BYD ATTO 2 wjeżdża na rynek. Koncern rozkręca biznes w Polsce

BYD to prywatna chińska firma założona w 1995 r. w Shenzhen, w prowincji Guangdong. Nazwa jest skrótem od hasła "Build Your Dreams" czyli "Zbuduj Swoje Marzenia". W ciągu 30 lat firma rozwinęła się z 20 do ponad 900 000 pracowników. Początkowo działała jako producent akumulatorów niklowo-kadmowych. Następnie zajęła się produkcją aut elektrycznych (BEV), elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych, autobusów oraz magazynów energii. W 2008 r. BYD jako pierwsza rozpoczęła sprzedaż hybryd plug-in (PHEV).

Dziś BYD ma na swoim koncie ponad 28 tys. patentów i jest jednym z największych producentów BEV i hybryd typu plug-in. Od sierpnia 2024 roku zatrudnia ponad 100 000 inżynierów i techników w 11 instytucjach badawczych, co czyni go producentem samochodów z największym zespołem badawczo-rozwojowym na świecie. Chiński koncern jednocześnie ostrzy sobie zęby na Teslę i samodzielnie produkuje kluczowe części do samochodów elektrycznych, jak baterie, silniki czy elektronika napędu. W ostatnich latach firma opracowała takie przełomowe rozwiązania, jak superbezpieczne baterie Blade Battery, e-Platform 3.0 i technologię integracji baterii Cell to Body. Gigant działa w 94 krajach i przeszło 400 miastach. W Europie prowadzi biznes od 1998 roku. BYD na podbój Polski oficjalnie ruszył jesienią zeszłego roku, a teraz gamę producenta powiększa najtańszy w ofercie SUV ATTO 2. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda BYD ATTO 2. Oto SUV o długości 4,3 m

BYD ATTO 2 wjeżdża do najszybciej rosnącego segmentu kompaktowych SUV-ów. Ma 4,31 m długości (dla porównania to ok. 10 cm więcej od hybrydowej Toyoty Yaris Cross) 1,83 m szerokości i 1,68 m wysokości. Do tego jest ponad 2,6-metrowy rozstaw osi, stąd chińska nowość we wnętrzu zaoferuje poziom przestronności spotykany zwykle w autach o klasę większych. Już w bazowej wersji ATTO 2 przednie fotele są regulowane elektrycznie, a w wyższych odmianach dochodzi podgrzewanie (także kierownicy). Na tylnej kanapie naprawdę będzie ciężko uwierzyć, że w tak zwartym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Dwa duże ekrany, w tym jeden obrotowy. Tak wygląda wnętrze

Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z wirtualnymi zegarami o przekątnej 8,8 cala i 10,1- lub 12,8-calową obrotową stacją multimedialną oraz umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Za sterowanie audio, klimatyzacją, ogrzewaniem czy wszelkimi pozostałymi funkcjonalnościami odpowiada większy ekran środkowy. Niezależnie od wielkości wyświetlacza, oprogramowanie BYD zapewnia obsługę aplikacji takich jak Spotify, YouTube, Zoom i Amazon Music. Do tego odbiera aktualizacje over the air (OTA). System infotainment obsługuje również funkcję karaoke.

Przyciskami na tunelu środkowym można włączyć np. odparowywanie przedniej szyby. Obok jest też pokrętło głośności systemu audio i przełącznik trybów jazdy - Eco, Normal, Sport i Snow. Fizyczne klawisze są także na kierownicy.

Jaka pojemność bagażnika w BYD ATTO 2?

Bagażnik ATTO 2 oferuje 400 l pojemności – to więcej niż w przypadku wielu hatchbacków segmentu C. Złożenie dzielonej tylnej kanapy powiększa kufer do 1340 l.

BYD ATTO 2 ma silnik o mocy 177 KM. Jak przyspiesza?

Wreszcie napęd. ATTO 2 jest wyposażany w silnik elektryczny o mocy 177 KM (290 Nm). Przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrwa tylko 7,9 s; prędkość maksymalna - 160 km/h. Bateria blade o pojemności 45,12 kWh ma zapewnić 312 km zasięgu, a w mieście nawet 463 km.

Ładowanie prądem stałym o mocy 65 kW umożliwia uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w 37 minut. Doładowanie elektronów od 30 do 80 proc. potrwa 28 minut. Standardowa trójfazowa ładowarka prądu przemiennego 11 kW pozwala na naładowanie od 0 do 100 proc. w 5,5 godziny. ATTO 2 na tle rywali wyróżnia się pompą ciepła w standardzie. Funkcja Vehicle-to-Load (V2L) działa z mocą do 3,3 kW i pozwala na zasilanie różnych urządzeń - od ekspresu do kawy po odkurzacz.

BYD ATTO 2 kosztuje od 129 900 zł albo 89 900 zł

BYD ATTO 2 w wersji Active kosztuje od 129 900 zł – to bardzo dobra oferta, która mocno obniża próg wejścia do świata samochodów elektrycznych. Do tego po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 89 900 zł.

Jak cena chińskiego auta wygląda na tle konkurencji? Skoda Elroq 50 kosztuje od 149 000 zł. Najtańszy Peugeot E-2008 to wydatek od 187 450 zł za model baterią 50 kWh i silnikiem 136 KM. Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł (akumulator 58,3 kWh i silnik 204 KM). Volvo EX30 z baterią 49 kWh netto wymaga od 176 990 zł. Volkswagen ID.3 w wersji Pure i z baterią 52 kWh - 159 590 zł, jednak odmiana nadająca się do użytku (Pro, 59 kWh) jest droższa i startuje od 180 290 zł.

Wyposażenie BYD ATTO 2 w wersji Active

BYD ATTO 2 jest oferowany w kolorach Climbing Grey, Hiking Green, Skiing White i Cosmos Black. Wyposażenie bazowej wersji Active obejmuje:

17-calowe alufelgi,

w pełni LED-owe oświetlenie (reflektory, tylnymi lampy i światła do jazdy dziennej),

panoramiczny dach z elektrycznie regulowaną osłoną przeciwsłoneczną,

inteligentne światła drogowe,

kamerę i tylne czujniki parkowania,

10,1-calowy obrotowy ekran dotykowy systemu infotainment,

tapicerkę ze skóry wegańskiej,

funkcję Vehicle-to-Load (V2L).

Ile kosztuje BYD ATTO 2 w wersji Boost?

BYD ATTO 2 w bogatszej wersji Boost kosztuje od 141 000 zł. Taki samochód jest lepszy o podgrzewanie przednich foteli i kierownicy, oświetlenie kabiny, elektrycznie składane lusterka boczne, przednie czujniki parkowania i kamerę 360 stopni, większy wyświetlacz systemu infotainment o przekątnej 12,8 cala, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów o mocy 15 W oraz ulepszony system audio z 8 głośnikami.

BYD ATTO 2 w wersji Comfort z mocniejszym silnikiem

W trzecim kwartale 2025 dołączy najlepiej wyposażona wersja Comfort z większą baterią i mocniejszym silnikiem. Taki napęd ma zapewnić około 420 km zasięgu na jednym ładowaniu.