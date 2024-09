Grupa Lego i Formuła 1 od 2025 roku razem

Grupa Lego i Formuła 1 podpisały umowę o współpracy. Partnerstwo rozpocznie się w 2025 r., a wszystko przez ogromny wzrost rzeszy młodszych fanów królowej sportów motorowych. Ponad cztery miliony dzieci w wieku 8-12 lat aktywnie śledzi F1, podczas gdy 40 proc. obserwujących na Instagramie ma teraz mniej niż 25 lat.

Zróżnicowane portfolio nowych zestawów Lego ma pozwolić fanom F1 i budowniczym Lego odtworzyć zespoły Formuły 1 oraz elementy torów, takie jak pit lane czy garaże. Będą to produkty Lego Duplo dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zestawy dla dzieci w każdym wieku, także dla nastolatków i dorosłych fanów najsłynniejszych klocków świata.

Nowe zestawy klocków Lego zaskoczą dzieci i dorosłych

– W Grupie Lego mamy bogatą historię odtwarzania wielu bolidów F1 w formie klocków LEGO i wierzymy, że dzięki zabawie to nowe partnerstwo, pomoże jeszcze bardziej przybliżyć widowisko tego sportu wszystkim fanom – powiedziała Julia Goldin, dyrektor ds. produktów i marketingu w Grupie Lego. – Chcemy pokazać, że pasję do sportu można celebrować w bardziej angażujący i ekscytujący sposób, a moc kreatywności oraz wyobraźni Lego jeszcze bardziej potęguję emocje związane z F1. Z niecierpliwością czekamy na ujawnienie wszystkiego, co ta współpraca ma do zaoferowania zarówno wieloletnim, jak i nowym fanom Formuły 1 i marki LEGO. W domu i na torze – dodała.

– Klocek Lego rozpalił iskrę kreatywności i pasji do budowania w milionach dzieci i dorosłych na całym świecie – stwierdziła Emily Prazer, dyrektor handlowy Formuły 1. – Dzięki temu partnerstwu fani, bawiąc się, będą mogli odtworzyć i na nowo poznać świat Formuły 1, zagłębiając się w sekrety mechaniki i technologii stojącej za tym sportem – oceniła.