Test opon całorocznych 2024

Zakładasz raz i masz spokój? To nie do końca tak, choć opony całoroczne z pewnością można traktować jako spore ułatwienie. Nie trzeba wymieniać ich co pół roku, odchodzi więc umawianie się i oczekiwanie w kolejkach w najgorętszym jesiennym lub wiosennym okresie. Ogumienie wielosezonowe sprawia, że znika również problem magazynowania - nie trzeba oddawać opon do przechowalni ani miesiącami trzymać drugiego kompletu w garażu lub schowku.

Całoroczne nie oznacza jednak "bezobsługowe" - kierowca nadal powinien pilnować ciśnienia, raz do roku lub co kilkanaście tysięcy przejechanych kilometrów wyważać oponę i rotować koła między osiami - tak, by zużycie było równomierne. Nie jest to szczególnie duży nakład pracy. Czy całoroczne opony są więc rozwiązaniem idealnym?

ADAC przetestował opony całoroczne

Przedstawiciele niemieckiego automobilklubu ADAC zawsze byli co do tego sceptyczni. Uznana instytucja z rezerwą podchodzi do opon całorocznych, tłumacząc, że nic nie zastąpi sezonowej wymiany opon. Właśnie z tego względu, testy takiego rodzaju opon publikowane były przez ADAC bardzo rzadko. W 2024 roku doczekaliśmy się jednak nowego zestawienia. 16 modeli w rozmiarze 205/55 R16 stanęło w szranki na śniegu, lodzie, a także mokrym i suchym asfalcie.

O ile określenie "przełom" byłoby nadużyciem, warto odnotować widoczne ocieplenie relacji na linii ADAC - opony całoroczne. W 2024 roku po raz pierwszy przyznano bowiem całorocznej oponie werdykt "dobry", co odpowiada czwórce w pięciostopniowej skali. 7 modeli zasłużyło z kolei na miano "polecanych", co wyraźnie pokazuje, że ogumienie uniwersalne staje się coraz lepsze i coraz bardziej godne polecenia, również w oczach ekspertów. W najnowszym rankingu znalazły się jednak i takie modele, których zakup jest poważnie odradzany.

Ranking ADAC. Opony całoroczne 2024

Test dotyczy całorocznych opon w popularnym rozmiarze 205/55 R16. Znajdziemy go m.in. w Toyocie Corolli i Kii Ceed. Właściwości, osiągi, a przede wszystkim poziom hałasu poszczególnych modeli opon, może różnić się w zależności do rozmiaru.

W porównaniu najlepiej wypadły opony renomowanych modeli klasy premium. W podsumowaniu, najlepszymi wynikami mogą pochwalić się Goodyear Vector 4Seasons Gen 3, Pirelli Cinturato All Season SF2 i Hankook Kinergy 4S2. Ta pierwsza zasłużyła na szczególne wyróżnienie i choć oferuje ponadprzeciętne lub przeciętne właściwości na suchym i mokrym asfalcie, wyróżnia się rewelacyjnymi wynikami na śniegu. Co ciekawe, użyte w teście opony zostały wyprodukowane w polskim zakładzie w Dębicy. Opony całoroczne Goodyear okazały się być również ciche i odporne na zużycie.

Pirelli Cinturato All Season SF2 lepiej sprawdziły się od zwycięskich Goodyearów ale tylko na suchym i mokrym asfalcie. Przykład opon włoskiej marki dowodzi, że nawet w kategorii całorocznych opon warto dobierać konkretne modele pod kątem własnych preferencji. Dla wielu kierowców najważniejsze będą przecież wyniki dotyczące suchego i mokrego asfaltu - nawierzchni najczęściej występujących w mieście. W porównaniu z innymi modelami, Pirelli kiepsko poradziły sobie na śniegu, szczególnie w próbie hamowania.

Trzecie miejsce dla opon Hankook Kinergy 4S2 to zasługa przeciętnych, ale solidnych wyników w różnych próbach. Dobre rezultaty hamowania na suchej nawierzchni oraz odporność na aquaplaning w zakręcie pozwoliły uzyskać wysoką lokatę w klasyfikacji ogólnej. Kiepsko wypadły z kolei próby hałasu, a także hamowania na mokrym asfalcie.

