BYD jest już w Europie, ale kiedy w Polsce?

BYD Seal to model, który pojawił się po raz pierwszy w Europie podczas tragów motoryzacyjnych w Paryżu. Chiński sedan już niebawem trafi do europejskich salonów, co podczas imprezy potwierdził sam Peter Brugel, czyli człowiek odpowiadający za sprzedaż BYD w Europie. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale podczas imprezy w Paryżu padły obietnice mówiące o przyszłym roku.

BYD Seal to konkurent Tesli Model 3

BYD Seal to elektryczny sedan, który na pierwszy rzut oka mógłby konkurować bez kompleksów z Teslą Model 3. Auto weszło do sprzedaży na rodzimym rynku w połowie tego roku. BYD zdążyło się pochwalić, że zebrało 110 tys. rezerwacji na ten model, a pierwsze dostawy ruszyły w sierpniu.

Samochód ma 4800 mm długości, 1875 mm szerokości oraz 1460 mm wysokości. W gamie chińskiego producenta jest pozycjonowany jako sedan średniej wielkości, ponieważ w ofercie jest jeszcze większy Han wyróżniający się sportową linią nadwozia..

Auto będzie dostępne w kilku wersjach napędowych. Podstawową odmianę wyposażono w akumulator o pojemności 61,4 kWh oraz silnik elektryczny napędzający tylną oś mocą 204 KM. Dwie kolejne wersje mają nieco większą baterię – 82 kWh pojemności. Pierwsza jest również napędzana na tylną oś, ale mocniejszym silnikiem o mocy 312 KM. W topowej wersji napęd jest przekazywany na obie osie, a pod prawą nogą kierowcy znajduje się 528 KM maksymalnej mocy.

W zależności od wybranej wersji modelu Seal zasięg samochodu wynosi od 550 do 770 km. Wszystkie akumulatory to konstrukcje strukturalne oparte o ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe i pracują pod napięciem 800 V.

BYD Dolphin, czyli konkurent Renault Zoe dołączy do gamy modelowej

Szef sprzedaży marki BYD poinformował, że europejscy klienci oczekują kolejnego modelu w gamie. Dlatego marka bardzo poważnie rozważa wprowadzenie na rynek hatchbacka o nazwie Dolphin. Auto z segmentu B mogłoby konkurować w Europie z takimi samochodami jak Peugeot e-208 czy Renault Zoe.

Auto jest dostępne na wybranych rynkach w trzech wersjach różniących się długością nadwozia: 4 070 mm, 4 125 mm, 4 150 mm. Jednak w każdej wersji jest identyczny rozstaw osi - 1 770 mm. Producent przewidział dwie wersje akumulatorów: 30,7 kWh oraz 44,9 kWh. Powiązano z nimi dostępną moc: 95 KM lub 177 KM. Zasięg podawany przez BYD wynosi od 300 do 400 km.

BYD jest już w Europie, ale kiedy w Polsce?

Samochody chińskiego producenta są już oferowane na wybranych rynkach w Europie. W ofercie BYD znajdziemy modele: Tang (7-osobowy SUV), Han (sportowy sedan) i Atto 3 (crossover). Pierwsze salony sprzedaży uruchomiono w Belgii, Danii, Holandii, Norwegii i Szwecji.

Kolejny etap rozwoju chińskiej marki na Starym Kontynencie przewiduje uruchomienie jeszcze w tym roku salonów sprzedaży i serwisów na kolejnych kluczowych rynkach: Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Na liście priorytetowych krajów jest również Hiszpania i Włochy.

Polska dla BYD nie jest jeszcze dojrzałym rynkiem z dużym potencjałem sprzedażowym dla samochód tej marki. Można się spodziewać, że przez najbliższe lata Chińczycy będą obserwować rozwój elektromobilności nad Wisłą z poziomu Berlina lub Drezna.

Sebastian Kościółek