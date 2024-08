Toyota ułatwia ładowanie samochodów

Toyota Charging Network to usługa, która daje dostęp do ponad 80 proc. publicznych stacji ładowania w Polsce należących do największych sieci, w tym: Ekoen, Greenway, Elocity, PowerDot czy EV+. Oprócz 6 tys. punktów ładowania nad Wisłą, rozwiązanie japońskiej marki umożliwia skorzystanie z ponad 755 tys. ładowarek w 20 państwach Europy.

Sesje ładowania można uruchomić przy pomocy karty RFID lub w połączonej z autem aplikacji MyToyota (w obu przypadkach system jest połączony z kartą płatnicza kierowcy). Aplikacja umożliwia także wyszukanie stacji, które są kompatybilne z danym modelem Toyoty, sprawdzenie cen, prędkości ładowania i dostępności przyłączy. Poza tym w trakcie ładowania można też kontrolować stan baterii i pozostały czas do uzupełnienia energii.

Toyota Charging Network w Polsce. Trzy taryfy do wyboru

Kierowca ma do wyboru trzy taryfy. Bazowa Go jest przeznaczona dla osób, które najczęściej ładują auto w domu lub w pracy, a z publicznych ładowarek korzystają okazjonalnie. Wiąże się ona z jednorazową opłatą aktywacyjna (45 zł), a klient nie ponosi żadnych miesięcznych opłat. Ceny za kWh prądu uzależnione są od stacji ładowania. Odblokowanie sesji ładowania kosztuje 2,3 zł.

Toyota Charging Network - oto ceny za ładowanie samochodu

W taryfie Active nie ma opłat za aktywację oraz odblokowanie sesji ładowania, a ceny za kWh są o 5 proc. niższe w porównaniu z taryfą Go. Miesięczna opłata to 23,5 zł. Z kolei w taryfie Active+ jest aż 20 proc. zniżki za kWh przy miesięcznej opłacie na poziomie 67 zł.