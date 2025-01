Lexus świętuje. To był najlepszy rok w historii

W 2024 roku w Polsce zarejestrowano 14 679 Lexusów. Japońska marka ma powody do dumy - był to najlepszy rok w historii obecności Lexusa na polskim rynku. Istotnie wzrosły dzięki niemu również kluczowe wskaźniki, którymi można pochwalić się na zebraniu zarządu. To m.in. udział w klasie premium, wzrost rejestracji rok do roku, a także udział poszczególnych modeli w swoich segmentach.

Wyścig po rekord trwał do samego końca. W samym tylko grudniu klienci odebrali z salonów aż 1643 Lexusy, co oznacza najlepszy miesiąc marki w historii. Marka rozwija się szybciej niż pozostałe pozycjonowane w klasie premium - wzrost liczby rejestracji rok do roku wynoszący 39,9% był najwyższy wśród pięciu najpopularniejszych marek segmentu. Dzięki temu Lexus zdecydowanie umocnił się w tej części rynku osiągając swój najwyższy, bo 11,3-procentowy udział. Rok do roku, stanowi to wzrost o 1,7 punktów procentowych.

Lexus hitem wśród klientów indywidualnych

Jak pokazują rynkowe dane, na Lexusy szczególnie chętnie decydują się kierowcy poszukujący prywatnego samochodu. Co piąta osoba prywatna kupująca samochodów premium w 2024 roku zdecydowała się właśnie na Lexusa. Marka powiększyła swój udział w tej części rynku o 2,8 p.p. do 19,7%. W całym ubiegłym roku tacy klienci zarejestrowali 4201 egzemplarzy (40% wzrostu), a w grudniu Lexus był najchętniej wybieranym producentem premium – z salonów osoby prywatne odebrały 511 aut.

Lexus NX hitem, LBX oczkiem w głowie

Które modele Lexusa cieszyły się największym wzięciem w 2024 roku? Sprzedaż marki w Polsce nadal napędza NX, czyli SUV segmentu D. W całym 2024 roku klienci odebrali z salonów 5728 egzemplarzy tego hybrydowego SUV-a, co jest wynikiem o 43% lepszym niż rok wcześniej. W samym tylko grudniu na drogi wyjechało 617 NX-ów, a model ten zakończył rok wśród trzech najpopularniejszych samochodów klasy premium w Polsce. W segmencie D-SUV Premium NX ma 16,7% udziału.

Druga lokata w gamie japońskiego producenta należy do większego SUV-a. Lexus RX ustanowił swój nowy rekord liczby rejestracji – w 2024 roku klienci odebrali kluczyki od 2834 aut, co względem 2023 roku stanowi wzrost o 9%. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku RX był najchętniej wybieranym modelem w segmencie E-SUV Premium (383 egzemplarze). Udział modelu w klasie wyniósł 15%.

Lexus LBX zaliczył spektakularny debiut

Prawdziwym hitem jest jednak Lexus LBX. Miejski crossover, który w 2024 roku zadebiutował na rynku, absolutnie zdominował segment B-SUV Premium. Nowość uzyskała 52,8-procentowy udział w swojej rynkowej kategorii, a przez 10 miesięcy klienci odebrali z salonów 2366 egzemplarzy modelu LBX. Co sprawia, że najmniejszy model marki cieszy się takim wzięciem?

Wygląda na to, że klienci byli spragnieni mniejszego i bardziej przystępnego Lexusa. Crossover LBX otwiera bowiem gamę marki i jest obecnie najtańszym wyborem. Jego cena startuje z poziomu 134 900 zł za model z rocznika 2024, a najtańsze egzemplarze z rocznika 2025 wycenione są na 154 900 zł. Co otrzymujemy za te pieniądze?

Lexus LBX - taki jest najmniejszy SUV marki

Jednym z najważniejszych argumentów jest napęd. LBX pod maską skrywa układ złożony z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowej bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej. Technologiczny bliźniak Toyoty Yaris Cross jest od niej mocniejszy - zespół napędowy generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego. Średnie zużycie paliwa utrzymano na wyjątkowo niskim poziomie - LBX z napędem na przednią oś pali według producenta 4,4-4,7 l/100 km. W gamie dostępny jest również wariant z napędem na 4 koła E-Four.

Po drugie - nowe technologie. Duży, 12,3-calowy ekran cyfrowych zegarów oraz wkomponowany w deskę rozdzielczą 9,8-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego sprawiają, że najnowsze rozwiązania są pod ręką. Bezprzewodowy Apple CarPlay, cała paleta nowych systemów bezpieczeństwa i nawigacja należą do wyposażenia standardowego. W LBX zastosowano również nowe, elektroniczne klamki, zwalniane za naciśnięciem przycisku.

Trzeba również wspomnieć o dbałości o detale i wzornictwie. To tu ujawniają się największe różnica względem Toyoty Yaris Cross. Deska rozdzielcza została wykończona miękkimi tworzywami, nie żałowano tu również skóry i wysokogatunkowych tkanin. Solidny montaż kokpitu sprawia, że w czasie jazdy nic nie trzeszczy, a doskonałe wyciszenie kabiny sprawia, że jazda w trasie jest znacznie przyjemniejsza.

Lexus - wyniki sprzedaży w 2024 roku

Jak w minionym roku wyglądała sprzedaż pozostałych modeli? Za LBX uplasował się stary znajomy. Lexus UX od lat utrzymuje całkiem pozycję w segmencie C-SUV Premium (10,3% udziału). W 2024 roku był czwartym modelem marki, który przekroczył granicę 2000 zarejestrowanych aut. Od stycznia do grudnia do klientów trafiło 2056 crossoverów z hybrydą piątej generacji, a w ostatnim miesiącu ubiegłego roku zarejestrowano 228 tych samochodów. Z 11,4-procentowym udziałem w klasie E Premium melduje się Lexus ES. Hybrydowa limuzyna osiągnęła wynik 1337 rejestracji w 2024 roku (6% wzrostu), z czego 147 aut trafiło do klientów w grudniu.