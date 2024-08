Lexus świętuje. To już ponad 3 miliony

Japońska marka premium świętuje kolejny kamień milowy. Jak wynika z najnowszych wyników sprzedaży, w 2024 roku Lexus przekroczył barierę trzech milionów aut sprzedanych ze zelektryfikowanymi napędami. To hybrydy, hybrydy typu plug-in i samochody elektryczne. Historia zaczęła się w 2004 roku, w chwili premiery modelu RX 400h. Po dwóch dekadach, gama rozrosła się do tego stopnia, że w Europie już 90% Lexusów wyjeżdża z salonów w zelektryfikowanym wariancie.

Hybrydy hitem Lexusa

Reklama

Choć to na Starym Kontynencie hybrydowe i elektryczne układy napędowe cieszą się największym wzięciem, obecnie już ponad połowa globalnej sprzedaży marki to samochody zelektryfikowane. W pierwszej połowie 2024 roku na całym świecie klienci kupili 214 tys. takich aut. Najwięcej z nich trafiło do USA, bo aż 61 tys., ale pod względem udziału w całkowitej sprzedaży aż 90-procentowym odsetkiem wyróżnia się Europa. Na rodzimym rynku japońskim, zelektryfikowane napędy cieszą się 81-procentowym udziałem.

Hybrydy Lexusa są dziś obecne praktycznie w każdym segmencie. Na początku trafiły do SUV-ów oraz limuzyn, a potem były sukcesywnie wdrażane do kolejnych typów aut, w tym do crossoverów, aut sportowych, a nawet (jak pokazuje przykład Lexusa LM) ekskluzywnych vanów. Z nieco ponad trzech milionów sprzedanych aut zelektryfikowanych, ponad połowę stanowią crossovery i SUV-y. Samochody z tymi najpopularniejszymi obecnie rodzajami nadwozia oraz z napędami hybrydowymi lub elektrycznymi znalazły do tej pory 1 651 595 nabywców.

Reklama

Te modele Lexusa schodzą na pniu

Który model pozostaje dziś numerem jeden w zelektryfikowanej gamie Lexusa? To SUV, od którego wszystko się zaczęło - RX z liczbą 753 958 sprzedanych egzemplarzy jest liderem. Piąta generacja tego auta oferuje aż trzy odmiany napędu hybrydowego. Oprócz klasycznej hybrydy (RX 350h), w gamie są też hybryda plug-in (RX 450h+) oraz hybryda łącząca atuty turbodoładowanego silnika 2.4, automatycznej skrzyni biegów, silników elektrycznych oraz napędu 4x4 DIRECT4 (RX 500h).

Na drugim miejscu z liczbą 614 228 egzemplarzy uplasowały się hybrydowe wersje Lexusa ES. Zelektryfikowany napęd trafił do tego modelu w 2012 roku i jest to obecnie najczęściej wybierana limuzyna marki z tym rodzajem napędu. Obecnie dostępną w Polsce wersją jest ES 300h - 218-konny układ napędowy wykorzystuje wolnossący, benzynowy silnik 2.5 i jednostkę elektryczną.

Przekroczona bariera pół miliona sprzedanych egzemplarzy zapewniła trzecie miejsce modelowi NX (545 802 egzemplarze). SUV, który na rynku zadebiutował w 2014 roku, od początku dostępny był w wariancie hybrydowym. Obecnie sprzedawana druga generacja tego auta dostępna jest z klasycznym napędem hybrydowym NX 350h lub jako hybryda plug-in (NX 450h+), która dzięki solidnej baterii i oszczędnemu silnikowi, w trybie EV może pokonać aż 98 km.

Hybrydowe Lexusy - te modele cieszą się wzięciem

Na dalszych lokatach uplasowały się m.in. Lexus UX, który w zelektryfikowanych wariantach znalazł do tej pory w sumie 296 612 nabywców. Aż 281 759 sztuk stanowiły hybrydowe wersje UX 250h i UX 300h. 14 853 sprzedane auta to z kolei w pełni elektryczny UX 300e. Najpopularniejszym modelem zasilanym wyłącznie prądem z gniazdka jest jednak RZ. Model, który do sprzedaży trafił w 2023 roku, znalazł 26 696 nabywców na całym świecie.

Najnowszy zelektryfikowany model w gamie marki to Lexus LBX. Miejski crossover powstał z myślą o europejskim rynku i to tutaj pnie się na szczyt rankingu sprzedaży - wyposażony w hybrydowy układ napędowy z silnikiem 1.5 oraz opcjonalny napęd E-Four model znalazł już 21 900 nabywców na świecie. To wynik obejmujący sprzedaż do końca czerwca tego roku. Biorąc pod uwagę fakt, że pierwsze egzemplarze trafiły do klientów wiosną, możemy mówić, że szykuje się kolejny hit. Model, który bazuje na Toyocie Yaris Cross sprzedaje się już lepiej niż UX. W pierwszych miesiącach sprzedaży znalazł więcej nabywców niż rywale - Audi Q2 czy Mini Countryman.

Japończycy dumni z Lexusa w Polsce

Dane rejestracji samochodów premium za pierwsze półrocze potwierdzają coraz mocniejszą pozycję japońskiej marki. Pierwsze 6 miesięcy 2024 roku okazało się rekordowe pod względem liczby aut, które z salonów Lexusa wyjechały na drogi. Od stycznia do czerwca zarejestrowano w Polsce 7068 Lexusów, czyli aż o 26% więcej niż w roku ubiegłym. Dzięki temu, marka ma 10,7% udziału w rynku premium w Polsce.