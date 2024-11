Toyota GR Zlot - tłumy w Słomczynie

To już trzeci sezon Toyota GR Cup. Rywalizacja zakończona 23 listopada imprezą GR Zlot na Autodromie Słomczyn przyciągnęła tłumy miłośników sportowych modeli Toyoty i Lexusa. Spotkanie było podsumowaniem trwającego od kwietnia do października sezonu wyścigowego, a także zapowiedzią przyszłorocznych planów. Licznie zgromadzeni uczestnicy mogli tego dnia potrenować wyścigową jazdę na torze, zapoznać się z wyjątkowymi autami Toyoty na wystawie, czy wziąć udział w turnieju simracingowym. W padoku spotkały się nowe GR Supry i GR Yarisy z klasycznymi Celikami oraz przygotowanymi do jazdy na czas roadsterami MR2. Nie zabrakło również licznej reprezentacji Toyoty GR86 i GT86, a także pokrewnych konstrukcji - Subaru BRZ.

Mocny nacisk na e-motorsport sprawił, że w wirtualnych zawodach uczestnicy mogli ścigać się drogowymi wersjami modelu Supra, czy legendarnymi wyścigowymi autami Toyota GT-One i TS040 Hybrid. Spotkanie w Słomczynie było otwarte dla wszystkich posiadaczy modeli GR Yaris, GR Supra, czy GR86 oraz wszystkich innych samochodów marek Toyota i Lexus.

Toyota GR Cup - podsumowanie sezonu

Zakończenie sezonu wiązało się również z rozdaniem nagród i podsumowaniem sześciu rund, które w tym roku rozgrywały się na profesjonalnych torach w Polsce i Słowacji. Formuła imprez track day przyciąga coraz więcej kierowców, a listy uczestników regularnie były wypełniane po brzegi.

Toyota GR CUP Track Day 2024:

I runda – 27 kwietnia - Tor Poznań

II runda – 29 czerwca – Silesia Ring

III runda – 13 lipca – Moto Park Ułęż

IV runda – 10 sierpnia – Slovakia Ring

V runda – 7 września - Autodrom Jastrząb

VI runda – 28 września – Moto Park Ułęż

Kierowcy konkurowali w dwóch dobrze znanych grupach GR YARIS CUP i GR OPEN CUP, a właściciele pozostałych samochodów marek Toyota i Lexus w grupie Race & Fun. W 2024 pojawiły się również były nowe klasy GR Yaris Stock Cup, Hachi-Roku oraz Time-Attack.

Gratuluję wszystkim zwycięzcom trzeciej edycji pucharu oraz dziękuję za udział każdemu zawodnikowi. Dzięki waszym sukcesom renoma TOYOTA GAZOO Racing jest dobrze znana i ceniona w środowisku entuzjastów sportowej jazdy. Życzę wam dalszych sukcesów i realizacji swoich następnych motorsportowych marzeń, a kolejnych kierowców i graczy zapraszam do udziału w wyjątkowej rywalizacji w TOYOTA GR CUP - podsumował Mateusz Malinowski, Regional Product Manager Toyota Central Europe.

Toyota GR Cup Digital – motorsport dla każdego

Dla tych, którzy dopiero wchodzą w świat wyścigów przygotowano nowy format, czyli zmagania w ramach GR Cup Digital. Seria rozgrywana w popularnej grze Forza Motorsport przyciągnęła aż 3800 graczy! Po kilku fazach eliminacji, w sześciu rundach wyłoniono 18 najlepszych zawodników, którzy o mistrzowski tytuł walczyli w Wielkim Finale. Najlepsza trójka otrzymała nagrody rzeczowe o łącznej wartości 10 tys. złotych i możliwość jazdy prawdziwymi Toyotami na torze w Słomczynie. Do dyspozycji były Toyoty z linii GR oraz wyczynowa wersja Toyoty Yaris TRC RN2 przygotowana do Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Toyota, wspierając rozwój popularnych imprez track day i e-sportu, chce by każdy mógł swobodnie korzystać z jej sportowego dziedzictwa i wyjątkowej oferty samochodów. Poprzez e-motorsport otwieramy przed miłośnikami współczesnych i klasycznych samochodów Toyoty i Lexusa nowe możliwości realizacji swoich pasji. Z kolei dzięki zmaganiom w track day kierowcy, m.in. aut z linii GR, mogą zmierzyć się z rywalami w samochodach innych marek. Odbywa się to w bezpiecznych warunkach, a każdy może sprawdzić, jak szybkie oraz konkurencyjne są samochody Toyoty i Lexusa - powiedział Mateusz Malinowski.