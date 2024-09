Toyota Proace i Proace City po liftingu

Użytkowe modele Toyoty zostały gruntownie zmodernizowane. Proace, Proace City, a także odmiany Verso zyskały nowy wygląd, aktualizację technologii na pokładzie, a wersje elektryczne mają teraz większy zasięg. To nie koniec zmian - nowości pojawią się również w gamie Hiluxa, a najważniejszą jest zastosowanie nowej hybrydy. Takiego rozwiązania w ofercie Toyoty jeszcze nie było.

Zacznijmy jednak od modeli, które stanowią trzon oferty. Średniej wielkości Proace i nieco bardziej miejski Proace City zostały przestylizowane zgodnie z najnowszą modą - zmieniły się LED-owe reflektory, atrapa chłodnicy i kształt zderzaka. Nowa stylistyka i garść nowinek w wyposażeniu mają zwiększają wygodę, komfort pracy, bezpieczeństwo i praktyczność.

Zmian nie brakuje również w kabinie, bowiem tu zagościły elementy takie jak cyfrowe zegary czy nowy system multimedialny. 10-calowy kolorowy wyświetlacz (z wyjątkiem podstawowych wersji wyposażenia) jest dostępny w standardzie. Bazowe odmiany pozostały przy 5-calowym ekranie monochromatycznym. Radio DAB, Bluetooth, a także porty USB-C do transmisji danych i ładowania oraz bezprzewodowa łączność ze smartfonem poprzez MirrorLink są standardem we wszystkich odmianach, a w wyższych wersjach przed kierowcą są 10-calowe cyfrowe zegary oraz wbudowana nawigacja z trzyletnią subskrypcją TomTom.

Dostawcze Toyoty w nowych wersjach

Nowa odsłona modeli z rodziny Proace została również zaktualizowana pod kątem systemów wsparcia kierowcy i układów czuwających nad bezpieczeństwem jazdy. Nowe unijne regulacje wymusiły wprowadzenie do standardowego wyposażenia m.in. układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, asystenta pasa ruchu, automatycznych świateł drogowych oraz systemu rozpoznawania znaków drogowych. W skład systemów bezpieczeństwa wchodzą także adaptacyjny tempomat (od 30 km/h lub z opcjonalną funkcją stop-go) i inteligentny asystent prędkości.

Wśród zmian, których nie widać na pierwszy rzut oka, warto podkreślić udoskonalenie elementów bezpieczeństwa biernego. Ulepszono przednie poduszki powietrzne. Nowy kształt przedniego pasa lepiej chroni pieszych w razie ryzyka zderzenia. Auta otrzymały też dodatkowe wzmocnienia. Modele Proace i Proace City można także wyposażyć w nowe cyfrowe lusterko wsteczne oraz układ Dynamic Surround View, które praktycznie eliminują występowanie martwego pola za i po obu stronach pojazdu

Proace i Proace City - modele Toyoty po liftingu

Auta nadal dostępne są w dwóch długościach nadwozia Medium i Long (odpowiednio 4983 mm i 5333 mm), a także jako furgon brygadowy z dodatkowym drugim rzędem siedzeń. Osobowy Proace Verso może z kolei pomieścić od sześciu do dziewięciu pasażerów, dzięki czemu sprawdzi się zarówno jako auto do transportu pracowników, jak i komfortowe auto rodzinne czy taksówka. Nowością jest 5-osobowy furgon brygadowy premium. Auto zostało starannie wykończone, z deska rozdzielcza pokryta jest skórą Mistral Black. Również skórzana jest tapicerka foteli oraz podłokietnika. Kanapa w drugim rzędzie ma wykończone skórą siedzenia, a komfort dla pasażerów podnoszą dwa składane podłokietniki. Przestrzeń bagażową powiększono o schowek pod siedziskiem, co pozwala na przewożenie dłuższych przedmiotów.

Elektryczne dostawczaki Toyoty - jaki silnik?

Zmiany objęły również elektryczną wersję modelu Proace. Dostawczak otrzymał udoskonalony napęd elektryczny o większym zasięgu. Nowy silnik elektryczny ma teraz mocy 136 KM, a do litowo-jonowej baterii dodano nowe złącze oraz zmodyfikowaną skrzynkę bezpieczników. W efekcie auta z baterią o pojemności 75 kWh mogą pokonać o 20 km więcej, zwiększając maksymalny zasięg do 350 km według normy WLTP, co w większości przypadków wystarczy na cały dzień pracy bez przerw na ładowanie. W gamie nadal dostępny jest wariant z mniejszą baterią 50 kWh.

Proace City Electric ma z kolei zasięg większy o o 50 km - teraz bez konieczności ładowania może przejechać 330 km. Pod maską pracuje ten sam, elektryczny silnik o mocy 136 KM. Szybkie ładowanie baterii w zakresie 20-80% trwa 30 minut.

Toyota Hilux - nowa hybryda pod maską

Nowe modele Proace są już dostępne w salonach, ale to nie koniec nowości w gamie. Niebawem pod maską Hiluxa trafi bowiem nowy silnik. To miękka hybryda z instalacją 48V - takiego układu napędowego w ofercie Toyoty jeszcze nie było.

Legendarny pickup nie przejdzie technicznej rewolucji, ale zastosowanie układu mild hybrid z pewnością poprawi kulturę pracy i obniży zużycie paliwa. Sercem układu nadal jest sprawdzony silnik Diesla o mocy 204 KM i pojemności 2,8-litra. Napęd trafia na obie osie za pomocą automatycznej skrzyni biegów.