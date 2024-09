Inwestycja w bezpieczeństwo. Na to idą środki z KPO

Krajobraz wokół dróg krajowych w Polsce mocno się zmienia, a jedno z większych przedsięwzięć GDDKiA ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu. W ramach projektu powstanie blisko 80 km chodników, 50 km ścieżek pieszo-rowerowych, wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna na 14 skrzyżowaniach i na 80 przejściach dla pieszych, a także doświetlone zostanie niemal 4000 z nich.

Ambitne plany napędzane środkami z Krajowego Planu Odbudowy skupiają się przede wszystkim na ochronie pieszych oraz rowerzystów, którzy są najbardziej narażeni na skutki wypadków. Z myślą o niechronionych uczestnikach ruchu, w 250 miejscach pojawią się znaki D-6 na wysięgniku. Każdy kierowca musi wiedzieć, co oznacza tablica z tym znakiem. Policja czeka na tych, którzy nie znają jego znaczenia i surowo karze mandatami. Ich wysokość może sięgać 3000 zł!

Znak D-6 - co oznacza?

Kwadratowa tablica ze znakiem D-6 oznacza miejsce, w którym piesi mogą przechodzić przez jezdnię. Kierowca zbliżając się do miejsca oznaczonego znakiem D-6 "przejście dla pieszych" ma obowiązek zachować ostrożność, zdjąć nogę z gazu i zwolnić na tyle, by nie narazić na niebezpieczeństwo osób znajdujących się w takich miejscach lub na nie wchodzących. Tabliczka T-27 umieszczona pod znakiem D-6 wskazuje, że przejście jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Na niektórych drogach, przejście ze znakiem D-6 jest poprzedzone znakiem ostrzegawczym A-16, który informuje kierowcę o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. Umieszcza się go przed przejściami bez sygnalizacji świetlnej oraz na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h. A-16 staje również przed przejściem poza skrzyżowaniami, gdy może ono nie być widoczne odpowiednio wcześnie. Z obowiązujących przepisów wynika, że odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a także do 100 m na drogach o niższej przepisowej szybkości.

Statystyki prowadzone przez policję dowodzą, że w kwestii bezpieczeństwa pieszych wciąż jest wiele do zrobienia. W 2023 roku w Polsce doszło do 2901 wypadków na przejściach dla pieszych. Aż 2444 z nich było wynikiem nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach lub wchodzącego na przejście.

Wykroczenia kierowcy wobec pieszego. Jaki mandat w recydywie?

Z powyższych danych wynika potrzeba udoskonalenia infrastruktury mającej poprawiać bezpieczeństwo pieszych. Właśnie z uwagi na to, że potrącenia i wypadki z udziałem pieszych są tak groźne, również policja nie przewiduje dla kierowców taryfy ulgowej. Taryfikator mandatów 2024 zakłada szereg surowych kar, a także prawo recydywy - podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia, nakładane w 13 przypadkach.

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

– pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

– pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

Mandat i punkty za znakiem D-6. Oto 21 wykroczeń, za każde po 15 punktów karnych

W rozporządzeniu czytamy również o punktach karnych. Jednorazowo, za pojedyncze wykroczenie, kierowca może otrzymać maksymalnie 15 punktów karnych. Na liście najsurowiej karanych wykroczeń są też te popełnione wobec pieszych. Za co kierowcy dostaną mandat i 15 punktów? To między innymi:

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia.

GDDKiA inwestuje. Miliard złotych na bezpieczeństwo

W ramach przedsięwzięcia, którego wartość całkowita wynosi niemal 1,1 mld zł, zrealizowanych zostanie w sumie 180 inwestycji na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Budowa przejść, azyli, oświetlenia czy sygnalizacji świetlnych nie zastąpi jednak rozsądku kierowców i przytomności pieszych oraz rowerzystów. Infrastruktura pomoże, ale nie wyręczy uczestników ruchu w dbaniu o wspólne bezpieczeństwo.