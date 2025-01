Nowa Dacia Bigster podbija rynek i sprzedaje się w ciemno

Dacia Bigster wyskoczyła z pudełka we Wrocławiu i przyciągnęła tłumy podczas pierwszego pokazu dla klientów. W całej Polsce posypały się też zamówienia, mimo że nie przewidziano jazd testowych. Skąd takie wzięcie?

Największe auto rumuńskiej marki należącej do Grupy Renault wkracza do najszybciej rosnącego segmentu kompaktowych SUV-ów. Ceny? Tanie chińskie auta właśnie przestały być tanie. Ale po kolei…

Dacia Bigster jest o 23 cm dłuższa niż Duster. Jakie wymiary?

Bigster od progu wita dobrą ergonomią i nienachalną cyfryzacją. Mięsista kierownica idealnie leży w dłoniach – spłaszczony wieniec swoją solidnością podkreśla zaskakująco dobrą jakość materiałów. Dwupoziomowy kokpit z 10-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Projektanci zostawili do dyspozycji pokaźny rząd przycisków do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

Dacia Bigster ma 4,57 m długości. Dodatkowe 23 cm wobec Dustera zaowocowały bardziej przestronna kabiną. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Zakres regulacji fotela pozwala usiąść wygodnie tak wysokim, jak i niskim osobom. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do oparcia fotela zostaje 10 cm luzu, a do sufitu ok. 12 cm. Na stopy również jest bardzo dużo miejsca.

Dacia Bigster - pojemność bagażnika o 150 l większa niż w modelu Duster

Bagażnik Bigstera pod automatycznie sterowaną klapą zapewnia 667 l pojemności, to o 150 litrów lepiej niż Duster. Po złożeniu oparcia tylnej kanapy możliwości transportowe rosną do 1937 l. Zdaniem Dacii nikt w tej klasie nie daje więcej. Pomysłowości rumuńskiej marki dopełnią solidne haki na torby czy podwójne dno i dzielona na pół podłoga, która pozwala zabezpieczyć ładunek przed przesuwaniem. Do tego wystarczy pociągnąć za dźwignię i po złożeniu tylnych oparć powstaje płaska podłoga o długości 2,7 m.

Nowa Dacia Bigster HYBRID 155 – hybryda 1.6 zaskoczy osiągami, spala 4,7 l/100 KM

Wreszcie napęd. Dacia Bigster HYBRID 155 jako pierwsza z Grupy Renault dostała w całkowicie nową hybrydę. Zespół o mocy systemowej 156 KM stanowi 4-cylindrowy silnik benzynowy 1.6/107 KM, dwa silniki elektryczne (silnik o mocy 50 KM i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator), akumulator trakcyjny 1,4 kWh (230 V) i automatyczna skrzynia biegów. Przekładnia posiada 4 przełożenia obsługujące silnik spalinowy i dwa przypisane do silnika elektrycznego. Taka hybryda ma zużywać tylko 4,7 l benzyny na 100 km i w mieście nawet 80 proc. czasu jeździć w trybie elektrycznym. Wśród innych supermocy tej wersji Bigstera jest również możliwość holowania 1-tonowej przyczepy (250 kg więcej niż Duster HYBRID 140).

Nowa Dacia Bigster z instalacją LPG to będzie hit. Jaki zużycie gazu i zasięg?

Kierowców najbardziej ucieszy Dacia Bigster ECO-G 140 z fabryczną instalacją LPG. W nowym SUV-ie inżynierowie po raz pierwszy połączyli dwupaliwowe zasilanie z miękką hybrydą 48 V. W efekcie elektryczność wspomaga 3-cylindrowy turbodoładowany silnik 1.2/140 KM (zarówno przy zasilaniu benzyną, jak i LPG) podczas ruszania z miejsca i przyspieszania.

Zasięg? Dwa zbiorniki o łącznej pojemności 100 litrów (50 l benzyny i 50 l LPG) sprawiają, że Bigster ECO-G 140 ma przejechać 1450 km bez przystanku na tankowanie. Producent deklaruje zużycie "95-ki" na poziomie 5,5 l na 100 km, a gazu LPG 7,1 l/100 km.

Dacia Bigster TCe 140 i słabsza odmiana TCe 130 z napędem 4x4

Dacia Bigster TCe 140 skrywa pod maską trzycylindrowy i turbodoładowany silnik benzynowy 1.2/140 KM z systemem miękkiej hybrydy 48V. Układ MHEV wspomaga jednostkę spalinową podczas rozruchu i nabierania prędkości, umożliwia też odzyskiwanie energii i ładowanie baterii podczas hamowania. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,5 l/100 km.

