Program budowy 100 obwodnic to program 100 obietnic?

Program budowy 100 obwodnic ogłoszony na lata 2020-2030 wjeżdża na półmetek. W całej Polsce do końca dekady ma powstać ok. 820 km nowych tras. Jak idzie realizacja inwestycji?

21 obwodnic jest na etapie realizacji, dla 15 trwa przetarg na wybór wykonawcy, a z 5 tras korzystają już kierowcy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi również prace przygotowawcze dla kolejnych 59 inwestycji. Oto szczegóły…

Obwodnice oddane kierowcom do użytku

Pierwszą inwestycją, zrealizowaną w ramach PB100, jest 2-kilometrowa obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 (woj. warmińsko-mazurskie). GDDKiA oddała ją kierowcom do użytku 19 sierpnia 2022 roku. Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi w istniejącym i budowę częściowo w nowym śladzie. Powstały dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kierowcy od 29 października 2022 r. korzystają też z obwodnicy Brzezia w ciągu DK25 (woj. pomorskie). Obwodnica o długości 8,5 km pozwala ominąć Brzezie od południowego zachodu, wyprowadzając ruch tranzytowy z centrum miejscowości.

2024 rok to kolejne trzy trasy w ramach Programu budowy 100 obwodnic, które udostępniono do ruchu. Od 14 czerwca kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72 (woj. wielkopolskie).

Z kolei 23 sierpnia GDDKiA oddało do użytku ponad 3-kilometrową obwodnicę Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32 (woj. wielkopolskie). Najnowszą inwestycją, którą jeżdżą już auta, jest ponad 5-kilometrowa obwodnica Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31 (woj. zachodniopomorskie). To pierwsza oddana do ruchu inwestycja w woj. zachodniopomorskim z PB100.

Program budowy 100 obwodnic. Postęp prac i lista miejscowości

W ramach PB100 w realizacji jest 21 obwodnic o łącznej długości blisko 171 km (w tym 9 km rozbudowy) i wartości przekraczającej 3,3 mld zł. Niżej lista miejscowości objętych pracami budowlanymi.

Województwo lubelskie. Dwie obwodnice

Obwodnica Dzwoli wraz z rozbudową DK74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol (długość obwodnicy to 2,7 km, a łącznie z rozbudową DK74 to 12 km, wartość 190,4 mln zł, oddanie do ruchu w II połowie 2025 r.),

Obwodnica Gorajca w ciągu DK74 (6,7 km, 119 mln zł, oddanie do ruchu w 2027 r.),

Województwo lubuskie. Nowa obwodnica już w 2025 roku

Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (7,3 km, 78 mln zł, oddanie do ruchu w I połowie 2025 r.),

Obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29 (11,4 km, 305 mln zł, oddanie do ruchu w 2027 r.),

Województwo mazowieckie. Obwodnica Pułtuska i Lipska już na początku 2025

Obwodnica Pułtuska w ciągu DK61 (19,8 km, 442,2 mln zł, oddanie do ruchu w I połowie 2025 r.),

Obwodnica Lipska w ciągu DK79 (6,4 km, 110 mln zł, oddanie do ruchu w I połowie 2025 r.),

Województwo podkarpackie. Kierowcy poczekają do 2028 roku

II etap obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 (3 km, 152 mln zł, oddanie do ruchu w 2028 r.),

Województwo podlaskie to aż trzy obwodnice

Obwodnica Suchowoli w ciągu DK8 (15,1 km, 249,1 mln zł, oddanie do ruchu w II połowie 2025 r.),

Obwodnica Sztabina w ciągu DK8 (4,2 km, 134,8 mln zł, oddanie do ruchu w II połowie 2025 r.),

Obwodnica Białobrzegów w ciągu DK8 (3,4 km, 182 mln zł, oddanie do ruchu w 2028 r.),

Województwo śląskie. Święto kierowców w 2027 roku

Obwodnica Kroczyc w ciągu DK78 (9,1 km, 162,3 mln zł, oddanie do ruchu w 2027 r.),

