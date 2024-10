Test opon zimowych 2024

Kolejki w serwisach rosną, a zakłady wulkanizacyjne przeżywają prawdziwej oblężenie. Sezonowa wymiana opon ruszyła pełną parą, a wielu kierowców poszukuje nowego ogumienia do swoich aut. Które opony wybrać? Liczba dostępnych modeli przytłacza, a pośród dobrze znanych marek takich jak Michelin, Pirelli czy Goodyear coraz częściej przewijają się egzotyczne nazwy Triangle, Kenda czy Winrun. Co na temat opon sygnowanych takimi markami sądzą eksperci?

Specjaliści z ADAC w najnowszym teście porównali 16 modeli w popularnym rozmiarze 215/55 R17. Stosowany jest on m.in. w Toyocie Yaris Cross, Skodzie Karoq czy Fordzie Puma - bez wątpienia należy do najczęściej kupowanych przez kierowców, również w Polsce. Do rywalizacji w tegorocznym porównaniu stanęły uznane marki takie jak Goodyear, Pirelli, Vredestein, Continental czy Yokohama. W zestawieniu nie zabrakło również tych mniej znanych. Oto, jak tańsze opony poradziły sobie w starciu z renomowanymi gigantami.

ADAC sprawdził opony zimowe. Test 2024

Jak sprawdzane i klasyfikowane były opony? Eksperci posłużyli się ocenami w kilku kategoriach. Weryfikowane były właściwości jezdne na śniegu oraz lodzie, ale testy odbywały się także na suchym asfalcie i w nieco wyższych temperaturach. Próby na mokrej nawierzchni pozwalają odpowiedzieć z kolei na pytanie, jak dobrze opony radzą sobie z odprowadzeniem wody i czy są odporne na aquaplaning. Oprócz prób drogowych, ADAC bierze pod uwagę również masę opony, opory toczenia, a także żywotność ogumienia. Dodatkowe punkty należą się oczywiście oponom, które są możliwie lekkie i odporne na zużycie.

Który z producentów zasłużył na wyróżnienie, a które opony można stanowczo odradzić? W tegorocznym teście obyło się bez większych zaskoczeń. Jedna z opon zawiodła fatalnymi rezultatami niemal w każdej kategorii. Oto wyniki…

Oto najlepsze opony zimowe 2024 zdaniem ADAC

Pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej zajęły opony Goodyear Ultragrip Performance 3. Wysokie, ponadprzeciętne wyniki w każdej z prób dały zwycięstwo produktowi amerykańskiej marki. Eksperci pochwalili zimówki Goodyear za drogę hamowania, trakcję na śniegu, a także odporność na zużycie. Opony nie zawiodły w żadnej kategorii, a najsłabsze czyli przeciętne na tle rywali wyniki osiągnęły tylko w kategorii hamowania na mokrym betonie.

Na drugim miejscu uplasowały się opony Dunlop Winter Sport 5. W próbach hamowania na betonie Dunlopy wypadły najlepiej ze wszystkich graczy i okazały się być odporne na aquaplaning w zakręcie. Przyzwoite wyniki na śniegu, a także na suchym asfalcie zapewniły solidną dawkę punktów w ogólnym rozrachunku. Jedyna wpadka to przeciętna w porównaniu do konkurentów podatność na aquaplaning na prostej drodze.

Trzecia lokata przypadła oponom Vredestein Wintrac Pro. Produkt holenderskiej marki świetnie sprawdził się w próbach na śniegu i lodzie i osiągnął ponadprzeciętne rezultaty w każdym z testów asfaltowych. Drobne słabości dotyczące podatności na aquaplaning nie przeszkodziły oponom Vredestein w zajęciu najniższego stopnia na podium w ogólnej klasyfikacji. Na minus zaliczono prognozowaną trwałość - 41 500 km. Dla porównania, najlepsze w całym zestawieniu Goodyeary powinny przejechać 57 500 km.

