Skoda wprowadzi 6 nowych modeli. Czeska marka zmienia design i technologię

Skoda przyspiesza wprowadzenie na rynek aż sześciu nowych modeli w najważniejszych segmentach rynku. Każdy z nich – od najmniejszego 4-metrowego SUV-a, przez odpowiednika Octavii kombi po największego niemal 5-metrowego SUV-a z siedmiomiejscowym wnętrzem – powstanie w zgodzie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid.

Za jednym zamachem czeska marka zafunduje nam rewolucję nie tylko pod względem designu, ale też jeśli chodzi o technologię napędu. Jakie samochody trafią na drogi?

Nowa Skoda Elroq już gotowa. Tak wygląda 4,5-metrowy SUV w stylu coupe

Nowa Skoda Elroq na 20-calowych kołach jako pierwsza wjedzie do najszybciej rosnącego segmentu kompaktowych SUV-ów. Fotosy zdradzają 4,5-metrową dynamicznie narysowaną linię nadwozia z ostro pochyloną kabiną, długą maską i niską linią szyb jak w pięciodrzwiowym coupe. Wizytówką auta będzie również masywny przód nazwany Tech-Deck Face, który zastępuje tradycyjną osłonę chłodnicy.

Elroq na świat patrzy przez podzielone reflektory przewidziane w dwóch wersjach. Najbardziej zaawansowana odmiana to matrycowe lampy LED Matrix. Zawierają dwa umieszczone obok siebie moduły BiLED, jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych. Łącznie to 36 indywidualnych segmentów. Każdy z nich może być sterowany osobno, aby nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych. Z tyłu Elroq wyróżnia się wydatnym spojlerem dachowym i smukłymi tylnymi światłami LED z animacją.

Skoda Elroq zawstydzi Volvo

Nowość Skody szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. W przypadku modelu Elroq współczynnik oporu powietrza Cx wynosi ledwie 0,26 (dla porównania Volvo EX30 to 0,28, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). To znakomity rezultat jak na nadwozie SUV. Osiągnięto go m.in. dzięki zastosowaniu aerodynamicznie ukształtowanych felg, tylnego spoilera wydłużającego dach, specjalnych kurtyn w przednim zderzaku i szczelin, które rozszerzają nadkola dla lepszego przepływu powietrza.

Dużo miejsca na tylnej kanapie. Materiały i wykonanie porządnej jakości

Soczyste klapnięcie drzwiami i zza kierownicy z nowym logo Elroq wita przyjemnymi w dotyku materiałami oraz cyfryzacją. Deska rozdzielcza jest przyjazna. Stacja multimedialna ma szybko reagujący 13-calowy ekran, konfigurowalny pasek najczęściej używanych skrótów oraz czytelnie zorganizowane menu z dużymi polami dotykowymi. Wśród rozwiązań ułatwiających życie przewidziano m.in. podgrzewanie baterii przed ładowaniem. Cyfrowy kokpit pod daszkiem prezentuje na 5,3-calowym ekranie najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, także wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających.

Skoda Elroq w czterech wersjach wystroju i wyposażenia

Skoda przewidziała cztery wersje stylistyczne wnętrza: Studio, Loft, Lodge i Suite. W każdej projektanci postawili na maksymalne zastosowanie surowców z recyklingu. Stąd np. odmiana Loft Design Selection wykorzystuje Recytitan, czyli materiał składający się w 78 proc. z przetworzonych butelek PET i używanych ubrań. Szaroniebieską tkaniną przypominającą jeans pokryto panele drzwi, obicia siedzeń, dekę rozdzielczą i podłokietniki.

Odmiana Lodge stawia na tkaninę o nazwie Technofil. Materiał zawiera również przędze econyl wykonane z regenerowanego nylonu uzyskanego ze starych sieci rybackich i skrawków tkanin. Wariant ten wyróżnia się czarną tapicerką w połączeniu z jasnoszarą sztuczną skórą z pomarańczowymi szwami i pomarańczowymi pasami bezpieczeństwa.

