Nowa Alfa Romeo 33 Stradale w produkcji. Włosi zaskoczyli świat

Pierwsza Alfa Romeo 33 Stradale zjechała z linii produkcyjnej. Tym samym Włosi dotrzymali słowa i wskrzesili ikonę z lat 60. XX wieku. Nowe dzieło inżynierów i stylistów można spokojnie zaliczyć nie tylko do najważniejszych premier w nowożytnej historii marki z Mediolanu, ale także współczesnej motoryzacji.

Jednocześnie Alfa Romeo wraca do ekskluzywnego świata aut budowanych na zamówienie –nowa 33 Stradale to pierwszy samochód "fuoriserie" (zbudowany na zamówienie) od 1969 roku. Auto stworzono w nowo powstałej manufakturze La Bottega, gdzie projektanci, inżynierowie i historycy marki najpierw w tajemnicy spotkali się po raz pierwszy z 33 nabywcami, aby wspólnie podjąć decyzję o idealnej konfiguracji auta. Brawo za rozmach i odwagę! Oto szczegóły…

Alfa Romeo 33 Stradale z drzwiami otwieranymi do góry

Alfa Romeo 33 Stradale ustawiona na 20-calowych felgach z pięcioma otworami wzorowanych na tarczy telefonu retro ocieka nawiązanymi do modelu z 1967 roku. Patrzy na świat przez lampy zespolone o charakterystycznym eliptycznym kształcie.

Motylkowe drzwi otwierane do góry to kolejny detal z przeszłości. Włoska nowość jest niezwykle aerodynamiczna, co potwierdza współczynnik Cx wynoszący 0,375. Aluminiowa rama w kształcie litery H i nadwozie typu "monocoque" z włókna węglowego gwarantują sztywność i lekkość. Dach, ramy okien także wykonano z włókna węglowego i aluminium, a tylną szybę z poliwęglanu.

Nowa Alfa Romeo ma piękne wnętrze i dwa poziomy wyposażenia

33 Stradale od progu wita ascetycznym wnętrzem. Kierownica – jak za dawnych czasów – nie ma żadnych przycisków. Podobnie jak w kokpicie samolotu, elementy sterujące znajdują się na różnych poziomach – na dolnej konsoli środkowej i wyżej w centralnej części podsufitki.

Wnętrze przewidziano w dwóch wersjach wyposażenia: Tributo i Alfa Corse. Pierwsza z nich, wykończona w skórze i aluminium, jest hołdem dla modelu 33 Stradale z 1967 roku. Wyróżnia się skórzaną tapicerką foteli w kolorze biscotto i ardesia (zbliżony do antracytu) oraz takim samym wykończeniem deski rozdzielczej, poszycia drzwi i tunelu środkowego. Można też wybrać inne dwubarwne opcje jak: czerwony/czarny lub niebieski/ardesia. Z kolei poziom Alfa Corse to połączenie włókna węglowego i alcantary: tapicerka foteli, deski rozdzielczej, poszycia drzwi i tunelu środkowego łączy alcantarę oraz skórę w odcieniach takich jak czarny, czerwono-czarny lub niebiesko-czarny.

Alfa Romeo 33 Stradale z silnikiem V6, ale może być elektryczna. Jaka moc i osiągi?

Nowa Alfa Romeo 33 Stradale w wersji spalinowej to umieszczony poprzecznie na środku silnik 3.0 V6 twin-turbo o mocy ponad 620 KM zestawiony z ośmiostopniową skrzynią biegów DCT. Do tego jest napęd na tylne koła i elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Mechaniczne serce pozwala przyspieszyć w mniej niż 3 sekundy do setki. Prędkość maksymalna - 333 km/h, którą potwierdzono podczas testów na torze Nardo. Wreszcie nowe 33 Stradale wyhamowuje z prędkości 100 km/h do 0 na odcinku krótszym niż 33 metry. Jak widać Włosi mają obsesję na punkcie "trójki".

Alternatywą jest napęd w 100 proc. elektryczny o mocy ponad 750 KM i z zasięgiem na poziomie 450 km. Osiągi równie sensacyjne! Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje mniej niż 2 sekundy!

Alfa Romeo 33 Stradale wykorzystuje zawieszenie z podwójnym wahaczem z aktywnymi amortyzatorami i pół-wirtualnym układem kierowniczym na przedniej i tylnej osi. To autorskie rozwiązanie Alfy. Z kolei lift przedniej osi umożliwia podniesienie dolnej części auta podczas przejazdów przez nierówności, tory lub podczas wjazdu na parking czy do garażu. Kierowca może włączyć tę funkcję, korzystając z przycisku Assetto na konsoli środkowej podczas jazdy z prędkością poniżej 40 km/h. Układ hydrauliczny podnosi przednią część auta o około 50 mm, a następnie przywraca ją do standardowej wysokości po ręcznym wyłączeniu systemu lub po przekroczeniu ustawionego ograniczenia prędkości.

Ile kosztuje Alfa Romeo 33 Stradale? Cena zwala z nóg

Alfa Romeo 33 Stradale powstanie w 33 sztukach. Pierwsza już trafiła do właściciela, który jest członkiem prestiżowego Klubu 33. To była dobra wiadomość. Zła jest taka, że wszystkie sprzedano jeszcze przed premierą! Nieoficjalnie samochód kosztuje ok. 3 mln euro (czyli 13 mln zł). Drogo? Jak widać nie dla wszystkich cena ma znaczenie. Takie auta kupują kolekcjonerzy, którzy postrzegają je jako lokatę kapitału.

Każdy egzemplarz 33 Stradale zostanie zbudowany indywidualnie. Do realizacji tego wyzwania powstał Zespół 33, który ma zatwierdzać życzenia klientów, dbając o poszanowanie dla historii i legendarnego charakteru samochodu. Stąd też, nie będzie na świecie dwóch identycznych aut, co czyni je prawdziwymi arcydziełami na czterech kołach…

Samochody będą rejestrowane zgodnie z ekskluzywną procedurą i z określonym numerem VIN. Pierwsze 3 litery identyfikują markę Alfa Romeo "ZAR", kolejne pięć cyfr odnosi się do samochodu i zostało wybranych w odniesieniu do historycznej rodziny TIPO 33 "10533", natomiast ostatnie 8 cyfr, czyli "sygnatura" klienta, identyfikują dany egzemplarz i mogą być spersonalizowane przez 33 właścicieli. Indywidualny kod zostanie wygrawerowany nad tunelem środkowym. Z kolei tabliczka poświadczająca specyfikę podwozia, silników, skrzyni biegów, akumulatora i nadwozia typu monocoque, wzorem lat 60. XX w. będzie umieszczona z tyłu.