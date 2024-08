Nowa Skoda Kodiaq powiększa rodzinę. Tak wygląda SUV dla dużej rodziny

Skoda Kodiaq pierwszej generacji to był szok dla konkurencji. Topowy SUV czeskiej marki swoje imię wziął od niedźwiedzi kodiak, żyjących na wyspie Kodiak leżącej przy południowym wybrzeżu Alaski. Mierzące do 3 m i ważące około 400 kg osobniki tego gatunku należą do największych i najsilniejszych niedźwiedzi na świecie. Skoda wprowadzając na rynek SUV-a o niedźwiedzich gabarytach pokazała, że nie boi się wchodzić na nowe i nieznane sobie tereny. Wiodąca w klasie przestronność, technika VW i ponadprzeciętna praktyczność zrobiły z Kodiaqa hit. Od debiutu w 2016 roku na drogi ponad 60 krajów wyjechało niemal 900 tys. sztuk tego auta. Z czego ponad 100 tys. w zeszłym roku – godny wynik jak na model ustępujący z rynku. Po siedmiu latach przyszła pora na zmianę warty…

Nowa Kodiaq na polskim rynku staje się najbardziej okazałą perłą w koronie Skody i właśnie powiększa gamę o odmianę Sportline, która jest przedsionkiem do rasowego wariantu RS. Czym chce do siebie przekonać?

Nowa Skoda Kodiaq Sportline w oczekiwaniu na wersję RS

Z pewnością rozmachem sylwetki. Ten prawie 4,8-metrowy SUV jako pierwszy wykorzystuje elementy nowego języka stylistycznego Modern Solid. Kodiaq w wersji Sportline wyróżnia się podświetlanym grillem w czarnej oprawie. Czarne są też obramowania szyb, relingi dachowe i dyfuzor tylnego zderzaka.

Na czarno po raz pierwszy pomalowano także cały słupek D. Ta sztuczka stylistyczna zapewnia płynne połączenie pomiędzy przyciemnionymi szybami pakietu Sunset i sprawia, że dach wydaje się unosić nad resztą nadwozia. Do tego 19-calowe alufelgi Tirsuli wykończenie w kolorze antracytowym można wymienić na większe 20-calowe obręcze Rila z matowymi, czarnymi osłonami Aero (3850 zł).

Reflektory Top LED Matrix w standardzie wersji Sportline

Odmiana Sportline to także seryjnie montowane najbardziej zaawansowane matrycowe reflektory Top LED Matrix z powitalną animacją. Górna sekcja Bi LED i dolny moduł Matrix to łącznie 36 segmentów świetlnych, czyli dwa razy więcej niż w poprzedniku. W nocy ich układ tworzy charakterystyczny układ czterech oczu. U dołu większego klosza mamy cienki pasek LED w kształcie litery L, służący jako światła do jazdy dziennej, postojowe i kierunkowskaz. Nowy Kodiaq to także SUV błyszczący i świecący jak żaden inny w tej klasie. Wszystko przez podświetlany sześciokątny grill między reflektorami. Tyle lampy łączy czerwona listwa. Do tego są dynamiczne kierunkowskazy z podświetlanymi kryształowymi elementami, podzielonymi na trzy sekcje.

Rewolucja w kabinie. Skoda Kodiaq dostała nowe wnętrze i konfigurowalny pasek skrótów

Skoda radyklanie przeprojektowała kabinę i postawiła na rozsądną cyfryzację. Kokpit nowego Kodiaqa polega na czytelnych interfejsach, a jego układ – z dużym, 13-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza zupełnie nową ergonomię miejsca kierowcy. W wersji Sportline mamy 3-ramienną wielofunkcyjną kierownicę. Sam system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego jest konfigurowalny pasek skrótów najczęściej używanych funkcji oraz przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Zamiast zegarów 10-calowy wirtualny kokpit, do tego przewidziano wyświetlacz head-up na szybie. Łatwo się we wszystkim połapać. Szczęśliwe Skoda nie rezygnuje z przycisków. Absolutną nowinką jest możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą klawiszy szybkiego dostępu Skoda Smart Dials. O co w tym chodzi?

Skoda Smart Dials, trzy obrotowe przyciski z wyświetlaczami

Pod ekranem stacji multimedialnej są teraz trzy pokrętła z 32-milimetrowymi wyświetlaczami. To właśnie te obrotowe przyciski dają szybki dostęp do wielu funkcji. Dwa zewnętrzne sterują temperaturą, ogrzewaniem i wentylacją foteli. Środkowa gałka obsługuje maksymalnie cztery różne funkcjonalności, w tym: głośność audio, prędkość i kierunek nawiewu, klimatyzację, tryby jazdy oraz wielkość mapy nawigacji. Cztery dodatkowe klawisze między pokrętłami to bezpośredni dostęp do wentylacji przedniej szyby, ogrzewania tylnej szyby, recyrkulacji powietrza i trybu automatycznej klimatyzacji.

Nowa Skoda Kodiaq Sportline to wygodne fotele. Miejsca we wnętrzu jak w kinie

Rozstaw osi nie uległ wzrósł (2791 mm) i nie musiał. Wizytówką Kodiaqa pozostaje przestronność, którą Czesi wynoszą na wyższy poziom. W nowym wydaniu sprytnie wygospodarowano dodatkowe miejsce. W obu rzędach jest bardzo przestronnie. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta.

Z tyłu na kanapie z obszernym siedziskiem i szerokim podparciem poczujesz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje tyle luzu, że można założyć nogę na nogę. Do tego nawet po przesunięciu kanapy do przodu kolana ledwo muskają oparcie przedniego fotela. W wersji 7-osobowej podróżujący w trzecim rzędzie mają o 15 mm więcej przestrzeni nad głową (920 mm). Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Jaka pojemność bagażnika? Nowy Kodiaq podniósł poprzeczkę

Więcej miejsca wygospodarowano także na ładunek. Bagażnik urósł aż o 75 litrów – teraz zapewnia rekordowe 910 l pojemności w wersji 5-osobowej bez składania tylnych siedzeń. Po ich złożeniu klamkami w burtach oferuje 2105 l (wzrost o 40 l). W wersji siedmiomiejscowej kufer mieści 340 l, czyli o 70 l więcej niż poprzednio, oraz 845 l po złożeniu siedzeń trzeciego rzędu (wzrost o 80 l). Maksymalna pojemność kufra siedmiomiejscowego samochodu dochodzi do 2035 l, czyli o 30 l więcej niż w pierwszej generacji.

Bagażnik - podobnie jak w poprzedniku - wyznacza także wzorce w dziedzinie funkcjonalności, z pojemnym schowkiem pod podłogą, głębokimi wnękami po bokach, nisko poprowadzonym (jak na SUV-a) progiem załadunku oraz hakami na torby i klamkami do składania oparć na burtach. Znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic bardziej praktycznego i większego w tej klasie - Kodiaq jest bezkonkurencyjny.

Nowa Kodiaq kontra stary Kodiaq - różnice w wymiarach

Nowy Kodiak jest dłuższy o ponad 6 cm - jego nadwozie ma 4,76 m. Jednak mimo przyrostu wymiarów średnica zawracania zmniejszyła się o 40 cm - do 11,2 m. W efekcie ten duży SUV stał się niemal tak zwrotny jak Octavia.

Wymiary (w porównaniu do obecnego modelu) Skoda Kodiaq Długość [mm] 4758 (+61) Szerokość [mm] 1864 Wysokość [mm] 1657 Rozstaw osi [mm] 2791 Przestrzeń nad głową w trzecim rzędzie siedzeń (7 miejsc) [mm] 920 (+15) Pojemność bagażnika [litry] 910 (+75)

Nowa Skoda Kodiaq wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów DSG

Nowy Kodiaq jest dostępny wyłącznie z automatyczną przekładnią DSG. Dźwignia zmiany biegów po raz pierwszy w historii Skody powędrowała na kolumnę kierownicy z prawej strony. O trybie jazdy decyduje pokrętło – obrót do przodu (D) samochód rusza przed siebie. Obrót do siebie na R i samochód cofa. Naciśnięcie boku przełącznika zaciągnie hamulec postojowy. Przy kierownicy są też łopatki do redukcji przełożeń. Skoda postarała się również o dodatki ułatwiające życie codzienne. Stąd na pokładzie chłodzony i 15-watowy Phone Box do szybkiego, indukcyjnego ładowania nawet dwóch smartfonów. Dodatkowo pasażerowie mogą korzystać z czterech portów USB-C o mocy wyjściowej 45 W. Z kolei 15-watowe wejście USB-C w lusterku wstecznym ułatwi zasilanie wideorejestratora samochodowego.

Skoda Kodiaq Sportline daje wybór z silników spalinowych. Benzyna czy diesel TDI?

Skoda Kodiaq Sportline jest dostępna w dwóch wersjach benzynowych z silnikiem 1.5 TSI/150 KM z instalacją miękkiej hybrydy oraz jako ładowana z gniazdka hybryda plug-in z 1.5 TSI. Silniki Diesla to 2.0 TDI/150 KM i 2.0 TDI/193 KM 4x4. Możliwości jednostek?

Nowy Kodiaq z silnikiem 1.5 TSI/150 KM jako miękka hybryda. Jakie zużycie paliwa i osiągi?

Silnik 1.5 TSI pierwszy raz dostał technologię miękkiej hybrydy, w której wykorzystano 48-woltowy rozrusznik z napędem pasowym i 48-woltowy akumulator litowo-jonowy. Konstrukcja należy do najnowszej generacji jednostek EA 211 evo2. Pracuje w oszczędnym cyklu Millera (opóźnione zamknięcie zaworów ssących) i jest wyposażona w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny. Dodatkowo przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy.

Nowa Skoda Kodiaq z bazowym silnikiem 1.5 TSI/150 KM (250 Nm) od zera do 100 km/h przyspiesza w 9,7 s. Nie jest to rakieta, w zamian producent obiecuje zużycie benzyny na poziomie od 5,2 do 6,6 l na setkę. Wyższe osiągi zapewni 2.0 TSI/204 KM łączony seryjnie z układem 4x4, ale na tę odmianę trzeba jeszcze poczekać.

Skoda Kodiaq Sportline jako hybryda plug-in 1.5 TSI

W przypadku hybrydy plug-in silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i jednostka elektryczna (115 KM) tworzą system o mocy systemowej 204 KM. Napęd na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. Taki zespół gwarantuje ponadprzeciętne osiągi – od 0 do 100 km/h przyspiesza w ok. 8 sekund. Skoda twierdzi, że w trybie EV akumulator 25,7 kWh zapewnia ponad 120 km zasięgu. System multimedialny ułatwia wyszukiwanie stacji ładowania, a w przyszłości będzie również obsługiwał funkcję Plug & Charge.

Jak jeździ hybrydowy Kodiaq z silnikiem 1.5 TSI?

W praktyce hybrydowy Kodiaq potrafi przejechać ok. 100 km nie zużywając nawet kropli benzyny – to wystarcza na co najmniej cztery dni jazdy po mieście (do pracy, na zakupy czy trening). W skrócie można nim podróżować jak autem elektrycznym, w dodatku prowadzi się stabilniej od "zwykłej" spalinówki 2.0 TDI (akumulator trakcyjny obniża środek ciężkości).

Z "pustą" baterią SUV Skody jeździ oszczędnie jak klasyczna hybryda – wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w akumulatorze po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego możliwości. Można pokusić się o stwierdzenie, że nieważne czy plug-in jest naładowany, czy rozładowany, jeździ tak samo dynamicznie i oszczędnie.

Ładowanie akumulatora zmienia dotychczasowe postrzeganie hybryd plug-in. Na stacji szybkiego ładowania uzupełnienie energii od 10 proc. do 80 proc. prądem stałym o mocy do 50 kW zajmuje 25 minut – tyle co "małe" zakupy w markecie. Naładowanie od zera do 100 proc. powinno trwać ok. 1 godziny. Auto można też ładować z domowego gniazdka – nocny postój wystarczy by "zatankować" do pełna.

Skoda Kodiaq Sportline z silnikiem 2.0 TDI/150 KM lub 193 KM 4x4. Ponad 1000 km zasięgu

Kodiaq z silnikiem Diesla 2.0 TDI o mocy 150 KM (360 Nm) to zużycie paliwa na poziomie 5,3-5,9 l/100 km. Czyli 55-litrowy zbiornik powinien wystarczyć nawet na 1038 km zasięgu. Samochód przyspieszy od zera do setki w 9,6 s. Prędkość maksymalna – 205 km/h.

Silnik Diesla 2.0 TDI 193 KM (400 Nm) jest połączony seryjnie z napędem 4x4. Ta podczas pierwszych jazd zostawiła po sobie pozytywne wspomnienia. Dynamika jest więcej niż wystarczająca, a to zasługa ogromnej dawki siły napędowej dostępnej w szerokim zakresie obrotów. Falę momentu obrotowego czuć już od ok. 1500 do przeszło 4000 obr./min. Przy tym 7-biegowa skrzynia DSG przytomnie dobiera przełożenia. W efekcie reakcja na gaz jest błyskawiczna (przyspieszenie od zera do 100 km/h w 7,8 sekundy), a wysokoprężne 2-litrowe serce nawet pod obciążeniem pozostaje kulturalnie ciche. Taki Kodiaq zużywa 6 l oleju napędowego na 100 km. Przy 58-litrowym zbiorniku oznacza to ok. 1000 km zasięgu.

Kodiaq zaskakuje pakietem 28 patentów. Widziałeś czyścik do ekranów?

Drobne rozwiązania, które polepszają funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody – z każdym modelem debiutują nowe gadżety i zawsze dają użytkownikowi frajdę z odkrywania ich oraz testowania przydatności. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc w życiu codziennym, to nowy Kodiaq wywraca stolik. Obok znanej z poprzednika ochrony krawędzi drzwi i elektrycznej blokady tylnych drzwi przed dziećmi teraz zaskakuje pakietem 28 patentów spod hasła "Simply Clever".

Lista nowinek obejmuje m.in.: środkowy podłokietnik tylnych siedzeń ze zintegrowanym uchwytem na tablet i schowek z uchwytem na kubek na tunelu środkowym, a także czyścik do wyświetlaczy dotykowych. Z tyłu każdego przedniego siedzenia pojawiła się podwójna kieszeń na dokumenty, czasopisma czy smartfon. Parasol i skrobaczka do lodu powstały z ekologicznych materiałów.

Nowa Skoda Kodiaq Sportline już dostępna w konfiguratorze. Ile kosztuje?

Nowa Skoda Kodiaq Sportline jest już dostępna w konfiguratorze. Lista wyposażenia obejmuje m.in.:

Wnętrze Design Selection Sportline,

Reflektory TOP LED Matrix (z efektem powitalnym),

Tylne światła LED z czerwonym ozdobnym paskiem pomiędzy lampami, dynamicznymi kierunkowskazami,

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19 cali Tirsuli antracytowe,

Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu z Sunset,

Trójramienna skórzana kierownica wielofunkcyjna z logo Sportline,

Elektrycznie sterowane sportowe siedzenia ze zintegrowanymi zagłówkami z tapicerką Suedia,

Podsufitka w kolorze czarnym,

Aluminiowe nakładki na pedały,

Ramka grilla w kolorze czarnym z połyskiem,

Relingi dachowe w kolorze czarnym z połyskiem,

Słupki D w kolorze czarnym z połyskiem,

Plakietka Sportline na przednich nadkolach,

Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym,

Kluczyk kessy z systemem safe i alarmem,

Cyfrowy zestaw wskaźników 10,25 cala,

Stacja multimedialna z ekranem 10 cali, 8 głośników i 1 głośnik centralny,

Elektrycznie sterowane i składane, podgrzewane lusterka boczne z funkcją pamięci,

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika,

Automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne,

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu,

Tempomat,

Driver alert – funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy,

Funkcja rozpoznawania znaków drogowych,

Inteligentny asystent prędkości,

Asystent skrętu,

Kamera wielofunkcyjna,

System wspomagania ruszania pod wzniesienia,

Kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania.

Ile kosztuje nowa Skoda Kodiaq Sportline? Ile kosztuje hybryda plug-in?

Nowa Skoda Kodiaq wersji Sportline z silnikiem 1.5 TSI kosztuje od 198 850 zł. Diesel 2.0 TDI/150 KM wymaga przynajmniej 214 800 zł. Mocniejszy wariat 2.0 TDI/193 KM (napęd 4x4) wymaga 233 500 zł.

Z kolei Kodiaq iV Plug-in Hybrid Sportline kosztuje od 232 300 zł. W drodze jest też bogatsza odmiana i Laurin & Klement.

Nowa Skoda Kodiaq - cennik i wersje wyposażenia Selection oraz Sportline

Nowa Skoda Kodiaq 2024 Selection Sportline silnik 1.5 TSI mHEV/150 KM 7DSG 174 850 zł 198 850 zł 1.5 TSI iV Plug-In Hybrid (204 KM) 208 300 zł 232 300 zł silnik 2.0 TDI/150 KM 7DSG 190 850 zł 214 800 zł silnik 2.0 TDI/193 KM 7DSG 4x4 209 500 zł 233 500 zł

Nowa Skoda Kodiaq - gama silników 2024