli w ciągu dwóch lat dojdzie drugi raz do tego samego wykroczenia, kierujący zapłaci podwójną karę, czyli 4 tys. zł. Sprawcy naruszenia przypisywane jest również 15 punktów karnych.

Dostałem mandat z systemu RedLight. Co dalej?

Skuteczność systemu nie pozostawia złudzeń - listy z mandatami wkrótce będzie odbierać więcej kierowców. Co zrobić, gdy dostaniemy przesyłkę? Obecnie właściciel pojazdu po otrzymaniu wezwania dotyczącego wykroczenia drogowego musi w nim zaznaczyć jedną z trzech opcji. Formularz do GITD należy odesłać w ciągu 7 dni od daty odbioru listu. W piśmie ma do wyboru:

Oświadczenie nr 1: wypełnia osoba, która kierowała pojazdem w chwili wykroczenia;

Oświadczenie nr 2: wypełnia właściciel/posiadacz pojazdu, który wskazuje komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie;

Oświadczenie nr 3: wypełnia właściciel/posiadacz pojazdu, który nie wskazuje lub odmawia wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

W oświadczeniu można odmówić przyjęcia mandatu, jednak wtedy sprawa trafi do sądu z wnioskiem o ukaranie. Wypełnione dokumenty należy wysłać do 7 dni od otrzymania listu, w przeciwnym razie sprawa również trafi do sądu.