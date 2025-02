Tak wygląda nowa Toyota Yaris 2025

Toyota Yaris to najpopularniejszy w Polsce samochód miejski – trzyma w garści 29 proc. rynku. Ze sprzedażą na poziomie ponad 14 tys. sztuk w 2024 roku to także jeden z kluczowych modeli japońskiego producenta w obronie dominującej pozycji na rynku. Firma jest świadoma, że dobra passa nie trwa wiecznie stąd wprowadza na rynek nową odsłonę swojego hitu na 2025 rok. Jak wygląda nowy Yaris?

Pod względem stylistycznym w sezonie 2025 najmodniejsze są dwa nowe kolory karoserii. Metalizowany Forest Green przewidziano również z połączeniu z czarnym dachem. Z kolei lakier Storm Grey jest zastrzeżony dla Yarisa w odświeżonej wersji GR Sport.

Nowe lakiery i szybkie multimedia

We wnętrzu ekran stacji multimedialnej ma przekątną 9- lub 10,5 cala. Większy z systemem Toyota Smart Connect zaskoczy szybką reakcją i jakością prezentowanej grafiki. Nawigacja pobiera dane w czasie rzeczywistym z chmury. Sterowanie głosowe obsługuje klimatyzację i wiele innych funkcji. Wystarczy powiedzieć "Hej Toyota", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu i np. wyznaczy trasę, przestawi temperaturę czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi.

Nowa Toyota Yaris GR SPORT w ostrzejszym stylu

Odmłodzony Yaris GR SPORT to m.in. nowy wzór 18-calowych felg aluminiowych w matowym wykończeniu. Samochód można mieć w nowym lakierze Storm Grey, który jest dostępny w dwukolorowym wariancie z czarnym dachem.

Wnętrze Yarisa GR SPORT kipi od detali nawiązujących do motorsportu. Świetny klimat wprowadzają czerwone przeszycia czy akcenty w kolorze Gun Metal Grey na drzwiach, bokach kabiny, a także na konsoli centralnej i kierownicy. W samochodach z 2025 roku modelowego logotyp GR jest odciśnięte na zagłówkach foteli. Oznaczenia sportowej dywizji Toyoty także widać na kierownicy, przycisku Start oraz wirtualnym kokpicie.

Toyota Yaris 2025 z hybrydą o mocy 116 KM i 130 KM. Ile spala?

Bazowa Toyota Yaris skrywa pod maską bazowy napęd 1.5 Hybrid 116 KM. Japoński układ produkowany w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach średnio spala 3,8 l/100 km.

Najwięcej frajdy z jazdy zapewni hybryda 1.5 o mocy 130 KM. Dodatkowe 14 KM to efekt modyfikacji jednostki sterującej mocą i mocniejszej sekcji elektrycznej. Wzrost momentu obrotowego też jest solidny, bo aż o 30 proc. ze 141 Nm do 185 Nm! Zastrzyk wzmacniający przełożył się nie tylko na przyspieszenie, ale i na lepszą elastyczność auta, co znacznie ułatwia wyprzedzanie.

Yaris Hybrid 130 jest wyraźnie bardziej dynamiczny. Od 0 do 100 km/h rozpędza się w 9,2 s - to pół sekundy szybciej niż starszy napęd o mocy 116 KM. Zryw od 80 do 120 km/h trwa 7,5 s zamiast 8,1 s. Poza tym, w tego rodzaju aucie ważniejsze jest częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. To przekłada się na niskie spalanie – 130-konna Toyota ma zużywać 4,2 l benzyny na 100 km. Do wyniku swoje trzy grosze dokłada nowy układ Predictive State of Charge Control (znany z Lexusa NX), który podczas jazdy ze wzniesienia lub w korku wykorzystuje dane z nawigacji, by dopasować naładowanie baterii do trasy czy natężenia ruchu.

Ile kosztuje nowa Toyota Yaris? Z oferty znikną klasyczny silnik 1.5

Nowa Toyota Yaris Active z hybrydą 1.5/116 KM kosztuje od 100 900 zł (z skasowano bazowy silnik 1.5/125 KM). Na liście wyposażenia jest m.in. czarna materiałowa tapicerka, system multimedialny Toyota Touch z 9-calowym ekranem dotykowym, kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi, asystent utrzymania pasa ruchu, tempomat adaptacyjny, system wykrywania zmęczenia kierowcy, układ rozpoznawania znaków drogowych.

Toyota Yaris w wersji Comfort z hybrydą 1.5

Toyota Yaris 1.5 Hybrid 116 KM w wersji Comfort kosztuje od 103 900 zł. Wyposażenie to: 15-calowe alufelgi z oponami 185/65 R15, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, światła przeciwmgielne, trójramienna kierownica obszyta skórą, gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, manualna regulacja wysokości fotela pasażera z przodu, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy.

Toyota Yaris Hybrid w wersji Style kosztuje od 111 900 zł

Yaris z hybrydą 1.5 o mocy 116 KM kosztuje od 111 900 zł. Taki samochód jest lepszy o 16-calowe alufelgi z oponami 195/55 R16 i światła przeciwmgielne w technologii LED. W kabinie czarna materiałowa tapicerka z szarymi wstawkami, stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej, podgrzewane fotele kierowcy i pasażera, przyciemniane szyby tylne oraz przednie i tylne czujniki parkowania.

Nowa Toyota Yaris Executive tylko jako hybryda 1.5/130 KM

Yaris w wersji Executive jest dostępny wyłącznie ze 130-konną hybrydą. Taki samochód kosztuje od 122 900 zł. Wyposażenie obejmuje: 17-calowe alufelgi z oponami 205/45 R17, system bezkluczykowego dostępu do samochodu, podwójną podłogę bagażnika, cyfrowy kokpit o przekątnej 12,3 cala, system multimedialny Toyota Smart ConnectR z 10,5-calowym ekranem dotykowym i czarną tapicerkę materiałową ze skórzanymi wstawkami. Auto można wzbogacić o pakiet VIP i Bi-tone.

Nowa Toyota Yaris Hybrid 130 GR Sport kosztuje od 130 900 zł

Najdroższa w gamie Toyota Yaris Hybrid 130 w wersji GR Sport (foto niżej) kosztuje od 130 900 zł. Wyposażenie seryjne obejmuje: 18-calowe alufelgi z oponami 215/40 R18, ostrzej wystylizowane zderzaki, czarny dach, osłonę chodnicy z logo GR Sport, cyfrowy kluczyk i tapicerkę z ekologicznego zamszu Ultrasuede ze skórzanymi boczkami i czerwonymi ściegami.

Toyota Yaris 2025 - cennik i wersje wyposażenia