Połączenie nowych materiałów tapicerskich sprawia, że fotele nie tylko wyglądają świetnie, ale są też przyjemne w dotyku i wygodne. Skutecznie podpierają ciało, a w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Skoda Elroq i pojemność bagażnika o 90 litrów większa niż w Golfie

Skoda Elroq jest też pakowna. Do gustu przypadnie z pewnością obszerny bagażnik o pojemności od 470 litrów do 1580 litrów (po złożeniu tylnej kanapy; VW Golf - 380/1237 l). Na pokładzie są też sprytne schowki o łącznej pojemności 48 litrów.

Pomysłowości czeskiej marki dopełnią haczyki na torby czy elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem.

Elroq zadebiutuje z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever". Na liście jest m.in. siatka na przewód ładowania mocowana pod regulowaną półką bagażnika. W kufrze wygospodarowano dwie pokaźne wnęki po bokach. Kolejna nowość to kod QR w bagażniku, który po zeskanowaniu zapewni szybki przegląd wyposażenia i funkcji dostępnych w aucie, pokaże też instrukcje wideo dotyczące użytkowania półki bagażnika lub systemów siatek.

Nowa Skoda to cztery wersje układu napędowego od 170 KM do 300 KM

Nowa Skoda Elroq wjedzie na rynek z czterema wariantami elektrycznego układu napędowego: 50, 60, 85 i 85x. Podstawowy Elroq 50 z akumulatorem 55 kWh i silnikiem EV na tylnej osi zapewni kierowcy 170 KM. Tylnonapędowy Elroq 60 skrywa w podłodze akumulator 63 kWh i 204-konny silnik elektryczny. W obu autach prędkość maksymalna jest ograniczona do 160 km/h.

Największy akumulator 82 kWh (brutto) przewidziano do modeli Elroq 85 i Elroq 85x. W pierwszym na tylne koła trafia ponad 285 KM mocy. Topowy Elroq 85x z dodatkowym silnikiem na przedniej osi zapewni napęd 4x4 i niemal 300 KM! Obie wersje rozpędzą się się maksymalnie do 180 km/h. Zasięg - 560 km.

Jak jeździ i brzmi nowa Skoda Elroq?

285-konna Skoda Elroq 85 chętnie nabiera prędkości. Przy czym żeby poczuć frajdę wcale nie trzeba wiele – impet przyspieszenia ze świateł do 50 km/h wystarczająco wciśnie w fotele, a przy okazji zadziwi innych kierowców. Auto imponuje również pod względem manewrowania – jest w stanie zawrócić na niecałych 10 m, niemal jak kiedyś malutka Skoda Citygo. W trasie Elroq zapewnia wysoki poziom komfortu wzmacniany specyficzną dla elektryków ciszą we wnętrzu. Sztywna platforma i nisko położony środek ciężkości wraz ze sprężyście skalibrowaną charakterystyką zawieszenia owocują stabilnością i pewnym zachowaniem w zakrętach. Ukryty w podłodze akumulator swoją niemal idealnie rozłożoną masą działa jak magnes przyciągający auto do jezdni, a to w połączeniu z dobrze zbalansowanym układem kierowniczym i błyskawicznymi reakcjami na ruchy pedałem przyspieszania, wręcz zachęca do aktywnej, dynamicznej jazdy.

Do tego Elroq brzmi inaczej niż dotychczasowe elektryczne auta Skody. Projektanci stworzyli zupełnie nowy dźwięk E-noise, który jest obowiązkowo instalowany w samochodach EV ze względów bezpieczeństwa. W SUV-ie zastosowano dwa brzmienia: pierwszy z nich nazywa się Futuristic i jest przeznaczony dla wszystkich trybów jazdy, z wyjątkiem Sport. W tym trybie dźwięk obejmuje niższe częstotliwości przypominające sportową jazdę.

Szybkie ładowanie z mocą 175 kW

Skoda Elroq w każdym wariancie obsłuży szybkie ładowanie DC. Elroq 85 i Elroq 85x przyjmie moc do 175 kW. Uzupełnienie energii od 10 proc. do 80 proc. potrwa mniej niż 28 minut. Na stacjach AC ładowanie do pełna z mocą do 11 kW to około 5,5 do 8 godzin pod kablem.

Ile kosztuje Skoda Elroq? Będzie tańsza niż Kia EV3?

Skoda Elroq zadebiutuje 1 października 2024 roku. Czesi przygotowali już specjalne show. Odsłonięcie nastąpi w centrum Pragi – samochód będzie umieszczony w specjalnej kostce multimedialnej LED umieszczonej na pływającym po Wełtawie pontonie.

W Polsce Skoda Elroq pojawi się na początku 2025 roku i będzie rywalizować z Volvo EX30. Na celowniku jest też Kia EV3. Koreański model kosztuje od 166,9 tys. zł, stąd Czesi muszą ostro kombinować.

Nowa Skoda Elroq 50 60 85 85x Rodzaj akumulatora Litowo-jonowa Pojemność akumulatora (kWh) (brutto/netto) 55/52 63/59 82/77 Moc wyjściowa (kW) 125 150 210 220 Prędkość maksymalna (km/h) 160 180 Napęd Na tylne koła 4x4/dwa silniki

Nowy SUV zamiast Fabii? Tak wygląda Skoda Epiq

Po kompaktowej Skodzie Elroq pojawi się 4,1-metrowy model Epiq. Mniejszy B-SUV wjedzie do świata miejskich samochodów, w których z powodzeniem radzi sobie Fabia czy Kamiq.

Rozplanowaniem części pasażerskiej Epiq dowodzi swojej wszechstronności. Koła niemal na rogach karoserii, duży rozstaw osi oraz płaska podłoga pozwoliły wygospodarować kabinę przestronną i praktyczną jak w autach z przynajmniej o klasę większych.

Wnętrze zaskoczy przestronnością

Wnętrze nowej Skody Epiq wita symetrycznym kokpitem. Elementy sterujące są tam, gdzie spodziewa się ich kierowca. Mamy dwa ekrany – jeden jako wyświetlacz wskaźników, drugi do obsługi stacji multimedialnej, nawigacji i innych funkcji. Niżej siedem fizycznych przycisków odpowiedzialnych m.in. za sterowanie ogrzewaniem szyb, wybór trybu jazdy czy asystenta automatycznego parkowania. W tunelu środkowym zawieszonym nad podłogą przewidziano ładowarkę indukcyjną telefonów, a między fotelami regulowany podłokietnik.

Skoda Epiq skrywa bagażnik o 110 litrów większy niż VW Golf

Skoda Epiq zapewni bagażnik o pojemności 490 litrów. To o 110 litrów lepiej niż w autach kompaktowych (i znowu Golf, który jest dłuży o 20 cm, ale kufer jest mniejszy 380/1237 l). Pomysłowości czeskiej marki dopełniają haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem, haczyki mocujące i ukryty pod podłogą schowek.

Nowa Skoda Epiq z mocnym silnikiem i dużym zasięgiem. Jakie przyspieszenie?

Epiq to samochód elektryczny, którego akumulator ma zapewnić 400 km zasięgu. Na szybkich stacjach DC prąd można będzie uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Osiągi? Technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Skody jest Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej pojawi się jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund!

Ile kosztuje nowa Skoda Epiq?

Nowy SUV od 2025 roku będzie produkowany w hiszpańskim zakładzie Grupy Volkswagen w Pampelunie na tej samej linii co CUPRA Raval. Trojaczki korzystają z tego samego wariantu platformy MEB. Skoda Epiq ma kosztować ok. 25 tys. euro (106,5 tys. zł). Z taką ceną najmniejszy i najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny czeskiej marki mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem.

Nadciąga duży SUV dla 7 osób i nowe kombi zamiast Octavii

W drodze jest też nowe elektryczne kombi jako alternatywa dla Octavii. Następna w kolejce jest Skoda Space, czyli produkcyjna wersja prototypu Vision 7S. Nowy elektryczny SUV o długości ok. 4,9 m będzie największym autem marki. Wnętrze zmieści 7 osób w trzech rzędach siedzeń. Akumulator 89 kWh ma zapewniać ponad 600 km zasięgu i możliwość ładowania z mocą do 200 kW.