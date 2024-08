Ford E-Transit we flocie InPost

Kolejne 250 E-Transitów dołączyło do floty firmy InPost. Busy z elektrycznym napędem sprawdziły się już w rękach kurierów i od początku roku pokonały blisko 15 milionów kilometrów, dostarczając niemal 70 milionów paczek w Polsce. Jakie parametry, moc i zasięg mają nowe Fordy we flocie przewoźnika?

Firma InPost zamówiła E-Transity Van w odmianie nadwozia H3L4 czyli najdłuższej i najwyższej, jaka jest oferowana przez producenta. Wszystkie samochody pochodzą z serii 350 – dopuszczalna masa pojazdu do 3500 kg. Firma kurierska zdecydowała się na E-Transity o mocy maksymalnej 184 KM, z akumulatorami o pojemności 67 kWh netto. Zasięg auta w takiej wersji wynosi około 300 km. Napęd trafia na tylną oś - to tam umieszczono silnik elektryczny. W tej specyfikacji przestrzeń ładunkowa oferuje 15,1 m3 i ma pokaźne 4256 mm długości. O dobry dostęp do przewożonego towaru dbają tylne drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne drzwi boczne.

Elektryczne Fordy dla InPostu

Rozwój elektromobilności we flotach wymaga niezawodnych pojazdów, a wspieranie naszych klientów w tej transformacji jest priorytetem w firmie Ford. Właśnie dlatego nasi partnerzy obdarzają nas zaufaniem. Współpraca z InPost to dla nas powód do dumy. Cieszy nas fakt, że największa polska firma kurierska zdecydowała się na elektrycznego E-Transita. Samochód ten jest niezwykle konkurencyjny w swoim segmencie, a kierowcy szczególnie cenią sobie bogate wyposażenie, które zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy. W ostatnich latach, zgodnie z naszą strategią, postawiliśmy w Ford Pro ogromny nacisk na rozwój oferty elektrycznych samochodów użytkowych. Dziś obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania modelami z napędem elektrycznym, a już wkrótce w naszej ofercie pojawią się kolejne takie auta dostawcze – powiedział przy okazji przekazania aut Piotr Konieczny, Dyrektor Sprzedaży Samochody Dostawcze Ford Polska.

Ford E-Transit w nowej odsłonie proponuje 22 wersje i konfiguracje. W obecnej ofercie samochód występuje jako van, van brygadowy, jak i samo podwozie do zabudowy. Do wyboru są też trzy długości oraz dwie wersje mocy maksymalnej silnika 184 i 269 KM. Ten drugi może popisać się osiągami godnymi całkiem żwawego auta osobowego!

Ford E-Transit 2024

Elektryczny dostawczak ma w standardowym wyposażeniu m.in. system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu, system zapobiegania kolizjom z funkcją automatycznego hamowania czy tempomat. Na pokładzie każdego z samochodów w nowej flocie InPostu znajduje się też m.in. automatyczna klimatyzacja, podgrzewane fotele, czujniki parkowania – z przodu i tyłu oraz kamera 360 stopni. Wiele opcji pojazdu obsługuje się za pomocą 12-calowego ekranu najnowszego systemu informacyjno-rozrywkowego Forda – SYNC4, który zaliczył swój debiut w Mustangu Mach-E i sukcesywnie trafia do pozostałych modeli marki.

Ford E-Transit - cena

InPost dołączył do swojej floty kolejne 250 sztuk elektrycznego E-Transita. Ile kosztuje jeden taki Ford? Cennik modelu startuje z poziomu 282 655 zł netto. Wariant L4 wymaga wydatku przynajmniej 287 555 zł netto. Ceny dotyczą busa z baterią o pojemności 67 kWh netto. Odmiana z większym akumulatorem 89 kWh wyceniona została na 316 680 zł.