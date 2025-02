Nowa Kia EV4 debiutuje jako sedan i hatchback 5d

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,3 mln samochodów rocznie. W tym 1,6 mln mają stanowić auta elektryczne. By dopiąć swego koncern w ciągu najbliższych trzech lat poszerzy ofertę przynajmniej do 15 modeli EV o zupełnie nowej stylistyce. Rewolucja właśnie nabiera kształtów...

Koreański producent zaskoczył świat i za jednym zamachem wprowadza na rynek nowy model EV4 w dwóch nadwoziach - jako sedan i hatchback. Oba zaskakują stylistyką. Oto szczegóły...

Nowa Kia EV4 to sedan o długości ponad 4,7 m

Nowa Kia EV4 to renesans nadwozia sedan w wykonaniu projektantów koreańskiej marki. Awangardowy styl podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" (Digital Tiger Face) wpisana między pionowe reflektory. Innowacyjne światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją.

Czterodrzwiowa limuzyna wyostrzona spoilerem dachowym imponuje rozmachem sylwetki osadzonej na 19-calowych kołach i wita się animacją diodowego oświetlenia. Wiadomo, że głównym rywalem nowego elektryka będzie Tesla model 3. Takie pozycjonowanie daje wyobrażenie o długości, a ta powinna wynieść przynajmniej 4,7 m lub więcej.

Kia EV4 jako rodzinny 5-drzwiowy hatchback. Kia Ceed ma rywala

Kia EV4 jako pięciodrzwiowy 4,4-metrowy hatchback może być alternatywą dla Ceeda. Z sedanem ma wspólne części nadwozia aż do czarnego, pionowego słupka C. Od tego momentu to zupełnie inny samochód. Tylną część bryły przypominającej SUV-a tworzy duży spoiler dachowy, pochylona szyba, prosto ścięta klapa bagażnika i ostro zarysowane lampy. Świetna stylistyka. Tesla model Y nawet po ostatniej modernizacji wypada przy EV4 jak kapeć przy sportowym bucie.

– EV4 sedan zapewnia świeże spojrzenie na samochody trzybryłowe oraz charakteryzuje się smukłą, niską sylwetką z przodu i długim tyłem. Natomiast EV4 hatchback to zwinny i funkcjonalny samochód, który wyróżnia się czystą stylistyką i jest zbudowany tak, aby sprawdzić się w każdej sytuacji – mówi Karim Habib, wiceprezes wykonawczy i dyrektor designu Kia na świecie.

Kia EV4 to gładka jak stół karoseria w wysuwanymi klamkami

EV4 szczyci się również ekstremalnie opływową sylwetką. Osiągnięto go dzięki zastosowaniu kilku technicznych sztuczek, w tym osłon 3D pod podwoziem, aerodynamicznie ukształtowanych felg i specjalnych kurtyn w przednim zderzaku. Gładkie jak stół płaty drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami również walczą o jak najniższy opór. Tylna część auta też jest ciekawostką – żeby nie zakłócać powierzchni wycieraczka szyby jest sprytnie schowana pod spoilerem dachowym. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, sterują przepływem powietrza i pomagają wydłużyć zasięg EV4. Jednak zanim zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…

Wnętrze EV4 zachwyci przestronnością

Wnętrze produkcyjnej EV4 pozostaje tajemnicą, jednak prototyp daje wyobrażenie kokpitu zorientowanego na kierowcę. Człowiek za sterem otoczony ciepłą poświatą LED ma poczuć się komfortowo. Skórzanej tapicerki nie dostaniesz tu za żadne pieniądze. Zamiast tego jest bawełna pochodzącą w 100 proc. z recyklingu i barwiona wyciągiem z korzeni marzanny oraz łupin orzecha włoskiego. Stąd powstała niemal nieskończona gama barw o przeróżnych odcieniach. Ręcznie tkane paski tkaniny pokrywają schowek i deskę rozdzielczą – to dla efektu 3D. Włókna konopi wzbogacają kolorystykę kabiny. Duży rozstaw osi przełoży się na przestronność znaną z aut klasy wyższej.

Kia EV4 w trzech wersjach napędowych. Mocy nie zabraknie

Kia EV4 wykorzystuje platformę e-GMP – to niezwykle elastyczna architektura, dlatego korzysta z niej EV9, EV6 i EV3. Z zapowiedzi ogłoszonych przy okazji premiery prototypu wiadomo, że można liczyć na trzy warianty koreańskiego auta: standard, long-range oraz long-range 4x4. Do tego EV4 będzie produkowana na tej samej taśmie co EV3. Stąd można założyć, że bazowy model dostanie akumulator 58 kWh i silnik elektryczny o mocy ok. 204 KM zamontowany przy przednich kołach.

Długodystansowa Kia EV4 to bateria 81 kWh w duecie z tym samym silnikiem. EV4 z napędem 4x4 może również oznaczać baterię 81 kWh i dodatkowy silnik przy tylnych kołach. Bardziej opływowa sylwetka sedana powinna przełożyć się na jeszcze większy zasięg niż w przypadku EV3.

Kiedy Kia EV4 na rynku? Będzie taniej nawet o 40 000 zł

Nowa Kia EV4 na rynku zadebiutuje w drugiej połowie 2025 roku. Cena? Tesla Model 3 kosztuje 185 000 zł, Model Y to wydatek od 205 000 zł. Koreańczycy z pewnością postarają się o lepszą ofertę. Do tego do złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł.