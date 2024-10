Toyota RAV4 to dwie hybrydy do wyboru. Japończycy tną ceny

Toyota RAV4 jest z nami od 30 lat. Dziś to nie tylko najlepiej sprzedający się SUV na świecie, ale też jeden z najpopularniejszych samochodów osobowych. W Polsce zalicza się do Top10 najchętniej kupowanych aut - po trzech kwartałach zarejestrowano 9033 szt. RAV4, co daje 53-proc. wzrost rok do roku.

Kierowcy mają do wyboru klasyczną hybrydę o mocy 218 i 222 KM (4x4) lub 306-konną hybrydę plug-in. Mocniejsza odmiana napędu teraz jest dostępna w specjalnej ofercie. Japończycy tną ceny nawet o 21,7 tys. zł. Na co mogą liczyć kierowcy?

Wnętrze i wyposażenie. Jaka pojemność bagażnika w RAV4?

Toyota RAV4 z 4,6-metrowym nadwoziem i 2,7-metrowym rozstawem osi swobodnie mieści pięć osób. Kierowca ma przed sobą cyfrowe zegary wyświetlane na 12,3-calowym ekranie. Widoki można personalizować. Do wyboru przewidziano cztery style – Casual, Smart, Sport i Tough. Podświetlenie tła zmienia się automatycznie wraz z wybranym trybem jazdy. Do tego jest nawigacja, która aktualizuje się z chmury, a wskazówki podaje nowy wyświetlacz o przekątnej 10,5 cala.

RAV4 można również zarządzać głosowo. Wystarczy powiedzieć "Hej Toyota", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu i np. wyznaczy trasę, przestawi klimatyzację czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi.

Bagażnik zapewnia 580 litrów regularnie ukształtowanej przestrzeni. Pojemność można powiększyć przez złożenie tylnych siedzeń do 1690 l. Kufer wersji plug-in jest mniejszy – 520/1160 l. W zależności od napędu RAV4 potrafi holować przyczepę o masie do 2 ton.

Toyota RAV4 Hybrid także z napędem 4x4 AWD-i, czyli silnik benzynowy i dwa silniki elektryczne

Toyota RAV4 2.5 Hybrid w bazowej wersji jest przednionapędowa i daje kierowcy 218 KM. Model z układem 4x4 AWD-i także wykorzystuje klasyczny napęd hybrydowy. System składa się z jednostki benzynowej 2.5/178 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona i silników elektrycznych zamontowanych przy każdej osi – z przodu o mocy 120 KM i z tyłu jest niespełna 55-konny elektryk. Potrafią one pracować niezależnie od siebie lub równolegle razem. Można jechać wyłącznie na benzynie (np. autostradą ze stałą prędkością), tylko na elektryku (np. w korku, ale i w trasie), wykorzystując duet spalinowo-elektryczny przy przedniej osi (przyspieszanie) lub wszystkie trzy silniki jednocześnie (na śliskiej lub grząskiej nawierzchni). Prąd dostarcza i magazynuje z rekuperacji bateria niklowo-wodorkowa. Łącznie układ hybrydowy z AWD-i wytwarza 222 KM – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem 1655 kg japońskiej myśli technicznej.

Toyota RAV4 Hybrid AWD-i - jakie spalanie i przyspieszenie?

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostek elektrycznych zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,1 s (prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 180 km/h). RAV4 imponuje też niskim zużyciem paliwa – osiągniecie wyniku na poziomie 5,8 l/100 km nie wymaga specjalnych starań. To spalanie na poziomie auta miejskiego.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid zaskoczy mocą i osiągami

Alternatywą dla tradycyjnej hybrydy jest mocniejsza Toyota RAV4 Plug-in Hybrid - tu duet spalinowo-elektryczny stanowi 2,5-litrowy benzyniak (185 KM) ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym (182 KM). Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostanie 306 KM mocy systemowej i wsparcie elektrycznego układu 4x4. Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. Popędzony przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6 sekund, czyli jest to trzeci najszybszy model Toyoty po takich autach, jak GR Supra i GR Yaris. Prędkość maksymalną ograniczono do 180 km/h. Litowo-jonowa bateria 18,1 kWh wystarcza na 75 km zasięgu w trybie elektrycznym w cyklu mieszanym, a w mieście można pokonać prawie 100 km na prądzie. Tryb EV umożliwia jazdę do prędkości 135 km/h.

Toyota RAV4 jako hybryda plug-in naładowana i rozładowana. Jakie zużycie paliwa?

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Okazuje się, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone i na poziomie 5,8 l. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. System nie pozwala na to, żeby akumulator trakcyjny rozładował się do zera. Zawsze pozostaje bufor około 20 proc. pojemności, dzięki temu auto korzysta z napędu hybrydowego, a nie tylko z silnika spalinowego.

Co ciekawe, polska centrala japońskiej marki na bieżąco monitoruje dane dotyczące zużycia paliwa, wykorzystania trybu EV, czasu jazdy na prądzie czy średniej emisji spalin. Informacje przekazywane są anonimowo z aplikacji MyToyota. Okazuje się, że do tej pory 823 zarejestrowane w systemie Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid pokonały 43 mln km, a średnio 55 proc. dystansu przejechały w trybie elektrycznym. Średni czas poruszania się na prądzie wyniósł aż 73 proc. Większość podróży użytkowników tego modelu to przejazdy na dystansach 5-10 km oraz 10-20 km. Kierowcy często ładują swoje auta, stąd średnie zużycie paliwa na tym dystansie z analizowanych pojazdów wyniosło zaledwie 3,7 l/100 km.

Jak działa elektryczny napęd na cztery koła AWD-i?

W odróżnieniu od klasycznych terenówek w układzie AWD-i nie ma stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. To on decyduje o rozdziale mocy między osiami w stosunku 100:0 do 20:80. Podczas spokojnej jazdy napędzany jest głównie przód. Tył włącza się by stworzyć układ 4x4 np. podczas deszczu, na śniegu i lodzie. Zawsze gdy elektronika wyczuje utratę przyczepności i uzna, że potrzebna jest większa moc do podjechania pod wzniesienie, czy kiedy zjedziemy z gładkiego asfaltu.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid kosztuje o 21 700 zł taniej

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid w najtańszej w wersji Dynamic w promocji kosztuje od 238 200 zł. To 18 700 zł mnie wobec regularnego cennika.

RAV4 Plug-in Hybrid w wersji Style (od 263 300 zł) oferuje m.in. tapicerkę ze skóry naturalnej, elektrycznie sterowany dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania, pamięć ustawień fotela kierowcy, wentylowane fotele przednie, elektryczną regulację położenia fotela pasażera (bez regulacji wysokości) oraz wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie HUD.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport to nie tylko ostrzejszy styl i szlachetne wnętrze. Pod spodem pracuje zmienione zawieszenie. Inżynierowie zastosowali twardsze sprężyny oraz amortyzatory. Sztywność sprężyn wzrosła z 28 do 30 N/mm z przodu i z 40 do 46 N/mm z tyłu. Dzięki temu samochód jeździ stabilniej. Taki SUV kosztuje teraz od 276 200 zł, to o 21 700 zł mniej. Od wersji Style jest lepszy o tapicerkę GR SPORT (zamsz syntetyczny i skóra syntetyczna), 19-calowe felgi aluminiowe GR SPORT czy system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu auta z automatycznym hamowaniem.