Samochód z PFRON – jaka dopłata? Ile można otrzymać?

Program PFRON Samodzielność – Aktywność – Mobilność pozwala ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodów dostosowanych do prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością lub przystosowanych do przewożenia osób niepełnosprawnych jako pasażerów. Wysokość dopłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zależy od ceny auta oraz jego przeznaczenia.

Wnioskując o dofinasowanie zakupu samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną jako kierowca, można uzyskać nawet 80 proc. dopłaty przy cenie auta do 150 000 zł. Czyli "do kieszeni wróci" nawet 120 tys. zł.

120 tys. zł od PFRON na auto. Nowy samochód 85 proc. taniej

W przypadku wniosku o dofinasowanie samochodu dostosowanego do przewożenia osoby z niepełnosprawnością, można liczyć na 85 proc. dopłaty przy cenie samochodu do 130 000 zł. PFRON sfinansuje do 110 500 zł.

Toyota od ręki oferuje Proace Verso oraz mniejszą Proace City Verso z zabudowami Mobility. Oba modele spełniają wymagania instytucji publicznych i są zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób z niepełnosprawnością. Stąd kwalifikują się do przyznania dofinansowania w ramach programu PFRON.

Od ręki Toyota Proace Verso oraz Proace City Verso z gwarancją na 1 milion kilometrów

Konwersja obejmuje rampy, najazdy lub windy, mocowania wózka wewnątrz, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa i odpowiednie oznakowanie. Każda przebudowa niezależnie od poziomu skomplikowania, jest objęta 3-letnią gwarancją Toyoty (lub 1 000 000 km). Na liście opcjonalnych dodatków znajduje się m.in. wciągarka na pilota, pasy zapobiegające staczaniu się wózka, dodatkowy zestaw mocowania dla drugiego wózka (tylko Proace Verso) i homologacja zabudowy do przewozu 5 lub więcej osób.

Toyota Proace City Verso z dotacją PEFRON kosztuje od 36 500 zł

W przypadku Proace City Verso zabudowa Mobility jest dostępna w odmianie Long o długości 4,7 m w wersji wyposażenia Business lub Family. Modyfikacje obejmują obniżenie podłogi tylnej części pojazdu, przerobienie tylnego zderzaka by jego środkowa część podnosiła się razem z klapą bagażnika, montaż systemu mocowania obejmującego 4-punktowe pasy mocujące wózek w pojeździe i 3-punktowe pasy dla siedzącej na nim osoby. W pakiecie jest także oświetlenie LED przedziału dla pasażera oraz aluminiowa, rozkładana rampa z siłownikami wspomagającymi składanie, po której można wprowadzić osobę na wózku do wnętrza auta. Taka Toyota Proace City Verso z maksymalnym dofinansowaniem PFRON kosztuje od 36 500 zł.

Większa Toyota Proace Verso z dotacją PFRON kosztuje od 73 616 zł

Większa Toyota Proace Verso może zostać przystosowana do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich z nadwoziem Medium o długości 4,9 m oraz Long o długości 5,3 m. Zamiast trzeciego rzędu siedzeń montowany jest kompletny zestaw do zabezpieczenia podróżnego na czas jazdy. Standardem są mocowania dla wózka inwalidzkiego, czyli listwy w podłodze, pasy mocujące wózek i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku.

Zgodne z przepisami samochód jest oznakowany na masce i tylnych drzwiach ma też dodatkowe kierunkowskazy na słupkach D. Zabudowa występuje w wariancie z najazdami oraz w wersji z windą. Przystosowana do przewozu osób na wózkach Toyota Proace Verso z dotacją od PFRON kosztuje już od 73 616 zł.