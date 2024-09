Zmiany na stacjach od 16 września

Ceny paliw na stacjach od pewnego czasu przestały straszyć kierowców, a od poniedziałku 16 września analitycy zapowiadają nowy cud przy dystrybutorach. Ile będzie kosztować benzyna 95, olej napędowy i gaz LPG?

- Koszty tankowania spadają systematycznie od połowy lipca i nie dość, że na razie nie widać końca tej przeceny, to we wrześniu obniżka nabrała jeszcze rozpędu. W tym tygodniu zobaczyliśmy pokaźne 7-groszowe spadki cen zarówno dla benzyny, jak i dla oleju napędowego. Wydaje się, że ta sytuacja będzie mieć swój dalszy ciąg - zapowiada Jakub Bogucki, analityk e-petrol.pl. Jak te okrągłe słowa wyglądają w liczbach?

Ile kosztuje benzyna 95 i diesel? Tak tanio było rok temu

Benzyna 95 kosztuje obecnie 6,12 zł/l. Po ostatniej obniżce za diesla kierowcy płacą 6,14 zł/l. - Tak tanio na stacjach było rok temu - zauważyli analitycy. Ustabilizowała za to cena gazu LPG, która od początku września wynosi 2,79 zł/l.

- Na stacjach mamy obecnie do czynienia z dużą rozpiętością cen. Średnio za 95-oktanową benzynę płacimy jeszcze w Polsce wyraźnie ponad sześć złotych za litr, ale są lokalizacje, gdzie to paliwo zatankujemy nawet za 5,50 zł/l. Takiemu rozwarstwieniu cen sprzyjają utrzymujące się na wysokim poziomie marże operatorów rynku detalicznego - ocenia Bogucki.

Paliwo Cena Różnica Benzyna 95 6,12 zł/l o 7 groszy taniej Olej napędowy 6,14 zł/i -7 groszy Gaz LPG 2,79 zł/l -

Nowe ceny paliw od 16 września. Tyle zapłacisz za litr benzyny 95

Wiele wskazuje, że od poniedziałku 16 września kierowców czeka kolejny cud cenowy. Przemawiają za tym solidne marże sprzedawców paliw, które dają dużą przestrzeń do obniżek w detalu.

- Zejście poniżej 6 zł/l za paliwa podstawowe jest jak najbardziej prawdopodobne. Już na niektórych stacjach takie ceny widać, a jeśli ich nie widać, to będą zapewne w najbliższych dniach dostrzegalne - ocenił Bogucki.

Benzyna 95 w przyszłym tygodniu ma kosztować 5,91-6,06 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zapłacą za olej napędowy 5,99-6,13 zł/l. Gaz LPG to cena na poziomie 2,77-2,84 zł/l.

Paliwo Cena od 16 września 2024 roku Benzyna 95 5,91-6,06 zł/l Diesel czyli olej napędowy 5,99-6,13 zł/l Gaz LPG 2,77-2,84 zł/l

Benzyna 95 już rozbiła bank

Na tym jednak nie koniec zaskakujących zmian. Ekonomista Rafał Mundry zauważa, że ceny benzyny 95 i 98 są najniższe od dwóch lat. - Ceny paliw są już nawet tańsze (w hurcie) niż w "wyborczej promocji" rok temu - wskazuje ekspert. Jego zdaniem, jeśli stacje paliw nie zdecydują się na zwiększenie marży, wówczas na dystrybutorach coraz częściej pojawi się 5 z przodu.

Benzynę 95 i diesla sprzedają po 5,60 zł/l

Obecnie najtańsze paliwo można spotkać na stacjach sieci Auchan. Przykładowo przy ul. Modlińskiej w Warszawie benzyna 95 i olej napędowy w obu przypadkach kosztują po 5,60 zł za litr. To aż 74 grosze taniej wobec tankowania na stacjach Orlen, Circle K czy Shell. Tak taniej benzyny i diesla nie było nawet podczas wakacyjnych akcji promocyjnych.

Tankując ok. 41 litrów benzyny na stacji Auchan kierowca zapłaci ok. 230 zł. Ta sama operacja na Orlenie przy cenie 6,34 zł/litr to już 260 zł. Skąd aż 30 zł różnicy? Tajemnicą francuskiej sieci jest minimalna marża naliczana przy sprzedaży benzyny oraz diesla. Z kolei stacje z szyldami wielkich koncernów paliwowych mają znacznie wyższy narzut.

Z czego składa się cena benzyny 95 na stacji paliw?

Cenę, którą kierowca widzi na dystrybutorze, kształtuje sześć podstawowych składników. Przy czym większość to podatki i cena hurtowa rafinerii. Dziś w przypadku benzyny 95 ten udział wygląda tak:

podatek VAT stanowi 18,7 proc.,

opłata akcyzowa to 23,8 proc.,

opłata paliwowa - 2,6 proc. ceny,

opłata emisyjna - 1,2 proc.,

marża detaliczna to już 7 proc. ceny,

cena hurtowa rafinerii - 46,7 proc.

Podatek VAT, akcyza, opłata paliwowa i opłata emisyjna to daniny na rzecz państwa - razem to 46,3 proc. ceny jaką kierowca płaci na stacji. Cena hurtowa rafinerii - to kwota, za którą operatorzy stacji paliw kupują m.in. benzynę i olej napędowy.