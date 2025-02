2500 zł kary to początek kłopotów. Prawo dotyczy każdego kierowcy

Policja rusza z masowymi kontrolami kierowców. Ogólnopolska akcja pod kryptonimem Truck & Bus jest koordynowana przez Europejską Organizację Ruchu Drogowego Roadpol. Skąd ta mobilizacja sił drogówki?

– Celem akcji jest przede wszystkim kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz wykonywania transportu drogowego, w szczególności przez kierujących pojazdami dostawczymi i ciężarowymi – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Apelujemy do kierowców, zwłaszcza tych, którzy zawodowo zajmują się transportem o rozwagę i odpowiedzialność na drodze. Pamiętajmy, że od kierowców zawodowych wymaga się szczególnej ostrożności i przestrzegania przepisów, ponieważ ich zachowanie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu – podkreślił przedstawiciel KGP.

Od 19 lutego posypią się kary. Policja ostro bierze się za kierowców

Policjanci wezmą pod lupę nie tylko kierowców ciężarówek. Wszystko zaczęło się po tym, jak obciążony sądowym zakazem prowadzenia pojazdów kierowca pracujący dla jednego z przewoźników, śmiertelnie potrącił 14-latka w Warszawie. Mundurowi wzięli kurierów na celownik i w ostatnich dniach prowadzili masowe kontrole drogowe.

Nowa akcja również obejmie kurierów w autach dostawczych. Funkcjonariusze będą reagować na:

Naruszenia związane z przekraczaniem czasu pracy kierowców,

Naruszenia związane z nieprawidłowym zabezpieczeniem przewożonych ładunków,

Nieprawidłowości dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,

Stan techniczny pojazdów, którymi transport towarów i osób jest realizowany,

Stan psychofizyczny oraz uprawnienia i kwalifikacje zawodowe kierowców wykonujących przewozy drogowe.

Na drogach pojawią się patrole z laserowymi miernikami prędkości z rejestracją obrazu oraz grupy SPEED w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Przypominamy, że najwyższy możliwy mandat za przekroczenie prędkości - o 71 km/h i więcej - to 2500 zł (plus 15 punktów karnych).

Kierowcy często popełnią ten błąd wieczorem

– Policjanci szczególny nacisk położą także na kontrole trzeźwości kierowców – zapowiedział przedstawiciel KGP. – Zwłaszcza, że podczas lokalnie przeprowadzanych akcji nie brakowało niestety kierujących, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu czy pod wpływem środków odurzających. W tych przypadkach zatrzymano kierującym prawa jazdy. Nie obyło się też bez wykrycia najgłośniejszego w ostatnich czasach przewinienia - mundurowi ujawnili kierujących posiadających czynne zakazy prowadzenia pojazdów – wskazał.

Policjant przestrzega przed zjawiskiem tzw. nieświadomej nietrzeźwości. Kierowcy często zakładają, że jeżeli sięgnęli po kilka drinków wieczorem, to rano będą mogli już bezpiecznie wyruszyć w drogę. Jednak w większości przypadków wcale nie jest to tak oczywiste.

Ile alkoholu wypitego wieczorem zostaje na drugi dzień rano?

– Wystarczy nieco ponad litr mocnego piwa lub 250 ml wódki czy 250 ml podwójnego rumu z colą albo ginu z tonikiem. Jeżeli kierowca spożyje taką ilość napojów alkoholowych pomiędzy 21.00 a północą, to wsiadając za kierownicę o 8.00 następnego dnia wciąż może mieć alkohol we krwi – wyjaśnia Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa AlcoSense Laboratories. – Oczywiście, jego samopoczucie może być dobre i jest to czynnik, który najczęściej skłania kierowców do wyruszenia w drogę. Warto jednak wspomnieć, że problemy z koordynacją ruchową, tak potrzebną do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, zaczynają się już od 0,3 promila. Taki kierowca potencjalnie naraża się więc nie tylko na mandat. Może stanowić realne zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych podróżujących – podkreślił.

Sytuacja będzie wyglądać analogicznie w przypadku innych napojów alkoholowych. Wypite przed północą 400 ml wina wzmocnionego lub 800 ml wina zwykłego, 180 ml tequili również sprawią, że alkohol będzie wykrywalny w krwi kierowcy jeszcze następnego dnia.

Przekroczysz limit? Stracisz samochód. Od 19 lutego 2025 roku bez taryfy ulgowej

Jedno piwo to około 25 g etanolu, jeden kieliszek wódki to 20 g etanolu, a w lampce (150 ml) wina jest około 18 g etanolu. Zakłada się, że na przetrawienie 30 g czystego alkoholu, ciało potrzebuje średnio 3 godzin. Czyli ile czasu po alkoholu można prowadzić?

Odpowiedź na to pytanie zna dobry alkomat. Alternatywą jest badanie trzeźwości na komendzie policji, jednak ta taki test lepiej nie jechać samochodem.

– Osoby prowadzące pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości nie mogą czuć się bezkarne, bowiem prawdopodobieństwo ujawnienia takiego czynu jest bardzo duże, a konsekwencje będą przykre, jak np. utrata prawa jazdy. Przypominam również, o nowych przepisach pozwalających na konfiskatę samochodu za 1,5 promila alkoholu we krwi kierowcy – powiedział dziennik.pl Opas z KGP.

Ile promili po wódce?

Kieliszek wódki o pojemności 50 ml i stężeniu 40 proc. to 15,8 g alkoholu. 80-kilogramowy mężczyzna po godzinie "wydmucha" wynik ok. 0,15 promila. Kobieta o wadze ok. 50 kg – 0,45 promila.

Ile promili po jednym piwie?

Dorosły mężczyzna ważący 80 kg, po wypiciu jednego piwa o zawartości 5 proc. alkoholu, ma w organizmie około 0,2-0,3 promila. Z kolei kobieta ważąca 60 kg po jednym piwie "wydmucha" 0,4-0,5 promila.

Ile promili ma się po winie?

Z kolei przyjmując, że kieliszek wina to 100 ml (o mocy 12 proc.), to ten sam mężczyzna będzie mieć ok. 0,1 promila po ok. godzinie od spożycia. Kobieta ważąca ok. 50 kg po godzinie będzie mieć ok. 0,35 promila.

Limit alkoholu dla kierowców w Polsce. Kiedy stan po spożyciu alkoholu? 2500 zł kary

W przypadku pijaków za kierownicą przepisy obowiązujące w Polsce przewidują dwie kwalifikacje. Stan po spożyciu alkoholu to stężenie alkoholu we krwi zawierające się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza) – tu mamy do czynienia z wykroczeniem. Jaka kara? Kodeks w Art. 87. stanowi, że:

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Przepisy są jasne. Wystarczy przekroczyć dopuszczalny limit alkoholu choćby o 0,1 promila (0,21 promila), by pożegnać się z prawem jazdy na co najmniej 6 miesięcy.

Kiedy stan nietrzeźwości i jaka kara?

Stan nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila we krwi, to już przestępstwo. Konsekwencje? Kodeks karny w Art. 178a § 1. 134 stanowi, że: