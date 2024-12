Leapmotor to nowa marka dla ludu. Koncern Stellantis przyspiesza ekspansję

Stellantis jesienią 2023 roku za około 1,5 mld euro kupił ponad 20 proc. udziałów w chińskiej firmie Leapmotor. Następnie powstała spółka joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. i decydujący głos ma europejsko-amerykański gigant. Stąd Stellantis zyskał wyłączne prawa do eksportu, sprzedaży oraz produkcji aut Leapmotor na cały świat (poza Chinami).

Teraz Leapmotor jako nowa marka w koronie koncernu Stellantis przyspiesza ekspansję w Europie. Już w styczniu zadebiutuje SUV Leapmotor C10 z napędem REEV (Range Extender Electric Vehicle). Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Leapmotor C10 REEV kontra Toyota RAV4 i Skoda Kodiaq

Leapmotor C10 z długością 4,7 m zagra w lidze takich tuzów jak Toyota RAV4 czy Skoda Kodiaq. SUV chińskiej marki zapewni rodzinnie przestronne wnętrze. Materiały w kluczowych miejscach są przyjemne w dotyku. Kierowca ma przed sobą dwa ekrany, w kokpicie na próżno szukać przycisków. Do dyspozycji są tylko guziki na kierownicy, dźwigienka kierunkowskazów i fizyczny przełącznik PRND na kolumnie kierowniczej.

Leapmotor C10 z hybrydą plug-in, silnik 1.5 jednak nie napędza kół

Najważniejszą nowością jest napęd. Leapmotor C10 REEV to hybryda plug-in wyposażona w silnik elektryczny o mocy 215 KM oraz silnik benzynowy 1.5. Jak to działa? Napęd na przednie koła dostarczany jest wyłącznie za pośrednictwem elektrycznej jednostki. Silnik spalinowy nie jest połączony z kołami, a służy jedynie do doładowywania akumulatora. Różnica w stosunku do w pełni elektrycznego samochodu polega na tym, że źródłem energii jest nie tylko akumulator, ale także benzynowiec.

Naładowany akumulator o pojemności 28,4 kWh powinien zapewnić 145 km zasięgu w rybie elektrycznym (cykl WLTP). Całkowity zasięg w cyklu mieszanym przekracza 950 km, czyli jak w poczciwych dieslach. Producent deklaruje zużycie paliwa na poziomie zaledwie 0,4 l/100 km w trybie mieszanym – ten bajeczny wynik jest możliwy wyłącznie przy regularnym ładowaniu baterii.

Szybkie ładowanie - 18 minut wystarczy

Leapmotor C10 REEV obsługuje zarówno ładowanie prądem przemiennym (AC), jak i szybkie ładowanie prądem stałym o mocy 65 kW (DC). Dzięki tej drugiej opcji C10 REEV może odzyskać 50 proc. zasięgu elektrycznego w 18 minut.

Ile kosztuje Leapmotor C10?

Leapmotor C10 w wersji elektrycznej ma kosztować na poziomie 160 000 zł. Chiński SUV z hybrydą REEV powinien być znacznie tańszy.

Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid kosztuje obecnie od 201 800 zł. Toyota RAV4 plug-in to wydatek na poziomie 225 200 zł.