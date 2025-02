Seat kusi promocjami. Tanie SUV-y w cenie jak sprzed lat

Sprawdzone modele w gamie Seata przeżywają obecnie drugą młodość. Wygląda na to, że hiszpańska marka odnalazła swoją niszę w portfolio koncernu Volkswagena. Teraz, to Seat proponuje kierowcom najtańsze SUV-y i modele w wyprzedażowych ofertach. Cenniki imponują kwotami, których na próżno szukać u konkurentów.

Nie ma wątpliwości, w jakich rywali celuje Seat. To kontra do chińskiej ofensywy i odpowiedź na tanie SUV-y z Państwa Środka, które masowo wjeżdżają obecnie na rynek. Kto jest po wygranej stronie? Z obecnej sytuacji korzystają oczywiście klienci. Między innymi za sprawą ostrzejszej rywalizacji do salonów powróciły wyprzedaże i promocje. Europejscy producenci nie ukrywają też, że cenniki nowych modeli kalkulowane są z uwzględnieniem nowej sytuacji rynkowej...

Seat Arona ostro tanieje. Cena?

Jeden z hitów Seata, czyli miejska Arona, kosztuje teraz mniej niż w 2021 roku. Crossover spokrewniony m.in. z Volkswagenem T-Cross i Skodą Kamiq oferowany jest na wyprzedaży rocznika 2024. Cztery wersje silnikowe i cztery poziomy wyposażenia w rozsądnej cenie sprawiają, że oferta chińskich producentów nie wygląda już tak zachęcająco. Na jakie silniki i wyposażenie mogą liczyć kierowcy, którzy wybiorą Aronę?

Mierząca 4154 mm długości Arona to samochód oparty o platformę MQB-A0. To podwozie znane m.in. z Ibizy, Polo, Fabii czy T-Crossa. Bagażnik o pojemności 400 l gwarantuje przestrzeń zbliżoną do kompaktów, mimo że Arona formalnie gra w klasie B-SUV-ów. We wnętrzu znalazła się przyzwoita liczba schowków oraz uchwytów na kubki, a podłokietnik między przednimi fotelami jest regulowany.

Pod maską pracują wyłącznie benzynowe jednostki. Podstawowym wyborem jest jednostka 1.0 TSI o mocy 95 KM. Ta jednostka sparowana jest z 5-biegową, ręczną skrzynią. Przyspieszenie do setki w czasie 11,3 s powinno być wystarczające do miejskiej jazdy. Zużycie paliwa? Zdaniem producenta, Arona w cyklu mieszanym spala 5,5-5,8 l/100 km. Silnik 1.0 TSI dostępny jest również w wersji 115-konnej, ze skrzynią manualną lub automatyczną DSG. 115-konny wariant to najczęstszy wybór kierowców - w wersji z ręczną skrzynią Seat rozpędza się do 100 km/h w czasie 10 sekund, a z DSG robi to o 0,3 s wolniej. Średnie spalanie to odpowiednio 5,3-5,6 l/100 km i 5,6-5,9 l/100 km.

Na szczycie gamy stoi motor 1.5 TSI o mocy 150 KM. Topowa jednostka występuje tylko z automatem. Prędkość maksymalna 210 km/h i czas sprintu do setki na poziomie 8,4 s to wartości, których w tej klasie nie proponuje zbyt wielu konkurentów. Co więcej, średnie spalanie w czterocylindrowym wariancie wynosi zaledwie 5,6-5,8 l/100 km.

Seat Arona - wyposażenie i cena

Obecnie cennik Arony otwiera wariant Style. Producent zrezygnował więc z najuboższej wersji, która pozbawiona była większości udogodnień. Teraz, w standardowym wyposażeniu znalazły się elektryczne szyby z przodu i z tyłu, klimatyzacja, czujniki parkowania z tyłu, cyfrowe zegary z 8-calowym ekranem, 8,25-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego, 6 głośników, bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto, LED-owe reflektory, wielofunkcyjna kierownica, a także 16-calowe felgi aluminiowe. W ofercie są dostępne również wersje Marina, FR i FR Limited Edition.

Cena? Podstawowy Seat Arona Style z silnikiem 1.0 TSI 95 KM kosztuje 74 900 zł. Ta kwota dotyczy zakupu za gotówkę lub przy wyborze zewnętrznego finansowania. Osobny cennik przewidziany jest bowiem dla kierowców, którzy wybiorą finansowanie promocyjnym kredytem lub leasingiem na określonych warunkach. Niezależnie od formy zakupu, Seat proponuje 5-letnią ochronę gwarancyjną w cenie.

Seat Ateca w promocji. Cena?

Nie tylko Arona dostępna jest w niższej cenie. Promocyjny cennik przygotowany został również dla Seata Ateca. Większy SUV dostępny w ofercie wyprzedażowej dzieli podzespoły m.in. z Volkswagenem T-Roc i Audi Q3. To większy, bardziej rodzinny model, a pod maskę trafiają nie tylko benzynowe silniki TSI, ale i 2-litrowy diesel.

Ateca ma 4381 mm długości - jest jednym z mniejszych przedstawicieli swojego segmentu. Rozstaw osi o około 10 cm większy niż w Aronie przekłada się jednak na zdecydowanie bardziej przestronne wnętrze, a szerokość 1841 mm (o 6 cm więcej niż w Aronie) sprawia, że podróżowanie z kompletem pasażerów jest przyjemniejsze. Łatwiej będzie również zamontować foteliki dla dzieci. Pojemność bagażnika wynosi z kolei 510 litrów.

Lista dostępnych silników obejmuje 115-konne jednostki 1.0 TSI łączone ze skrzynią manualną bądź automatyczną, a w gamie znalazł się także znany z mniejszego modelu, czterocylindrowy motor 1.5 TSI o mocy 150 KM. Ateca ma jednak coś, czego w Europie nie oferują Chińczycy, czyli silnik Diesla - to 150-konny silnik 2.0 TDI. Rzadko spotykany w tym segmencie diesel stanowi w tym modelu najlepszy kompromis między osiągami a niskim zużyciem paliwa. Jednostka wysokoprężna rozpędza Atekę od 0 do 100 km/h w 9,0 s, przy średnim spalaniu 5,1-5,6 l/100 km.

Seat Ateca - wyposażenie i cena

Bestseller Seata jest dziś oferowany w cenie 88 200 zł. Podobnie jak w przypadku Arony, taka kwota dotyczy zakupu gotówkowego i z zewnętrznym finansowaniem. To liga zagospodarowana przez chińskie SUV-y i Dacię Duster. Na jakie wyposażenie możemy liczyć w tak wycenionym Seacie?

Kwota 88 200 zł dotyczy auta w wersji wyposażenia Reference. Pod maską pracuje silnik 1.0 TSI o mocy 115 KM, a napęd przenoszony jest na przednią oś za pomocą 6-biegowej skrzyni ręcznej. Na liście standardowego wyposażenia znalazły się m.in. czujniki parkowania, klimatyzacja, cyfrowe zegary z wyświetlaczem o przekątnej 8 cali, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, automatycznie obniżające się lusterko wsteczne podczas cofania, system bezkluczykowego uruchamiania samochodu, 8,25-calowy ekran dotykowy z systemem multimedialnym, LED-owe światła przednie i tylne, obszyta skórą kierownica, a także 16-calowe felgi aluminiowe. Najtańszy Seat Ateca z silnikiem 2.0 TDI dostępny jest w wersjach wyposażenia Style i bogatszych. Cena takiej konfiguracji to 128 900 zł.