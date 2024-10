Mandat za jazdę bez pasów bezpieczeństwa. Co mówią przepisy?

Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy nie tylko kierowcy i pasażera z przodu, ale też podróżujących na tylnej kanapie. Tak jest od 1991 roku, a przepisy nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Mówi o tym Art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym: Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy.

Oznacza to, że do używania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest zarówno kierowca, jak i wszystkie przewożone przez niego osoby niezależnie od miejsca zajmowanego w aucie. Szczególnie, że nietrudno wyobrazić sobie, co stanie się w razie niebezpiecznej sytuacji. Człowiek siedzący z tyłu, który nie zapiął pasów może swoim ciałem zranić lub nawet zabić osobę jadącą przed nim. Prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko utraty życia.

Pasażer na tylnym siedzeniu także dostanie mandat

Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego podkreśla, że pasy są prostym, ale skutecznym urządzeniem dbającym o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. – Zapięte pasy ratują zdrowie i życie, minimalizując ryzyko obrażeń – ich rolą jest absorbowanie sił i przeciążeń działających na ciało w czasie wypadku – powiedział dziennik.pl Krupiński. – A o tym, jak ważną pełnią rolę świadczy fakt, że są skonstruowane w taki sposób, by wytrzymać obciążenie kliku ton. Tyle bowiem waży ciało dorosłego człowieka przy zderzeniu z prędkością 50 km/h – zauważył przedstawiciel ITS.

Nic więc dziwnego, że policjanci od 30 października do 4 listopada w ramach akcji Wszystkich Świętych (czy też akcji ZNICZ) nie przewidują taryfy ulgowej nawet dla pasażerów. Jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa pomogą im wykryć m.in. drony, ręczne mierniki laserowe z rejestracją obrazu czy wideorejestratory zamontowane na pokładach nieoznakowanych radiowozów. Kary posypią się także za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, jazdę na zderzaku innego pojazdu oraz przekroczenie prędkości. Ale po kolei…

600 zł kary i punkty dla kierowcy. Gdy policjant zauważy, nie będzie dyskusji

Kierowca, który zostanie przyłapany na prowadzeniu auta bez zapiętych pasów bezpieczeństwa musi liczyć się z mandatem w wysokości 100 zł oraz 5 punktami. Gorzej dla niego jeśli osoby, które podróżują razem z nim również nie zapięły pasów. W przypadku jednego pasażera spotkanie z policją zakończy mandat 100 zł plus 5 punktów. Większa liczba sceptycznych do tego obowiązku to już 8 punktów karnych dla prowadzącego auto.

Policja oczywiście nie zapomni wystawić mandatów pasażerom, którzy nie zapięli pasów – po 100 zł na głowę. Co istotne, kierowca który zapnie pasy, ale nie dopilnuje pozostałych osób, również dostanie mandat 100 zł i 5 punktów. Dlatego, jeśli samochodem będzie podróżować pięciu ludzi i nikt nie zapnie pasów wówczas w najłagodniejszym przypadku taka jazda może zakończyć się karą sięgającą 600 zł.

Kierowca dostanie 15 punktów karnych za dzieci

Karane jest także niezgodne z przepisami przewożenie najmłodszych. Kierowca dostanie mandat 300 zł i 5 punktów karnych za jedno dziecko, ten sam mandat i 10 punktów karnych za dwoje dzieci oraz 15 punktów za więcej niż dwoje dzieci.

Jak prawidłowo zapiąć pasy? Liczą się cztery elementy

Jak powinny być zapięte pasy bezpieczeństwa? Muszą przylegać płasko do ciała i powinny być napięte. Dolna taśma powinna opinać biodra jak najniżej w stosunku do brzucha, a część górna pasa powinna przebiegać nad środkiem barku.

