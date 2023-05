Reklama

BYD to prywatna chińska firma założona 1995 r. w Shenzhen, w prowincji Guangdong. Nazwa jest skrótem od hasła "Build Your Dreams". Początkowo działała jako producent baterii. Następnie zajęła się produkcją aut elektrycznych (BEV), elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych, autobusów oraz dużych magazynów energii. W 2008 roku BYD stał się pierwszą firmą na świecie, która rozpoczęła sprzedaż hybryd plug-in (PHEV).

Dziś BYD ma na swoim koncie ponad 28 tys. patentów i jest jednym z największych producentów BEV i hybryd typu plug-in. Chiński koncern samodzielnie produkuje kluczowe części do samochodów elektrycznych, takie jak baterie, silniki czy elektronika napędu. W ostatnich latach firma opracowała takie przełomowe rozwiązania, jak Blade Battery, e-Platform 3.0 i technologia Cell to Body. Do końca kwietnia 2023 roku gigant sprzedał ponad 4,1 mln samochodów. Działa w 70 krajach i 400 miastach. W Europie prowadzi biznes od 1998 r. A teraz oficjalnie wjeżdża do Polski…

BYD wjeżdża do Polski, Inter Cars zajmie się dystrybucją

BYD w Polsce na początek zaoferuje elektryczne samochody dostawcze i ciężarowe. Partnerem chińskiego producenta został Inter Cars, czyli największy dystrybutor części w Europie Środkowo-Wschodniej. Umowę podpisano podczas EV Experience, największego święta elektomobilności w Polsce.

Gdzie można kupić samochód BYD?

Na potrzeby realizacji biznesu Inter Cars powołał zależną od siebie spółkę Armatus, która będzie dystrybutorem pojazdów ciężarowych i dostawczych BYD w Polsce. Początkowo auta będzie można kupić i serwisować w sześciu punktach - mapa sieci dilerskiej obejmuje Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Katowice, Warszawę oraz Kraków. Przy czym już do końca 2023 roku ma działać przynajmniej 5 punktów.

BYD marka premium wśród samochodów elektrycznych?

Jak usłyszeliśmy podczas prezentacji BYD wśród aut elektrycznych chce uchodzić za markę premium, czyli cena nie będzie najniższa, ale ma ją uzasadniać technologia napędów oraz parametry podczas użytkowania. Firma podkreśla, że wszystkie elementy elektrycznego napędu, w tym m.in. zintegrowane z silnikami osie napędowe czy sterowniki, to autorskie rozwiązania opracowane przez jej inżynierów.

BYD w swoich samochodach stosuje baterie LFP. W czym są lepsze?

BYD wykorzystuje także własne baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4; LFP). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej.

BYD sprzedaje samochody w Polsce, będzie pięciu dilerów

– Rozwinięta sieć warsztatów Q-Service Truck, sprawna logistyka i rozbudowane portfolio odbiorców pojazdów użytkowych, daje nam możliwość szybkiego wprowadzenia nowej marki pojazdów na rynek wraz z zapewnieniem kluczowej kwestii jaką jest sieć serwisowa. Zapotrzebowanie na pojazdy elektryczne będzie rosło w sposób skokowy, a naszą odpowiedzią na nie są niezawodne, innowacyjne pojazdy użytkowe BYD – powiedział Sławomir Rybarczyk, prezes zarządu Armatus Sp. z o.o.

– Polska, będąca czwartym co do wielkości rynkiem sprzedaży samochodów ciężarowych w Europie, stanowi niezwykłą szansę rozwoju dla elektrycznych samochodów ciężarowych BYD – powiedział Isbrand Ho, dyrektor zarządzający ds. pojazdów użytkowych w BYD Europe. – Potencjał rynkowy w Polsce doskonale wpisuje się w wizję BYD, polegającą na dostarczaniu innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań, które w pełni odpowiadają na zmieniające się potrzeby konsumentów. Dzięki naszej zaawansowanej technologii oraz rozbudowanej sieci dystrybucji Inter Cars, jesteśmy pewni, że nasze elektryczne ciężarówki zmienią sektor transportu w Polsce, przyczyniając się do bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości – dodał.

BYD i trzy modele na początek. Jakie samochody elektryczne w ofercie?

BYD ETP3 to najmniejszy (i najtańszy) z samochodów na prąd oferowanych w Polsce. Na pokładzie dwuosobowej kabiny panuje prostota. Najpotrzebniejsze przełączniki są w zasięgu ręki, dużo poręcznych schowków czy półek. Tylna klapa jest otwierana do góry, załadunek i rozładunek ułatwią odsuwane boczne drzwi. 4,5-metrowa furgonetka elektryczna o DMC 2,4 t zapewni 780 kg ładowności.

BYD ETP3 najtańszy samochód elektryczny chińskiej marki w Polsce

Zabudowany w podłodze akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 45 kWh to zasięg na poziomie 275 km w mieście (233 km w cyklu mieszanym). Co szczególnie docenią firmy logistyczne, pocztowe i usługowe, których kierowcy kręcąc się po mieście nie robią większych przebiegów niż 150-200 km dziennie. Z takim zapasem kurier nie musi się martwić zimą, mrozem, deszczem czy pełnym załadunkiem, bo zasięg i tak pozostanie więcej niż wystarczający. Ładowanie BYD ETP3 za pomocą ładowarki naściennej o mocy 6,6 kW zajmuje 5,5 godziny. Używając szybkiej ładowarki DC 50 kW uzupełnienie energii z 20 proc. do pełna trwa ok. 30 minut. A szybsze ładowanie to więcej jazdy i mniej przestojów. Wiadomo, czas to pieniądz…

BYD ETM 6 sprawdzi się w mieście, jaki zasięg?

BYD ETM 6 powstał z myślą o pracy w ruchu miejskim – wąska i krótka kabina jest trzyosobowa. Kierowca ma przed sobą dwa tablety, pokrętło przekładni, kierownicę i tyle. System kamer ułatwia manewrowanie. ETM 6 to wielozadaniowe podwozie pod zabudowę o DMC 7,5 t – może być elektrycznym samochodem chłodnią, śmieciarką czy autem wykorzystywanym w firmach logistycznych. Występuje w dwóch wersjach rozstawu osi – 3,36 m i 4,2 m.

Zamontowany przed tylną osią zespół akumulatorów LFP o pojemności 126 kWh ma zapewnić 200 km zasięgu (z ładunkiem). Silnik elektryczny produkuje ponad 200 KM mocy i 550 Nm. BYD ETM 6 rozpędzi się do 90 km/h. Ładowanie prądem stałym DC 120 kW pozwala uzupełnić energię z 20 proc. do pełna w 2 godziny.

BYD ETH8 to elektryczny gigant

BYD ETH8 to pełnoprawna 19-tonowa ciężarówka na 22,5 calowych kołach. Do kabiny trzeba wdrapać się po drabince. Za plecami kierowcy jest nawet kuszetka – można tam się przespać w czasie przerwy. ETH8 jest oferowany w dwóch wersjach rozstawu osi (4,5 m i 5,7 m) i długościach nadwozia (8,2 m i 10,5 m).

Akumulator LFP o pojemności 255 kWh ma zapewnić 200 km zasięgu (z ładunkiem). Ładowanie prądem stałym DC 120 kW pozwala uzupełnić energię z 20 proc. do pełna w 2 godziny. Silnik elektryczny produkuje 245 KM mocy i 450 Nm. BYD ETH8 rozpędzi się do 90 km/h.