Ten sam silnik można mieć z napędem 4x4, jednak wtedy moc jednostki jest obniżona o 10 KM do 130 KM - tak powstała Dacia Bigster TCe 130. Auto jest dostępne wyłącznie z ręczną przekładnią. Brak dwusprzęgłowej skrzyni w ofercie może zaboleć, biorąc pod uwagę rynkowe trendy i to, jak chętnie kierowcy rozstają się z manualną skrzynią biegów na rzecz wygodnego i często bardziej oszczędnego automatu.

Dacia Bigster kosztuje od 99 900 zł, a z LPG od 101 200 zł. Chińczycy mogą się pakować?

Wcześniej przedstawiciele rumuńskiej marki zapowiadali, że Bigster jest przepisem na SUV-a segmentu C w cenie auta z niższej klasy (np. Toyota Yaris Cross kosztuje od 110 900 zł). Okazuje się, że dotrzymali słowa.

Najtańsza Dacia Bigster TCe 140 w wersji Essential kosztuje od 99 900 zł. Z kolei SUV z fabryczną instalacją LPG to cena od 101 200 zł. Standardowe wyposażenie:

6 poduszek powietrznych

Klimatyzacja manualna

Media Display: radio, USB-C, Bluetooth, replikacja smartfona, 4 głośniki

Cyfrowy zestaw wskaźników 7 cali

Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

Kamera cofania i czujniki z tyłu

Tempomat

Elektryczne szyby z przodu i z tyłu

Relingi dachowe

Kanapa dzielona 1/3-2/3

Felgi aluminiowe 17 cali

Systemy bezpieczeństwa: ABS / AEBS / LKA / LDWS / DDAW / ISA / AFU / ESP

To świetna oferta pod względem ceny i wyposażenia. Przez Dacię Bigster konkurenci z Chin mają jeszcze trudniejsze zadanie - dla porównania SUV Forthing T-FIVE startuje od 129 900 zł. Z kolei regularny cennik MG HS otwiera kwota 117 900 zł.

Dacia Bigster Expression z automatyczną klimatyzacją w standardzie

Dacia Bigster TCe 140 w wersji Expression kosztuje od 107 400 zł. Model z fabryczną instalacją LPG, czyli Bigster ECO-G 140 to wydatek od 108 700 zł. Najmocniejsza, 155-konna hybryda wymaga 124 000 zł. Wyposażenie:

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z nawiewami na tył

Automatyczne wycieraczki

Antena w kształcie płetwy rekina

Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego

Fotel pasażera z regulacją wysokości

Elektrycznie składane lusterka

Elektryczny hamulec postojowy

Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem

Tylna kanapa dzielona w układzie 40/20/40 z systemem składania Easy Fold 60/40

Dacia Bigster TCe 140 Extreme wygląda ekstra. Cena?

Dacia Bigster TCe 140 Extreme kosztuje od 116 100 zł. Samochód z fabrycznie montowaną instalacją LPG to wydatek od 117 400 zł. Wyposażenie obejmuje wszystkie elementy z odmiany Expression plus:

Panoramiczny szklany dach

Przyciemniane tylne szyby

Modułowe relingi dachowe

Automatyczne światła drogowe

Karta Keyless Entry

Ładowarka indukcyjna

Media Nav Live: nawigacja on-line na 8 lat, 6 głośników, system audio Arkamys 3D Sound, App Store Dacia

Gumowe dywaniki i wkład do bagażnika

Ile kosztuje Dacia Bigster TCe 140 w wersji Journey?

Dacia Bigster TCe 140 w wersji Journey to wydatek od 115 700 zł. Taki SUV z instalacją LPG kosztuje od 117 000 zł. Standardowe wyposażenie obejmuje wszystkie elementy z odmiany Expression plus:

Przyciemniane tylne szyby

Elektrycznie sterowana klapa bagażnika

Karta Keyless Entry

Cyfrowy zestaw wskaźników 10 cali

Automatyczne światła drogowe

Media Nav Live: nawigacja on-line na 8 lat, 6 głośników, system audio Arkamys 3D Sound, App Store Dacia, ładowarka indukcyjna

18-calowe felgi aluminiowe

Dacia Bigster - cennik, silniki, wersje wyposażenia