Najgorsze opony zimowe według ADAC. Tych unikaj jak ognia

Które z opon najsłabiej poradziły sobie w tegorocznym teście? Czternaste, czyli trzecie od końca miejsce zajęły opony Triangle WinterX TW401. Chińskie ogumienie poradziło sobie dobrze w próbach na śniegu. Hamowanie i przyczepność są zupełnie zadowalające. Problem w tym, że na tym kończą się zalety opon Triangle. Podsterowność i nadsterowność na mokrych nawierzchniach pojawiają się błyskawicznie. Równie mizerna jest także odporność na aquaplaning, tak na prostej jak i w zakrętach.

Na piętnastym miejscu w teście zameldowały się opony Kenda Wintergen 2 KR501. Marka z Tajwanu nie popisała się w niedawnym zestawieniu opon całorocznych, a jej zimówki w próbach ADAC wypadają równie blado. Wyniki są typowe dla tanich opon - dobre wyniki na śniegu nie nadrobią faktu, że opony Kenda nie zapewniają przyzwoitej przyczepności na asfalcie. Najgorzej jest na mokrych nawierzchniach - azjatycki produkt nie radzi sobie z próbami hamowania, a aquaplaning występuje bardzo szybko. Co ciekawe, Kenda Wintergen 2 może pochwalić się wysoką prognozowaną żywotnością - nawet 65 100 km.

Ostatnie miejsce w teście przypadło oponom Davanti Wintoura +. W tym przypadku mamy do czynienia z połączeniem słabych właściwości na śniegu i słabych właściwości na asfalcie. ADAC bez litości ocenił opony brytyjskiej marki jako bezsprzecznie najgorsze z testowanych. Fatalne wyniki w próbach aquaplaningu, najdłuższy dystans hamowania na mokrej nawierzchni, najgorsza przyczepność, a to wszystko w połączeniu z przeciętną żywotnością i trwałością. Taki zestaw cech nie mógł skończyć się inaczej, niż szesnastą lokatą dla opon Davanti.

ADAC ocenił opony zimowe. Oto niespodzianki

Choć w teście ADAC obyło się bez większych zaskoczeń, ranking stworzony przez ekspertów zawiera drobne niespodzianki. Interesujące są m.in. słabe wyniki opon Firestone (10. lokata) i Kumho (miejsce 12.). Propozycje renomowanych marek przegrały kiepskimi wynikami na suchej nawierzchni i podatnością na aquaplaning.

Ciekawie prezentuje się czwarta lokata opon Semperit. Austriackie opony są bowiem pozycjonowane jako ekonomiczna marka w grupie Continental, tymczasem model Speed Grip 5 w ogólnym zestawieniu wyprzedził opony Continental WinterContact TS 870 P, a więc droższy produkt z półki premium.

Test opon zimowych ADAC. Ranking modeli w rozmiarze 225/55 R17

Tak prezentuje się pełny ranking od najlepszych do najgorszych opon w zestawieniu:

Goodyear Ultragrip Performance 3

Dunlop Winter Sport 5

Vredestein Wintrac Pro

Semperit Speed Grip 5

Hankook Winter I cept RS3

Continental WinterContact TS 870 P

Pirelli Cinturato Winter 2

Yokohama BluEarth Winter V906

Giti GitiWinter W2

Firestone Winterhawk 4

Viking Wintech

Kumho Winter Craft WP52

Maxxis Premitra Snow WP6

Triangle WinterX TW401

Kenda Wintergen 2 KR501

Davanti Wintoura +

Na co zwrócić uwagę przed zakupem opon?

Choć próby ADAC pokazują mocne oraz słabe strony poszczególnych opon i pomagają wskazać modele, które należy omijać szerokim łukiem, wyniki testów, a szczególnie klasyfikacji ogólnej nie należy traktować jako prawdy objawionej. Przy wyborze opon warto określić przede wszystkim własne wymagania. Ile kilometrów rocznie pokonujemy? Czy często odwiedzamy górskie, zaśnieżone drogi? Użytkujemy samochód w mieście, czy z dala od odśnieżanych dróg? Wszystkie te czynniki są istotne przy wyborze opon. W praktyce, warto pamiętać, że nowe modele ze średniej półki sprawdzą się lepiej, niż używane, 10-letnie opony klasy premium. Nawet jeśli bieżnika jest jeszcze sporo, mieszanka, z której wykonane jest ogumienie starzeje się, twardnieje i traci swoje właściwości.