Ceny benzyny 95 i diesla nie napawają optymizmem

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Ceny paliw w hurcie poszły w górę. To pierwsza reakcja na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zdaniem analityków e-petrol.pl zmasowane ostrzały rakietowe Izraela przeprowadzone przez Iran powodują, że zaczynają się realizować czarne scenariusze rozlania się konfliktu zbrojnego na cały region.

Z kolei Izrael w odwecie może uderzyć w irańską infrastrukturę naftową. Iran jest obecnie czwartym największym producentem ropy naftowej w ramach OPEC+. W dłuższej perspektywie nie można też wykluczyć np. próby blokady cieśniny Ormuz przez władze w Teheranie. Jak ta sytuacja wpłynie na koszty tankowania?

Zwrot akcji na stacjach paliw. Podwyżki cen coraz bliżej

– Wzrost cen na ryku hurtowym będzie skutecznie zmniejszał skłonność właścicieli stacji do obniżki cen paliw, tym bardziej że odnotowane już zwyżki cen w hurcie będą kontynuowane. Tych nie da się uniknąć, bo obok wzrostu cen surowca i paliw gotowych, złoty traci na wartości wobec dolara – zauważają przedstawiciele Biura Maklerskiego Reflex.

Jakie stawki za litr benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach? Odpowiedzi niesie najświeższy raport z rynku.

Ile kosztuje benzyna 95, diesel i LPG? Nowe stawki od 7 października

Benzyna 95 od poniedziałku 7 października ma kosztować na poziomie 5,82-5,95 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla za olej napędowy zapłacą 5,90-6,01 zł/l. Gaz LPG zdrożeje i powinien kosztować 2,84-2,90 zł/l.

Benzyna 95 - cena 5,82-5,95 zł/l,

Olej napędowy - kosztuje 5,90-6,01 zł/l,

Gaz LPG - w cenie 2,84-2,90 zł/l.

– To co pozwoliłoby utrzymać ceny paliw na stacjach na obecnym poziomie, to gwałtowna, kilkudolarowa korekta cen ropy Brent w dół i powrót w okolice 70 USD/bbl. Scenariusz taki byłby możliwy w sytuacji jasnego sygnału zaprzestania operacji odwetowych na linii Izrael – Iran, co zdjęłoby z cen ropy premię za ryzyko geopolityczne – oceniają analitycy BM Reflex.

Tam mają najtańszą benzynę, diesla i LPG

Benzyna 95 z ceną 5,81 zł/l jest najtańsza w województwach: pomorskim, lubelskim i lubuskim. W ostatnim z nich najmniej kosztuje też litr diesla - 5,83 zł, a w województwie łódzkim litr autogazu LPG - 2,79 zł.

Tankowanie benzyny 95 kosztuje najwięcej na Kujawach i Pomorzu - 6,04 zł/l. Na Podlasiu z ceną 6,02 zł/l jest najdroższy olej napędowy oraz oferowany po 2,89 zł/l autogaz. Ta sama średnia cena LPG obowiązuje też w woj. zachodniopomorskim.