Województwo świętokrzyskie. Nowa obwodnica w pierwszej połowie 2025

Obwodnica Wąchocka w ciągu DK42 (11,7 km, 283,7 mln zł, oddanie do ruchu w I połowie 2025 r.),

Województwo warmińsko-mazurskie. 3 km obwodnicy za 77 mln zł w 2027 roku

Obwodnica Gąsek w ciągu DK65 (3,2 km, 77 mln zł, oddanie do ruchu w 2027 r.),

Województwo wielkopolskie. Aż trzy obwodnice w 2025 roku

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 (5,9 km, 76,2 mln zł, oddanie do ruchu w II połowie 2025 r.),

Obwodnica Gostynia w ciągu DK12 (17,3 km, 246,8 mln zł, oddanie do ruchu w II połowie 2025 r.),

Obwodnica Żodynia w ciągu DK32 (3,3 km, 32,7 mln zł, oddanie do ruchu w I połowie 2025 r.),

Województwo zachodniopomorskie. Pięć nowych obwodnic

Obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 (4,4 km, 106,6 mln zł, oddanie do ruchu w I połowie 2025 r.),

Obwodnica Szwecji w ciągu DK22 (4,2 km, 60,7 mln zł, oddanie do ruchu w 2027 r.),

Obwodnica Rusinowa w ciągu DK22 (4,5 km, 55 mln zł, oddanie do ruchu w 2027 r.),

Obwodnica Wałcza w ciągu DK22 (13,3 km, 175,5 mln zł, oddanie do ruchu w 2028 r.),

Obwodnica Stargardu w ciągu DK20 (4,5 km, 76 mln zł, oddanie do ruchu w 2027 r.).

Program budowy 100 obwodnic. Tam GDDKiA prowadzi przetarg

Obecnie trwają postępowania przetargowe na realizację 15 obwodnic o łącznej długości ponad 136 km. W tym jest 12 km rozbudowy. Oto lista miejscowości objętych inwestycjami:

Obwodnica Głogowa w ciągu DK12 o długości 18,5 km (woj. dolnośląskie),

Obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu DK12 o długości 7,3 km (woj. lubuskie),

Obwodnica Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31 o długości 9,2 km (woj. lubuskie),

Obwodnica Srocka w ciągu DK12/91 o długości 3,7 km (woj. łódzkie),

Obwodnica Skaryszewa w ciągu DK9 o długości 5,1 km wraz z rozbudową DK9 Skaryszew - Iłża o długości 12,2 km (woj. mazowieckie),

Obwodnica Pilzna w ciągu DK73 o długości 2,6 km (woj. podkarpackie),

Obwodnica Jasła w ciągu DK73 o długości 9,7 km (woj. podkarpackie),

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 o długości 13,4 km (woj. podkarpackie),

Obwodnica Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 o długości 16,1 km (woj. pomorskie),

Obwodnica Pradeł w ciągu DK78 o długości 2,4 km (woj. śląskie),

Obwodnica Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78 o długości 13,1 km (woj. śląskie),

Obwodnica Kamionnej w ciągu DK24 o długości 3,4 km (woj. wielkopolskie),

Obwodnica Kołbaskowa w ciągu DK13 o długości 5,6 km (woj. zachodniopomorskie),

Obwodnica Dobiegniewa w ciągu DK22 o długości 5,9 km (woj. lubuskie),

Obwodnica Złocieńca w ciągu DK20 o długości 8 km (woj. zachodniopomorskie).

Jakie będą parametry nowych obwodnic?

GDDKiA ma obecnie w przygotowaniu 59 zadań o łącznej długości ok. 568 km. Trasy, które powstaną w ramach PB100, w przeważającej części będą drogami klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). Większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy, ale tam, gdzie drogi te będą przebiegać w terenie zurbanizowanym, a w ramach prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną jako dwujezdniowe.

Program budowy 100 obwodnic. MAPA inwestycji