Kto nie musi zapinać pasów? Lista obejmuje przynajmniej 10 wyjątków

Przepisy uwzględniają też wyjątki, które dopuszczają jazdę bez zapiętych pasów. Z takiego ustępstwa, bez narażania się na mandat w razie kontroli, mogą korzystać: taksówkarze, którzy wykonują przewóz osób, kobiety w widocznej ciąży, osoby z zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniach do zapinania pasów, instruktorzy szkoły jazdy i egzaminatorzy (ale wyłącznie w czasie jazdy szkoleniowej czy egzaminu), policjanci w trakcie przewożenia osoby zatrzymanej, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa w trakcie wykonywania czynności służbowych, żołnierze Żandarmerii Wojskowej, konwojenci podczas transportu pieniędzy, członkowie zespołu medycznego w trakcie udzielania pomocy czy chorzy transportowani na noszach lub wózku inwalidzkim.

Jazda bez zapiętych pasów. Co na to firma ubezpieczeniowa?

Przyczynienie się poszkodowanego – to formuła, pod którą firmy ubezpieczeniowe podciągają jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. W efekcie wysokość odszkodowania może być obniżona, a mówi o tym Kodeks cywilny. Art. 362 brzmi:

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Wykroczenia mogą się sumować. Co grozi za agresję drogową?

Policja przestrzega również przed konsekwencjami niebezpiecznych poczynań za kierownicą. – Agresja drogowa to szerokie pojęcie. Skrzynki "Stop agresji drogowej", na które spływają powiadomienia od kierowców są naprawdę intensywnie używane. Większość poważniejszych spraw znajduje finał w sądzie. A tam grzywna może wynieść do 30 000 zł – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Podkreślił również, że jeśli wyczyn agresywnego kierowcy nosi znamiona przestępstwa, wówczas zastosowanie znajduje kodeks karny.

Jazda na zderzaku innego pojazdu to niewątpliwie objaw agresji drogowej. Za takie zachowanie policjant może wypisać agresorowi mandat od 300 do 500 zł, a na jego konto trafi 5 punktów karnych. Przy tym wykroczenia mogą występować w różnych kombinacjach – jako pojedyncze lub sumować się. A osoba, która nie zachowa bezpiecznego odstępu, w skrajnych przypadkach może też zostać uznana winną kolizji.

Jaka kara za przekroczenie prędkości? Policjant nie będzie słuchać tłumaczeń

Poza mandatem z jazdę bez zapiętych pasów czy "siedzenie" na zderzaku można oczywiście dostać słoną karę za zbyt szybką jazdę. Przy czym popełnienie tego samego wybryku co najmniej dwa razy w przeciągu 2 lat skutkuje dwa razy wyższym mandatem. Zasada "razy dwa" działa już od przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych (1600 zł za drugim razem). Z kolei przekroczenie o ponad 70 km/h to aż 15 punktów karnych i mandat 2500 zł (recydywa 5000 zł).

Kierowcy często popełniają to wykroczenie. Można stracić prawo jazdy

Policja będzie też wrażliwa na nieprawidłowe zachowania zmotoryzowanych wobec pieszych, szczególnie w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. Prawo obowiązujące od 1 czerwca 2021 roku zmieniło zasady i nakazuje kierowcom uważać nie tylko na pieszych na przejściu, ale także na tych, którzy dopiero wchodzą na pasy. Z kolei nowy taryfikator przewiduje drakońskie stawki mandatów.

Wyprzedzanie lub omijanie samochodu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim to od dawna jedno z najczęściej popełnianych wykroczeń. Jednak kierowcy po zatrzymaniu przez patrol policji często twierdzą, że nie wiedzą co zrobili źle. Taka niewiedza oznacza mandat 1500 zł, do tego na konto sprawcy trafia aż 15 punktów karnych. To samo wykroczenie w warunkach recydywy kosztuje podwójnie, czyli 3000 zł (w myśl przepisów obowiązujących od września 2022 roku). W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sprawa może zostać skierowana do sądu, który może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Kierowca kontra pieszy. Jaka kara? Mandat 1500 zł i 15 punktów karnych

Za co policjant może wystawić mandat kierowcy? Oto najwyżej punktowane wykroczenia związane z pierwszeństwem pieszych: