Toyota Camry z hybrydą 2.5 najpopularniejsza w Polsce

Toyota Camry istnieje od blisko 40 lat. Na całym świecie sprzedano do tej pory ponad 21 mln egz. wszystkich generacji tego auta. W 2004 roku producent zdecydował o wycofaniu tego modelu ze Starego Kontynentu. To był cios dla masy wielbicieli, ale pozostał wielki sentyment i duża rozpoznawalność.

Wreszcie po 15 latach suszy przyszedł deszcz – w 2019 roku nad Wisłę wjechała 8. generacja Camry z napędem hybrydowym. Wtedy na rynku miała przynajmniej pięciu rywali, w tym Passata czy Mondeo. Do 2023 roku w Polsce sprzedało się ponad 14,5 tys. sztuk japońskiego sedana, co w segmencie D+E i przy modzie na SUV-y jest bardzo dobrym wynikiem.

Toyota rozbiła bank. Japończycy dostarczyli 200 samochodów na taksówki

Camry od początku 2024 roku to najchętniej wybierany sedan w segmencie D. Duża część tych hybryd pracuje jako taksówki. Działająca od 2016 roku spółka DEPartner wynajmuje samochody do wszystkich popularnych aplikacji taksówkarskich oraz świadczy niezależne usługi przewozu osób. Firma z parkiem ponad 400 aut chce dysponować jedną z największych flot taksówkarskich w Polsce. Lwią część mają stanowić hybrydy japońskiej marki (Corolla i Yaris Cross), a niedawno samochodem nr 200 dostarczonym przez salon Toyota Romanowski Kraków została Camry w wersji Comfort.

– Dzięki współpracy z Toyotą mamy pewność, że to, co oferujemy naszym klientom, zapewnia im nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Samochody Toyoty spełniają największe wymagania, jakie stawia im ciężka praca jako taksówki – powiedział Andrzej Łopata z DEPartner.

Toyota Camry, czyli hybryda z silnikiem benzynowym 2.5 jak diesel

Toyota Camry pod maską skrywa napęd hybrydowy znany z SUV-a RAV4. Ten duet spalinowo-elektryczny stanowi jednostka benzynowa 2.5/177 KM pracująca w ekonomicznym cyklu Atkinsona i silnik elektryczny o mocy 120 KM. Łącznie hybryda wytwarza 218 KM – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem sedana ważącego ok. 1600 kg.

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostki elektrycznej zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,3 s (prędkość maksymalną ograniczono elektronicznie do 180 km/h). Napęd szybko reaguje na dodanie gazu, a to sprawka mocnego silnika elektrycznego, który znacznie częściej włącza się do pracy.

Toyota Camry 2.5 Hybrid – ile zużywa benzyny na 100 km/h?

Zespół napędowy Camry jest też bardzo oszczędny. Przepisowa jazda, zgrana praca napędu hybrydowego i częste zaangażowanie trybu czysto elektrycznego sprawią, że osiągniecie średniego zużycia na poziomie 5,5 l/100 km nie wymaga wysiłku. Podczas testu jeszcze bardziej zaskoczyła wydajność układu wraz ze wzrostem prędkości. Kiedy licznik pokazywał ok. 120 km/h Camry zużywała 7,3 l, a na autostradzie według wskazań komputera co 100 km z 50-litrowego zbiornika ubywało ok. 8,5 l benzyny. Właśnie ten ostatni wynik sprawia, że Toyota wyróżnia się spośród innych hybryd, które bardziej wolą miasto niż wypad w trasę, gdzie ich ekonomiczny czar pryska.

Toyota Camry jakie wymiary, wnętrze i pojemność bagażnika?

Toyota Camry korzysta z platformy GA-K z serii TNGA. Prawie 5-metrowe nadwozie (4885 mm długości i 1840 szerokości) i ponad 2,8 m rozstawu osi zaowocowało wnętrzem, które pod względem komfortu podróżowania potrafi uszczęśliwić. Kierowca doceni wyżej zamontowany 9-calowy ekran. Można nim sterować również za pomocą fizycznych przycisków i pokręteł, a to wielka zaleta. System multimedialny to także szybsze oprogramowanie oraz integracja ze smartfonami (Apple CarPlay i Android Auto). Do wyboru są dwie skórzane tapicerki (czarna lub beżowa; umożliwiają wentylację siedzeń). Bagażnik oferuje 524 l pojemności.

Toyota Camry - wyposażenie

Camry skrywa też pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense 2.5. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia wykrywa pieszych i rowerzystów, zapobiega zderzeniu czołowemu, do tego jest też układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach. Ten ostatni ostrzega kierowcę i uruchamia automatyczne hamowanie, jeśli podczas skrętu w lewo lub w prawo powstaje niebezpieczeństwo zderzenia z pieszym na pasach lub z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem. Sedan Toyoty sam zwolni przed łukiem, a sprawi to system redukcji prędkości na zakrętach. Inteligentny tempomat adaptacyjny dostosuje prędkość do ograniczeń widocznych na znakach drogowych.

Sprawdzili 330 000 samochodów. Japońskie marki nie dają szans

Niedawno przedstawiciele amerykańskiej organizacji Consumer Reports uznali, że Toyota to najbardziej niezawodna popularna marka motoryzacyjna – zdobyła 76 punktów na 100 możliwych. Lepszy był tylko Lexus. Zestawienie powstało na podstawie danych pochodzących z ponad 330 tys. aut z roczników od 2000 do 2023 roku. Jak do tego doszło?

Badanie Consumer Reports jest cenione m.in. za przywiązanie do szczegółów. Eksperci analizując poszczególne marki i modele uwzględniają zarówno takie drobiazgi jak piszczące hamulce czy uszkodzone wykończenie wnętrza, jak również poważne problemy obejmujące pogwarancyjne naprawy silnika, baterii w autach elektrycznych czy problemów z ładowaniem. W sumie jest aż 20 takich aspektów. W zestawieniu samochody oceniano w skali od 0 do 100 punktów. Pod uwagę brano wyniki testów drogowych i bezpieczeństwa, niezawodność oraz satysfakcję samych właścicieli.

Toyota Camry Hybrid najbardziej niezawodna

Wynik Toyoty znajduje odzwierciedlenie w rankingu 10 najbardziej niezawodnych modeli samochodów Consumer Reports, który został całkowicie zdominowany przez auta tej marki. Aż siedem modeli z najwyższą punktacją to auta Toyoty.

Liderami niezawodności zostały Toyota Camry Hybrid oraz Toyota 4Runner. Zarówno hybrydowy sedan Camry, dostępny w sprzedaży m.in. w Europie, jak i opracowany na amerykański rynek terenowy 4Runner zdobyły 87 punktów. Trzecie miejsce zajęła benzynowa odmiana Camry (86 pkt.). Czwarta jest Toyota RAV4 Prime (84 pkt.), która w Europie występuje pod nazwą RAV4 Plug-in. Na siódmym miejscu znalazła się Toyota RAV4 (80 pkt.), na dziewiątym Toyota Corolla (77 pkt.). Pierwszą dziesiątkę zamyka Toyota Highlander Hybrid – 7-osobowy SUV zdobył 75 pkt.

MINI zamyka podium zestawienia Consumer Reports. Modele Cooper i Cooper Countryman zdobyły dla tej brytyjskiej marki należącej do BMW 71 pkt. na 100 możliwych.

Hybrydy bardziej niezawodne od samochodów z silnikiem spalinowym

Eksperci Consumer Reports szczególną uwagę zwrócili na samochody ze zelektryfikowanymi napędami. Raport podkreśla niezawodność hybryd, które zanotowały 26 proc. mniej problemów niż auta z silnikami spalinowymi.