Najgorsze opony całoroczne 2024 według ADAC - tych unikaj

Trzy ostatnie lokaty i niespodzianka. Na trzecim miejscu od końca uplasowały się opony Yokohama BluEarth 4S AW21. Model renomowanego producenta podpadł ekspertom mizernymi wynikami na suchym asfalcie w ciepłe dni i równie słabymi wynikami na śniegu. ADAC wskazuje, że prowadzenie nie jest zbyt precyzyjne, a nadsterowność i podsterowność pojawia się szybciej niż u rywali.

Drugie od końca opony Kenda Kenetica 4S nie sprawdziły się najlepiej ani w warunkach zimowych, ani letnich. Odporność na aquaplaning nie budzi większych zastrzeżeń, za to trakcja pozostawia wiele do życzenia. Zarówno w próbach hamowania, jak i okrążeniach na czas, ogumienie producenta z Tajwanu nie poradziło sobie najlepiej.

Najgorszy wynik ogólnym w teście przypadł oponom Infinity Ecofour. ADAC nie zostawił na tym modelu suchej nitki. Zdaniem ekspertów wyróżnia się on tylko niskimi oporami toczenia i odpornością na zużycie. W próbach dynamicznych na jaw wychodzi cały szereg słabości. Kiepska przyczepność na suchym i mokrym asfalcie, szybko występująca podsterowność i nadsterowność na śniegu - opony producenta z Emiratów Arabskich może i wykorzystują rozwiązania z grupy Pirelli, ale w porównaniu do innych graczy odpadają w przedbiegach.

Test opon wielosezonowych ADAC 2024

Tak prezentuje się pełny ranking testu 16 opon całorocznych w rozmiarze 205/55 R16:

Goodyear Vector 4Seasons Gen 3

Pirelli Cinturato All Season SF2

Hankook Kinergy 4S2

Michelin CrossClimate 2

Kumho Solus 4S HA32 Plus

Vredestein Quatrac

Falken EUROALL SEASON AS210

Firestone MultiSeason Gen 02

Sava All Weather

Nankang Cross Seasons AW6

Toyo Celsius AS2

Semperit AllSeason Grip

Uniroyal AllSeason Expert 2

Yokohama BluEarth 4S AW21

Kenda Kenetica 4S

Infinity Ecofour

Na co zwrócić uwagę przed zakupem opon?

Wyniki testów takich jak ten przeprowadzony przez ADAC są dobrą podpowiedzią dla tych, którzy poszukują nowych opon. Przy wyborze warto określić własne wymagania. Ile kilometrów rocznie pokonujemy? Czy często odwiedzamy górskie, zaśnieżone drogi, mieszkamy w mieście, czy z dala od odśnieżanych dróg. Mamy pod nogą solidny zapas niutonometrów, czy jeździmy małym, miejskim autem z napędem na przednią oś?

Są jednak również kryteria uniwersalne. Warto pamiętać, że nowa opona ze średniej półki będzie lepszym wyborem niż kilkuletnia i zużyta opona klasy premium. Z wielu względów warto decydować się na nowe ogumienie, a na bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać.

Mandat za brak opon zimowych? Oto co mówi prawo

W Polsce nie istnieją regulacje, które nakładałyby na kierowców obowiązek sezonowej wymiany opon, ale takie prawo obowiązuje w wielu krajach Unii Europejskiej. Za przykład niech posłużą nasi zachodni sąsiedzi - w Niemczech nie ma ustalonego terminu na wymianę opon, ale kierowcy obowiązkowo muszą się w nie zaopatrzyć w zimowych warunkach jazdy tj. wtedy, gdy pada śnieg, w warunkach gołoledzi czy podczas występowania błota pośniegowego.

Co oznacza opona zimowa? W świetle wspólnotowego prawa, chodzi o opony z symbolem 3PMSF. To oznaczenie, zgodnie ze swoją nazwą, przedstawia górę z trzema szczytami i płatek śniegu wpisany w jej obrys. Tzw. symbol alpejski stosowany jest od 2018 roku i co więcej jest obowiązkowy, by opona mogła być sprzedawana w UE jako zimowa. Wszystkie opony całoroczne z powyższego zestawienia również mają ten symbol.