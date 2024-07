Toyota daje 10 lat gwarancji na auta używane. Na czym polega to rozwiązanie?

Toyota Relax to gwarancja, z której może skorzystać zarówno pierwszy właściciel samochodu tej japońskiej marki po wygaśnięciu podstawowej 3-letniej ochrony producenta, jak i nabywca używanego auta, pochodzącego z Polski lub sprowadzonego z innego kraju UE. Na czym polega ten program?

Dodatkowa gwarancja wydłużona nawet o 7 lat obejmuje samochody osobowe, dostawcze i terenowe z każdym rodzajem napędu, nie starsze niż 10-letnie, ale z przebiegiem do 185 tys. km. Ochrona jest przyznawana automatycznie po wykonaniu rozszerzonego przeglądu Relax w ASO producenta. Oznacza to, że przez następne 12 miesięcy lub 15 tys. km, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, kierowca może korzystać z samochodu bez obaw o koszty napraw. Jeśli ktoś w ciągu roku pokonuje 30 tys. km wówczas musi wykonać dwa rozszerzone przeglądy w autoryzowanej stacji żeby utrzymać gwarancję Relax. Co ciekawe, najstarsze auto w chwili otrzymania gwarancji Toyota Relax miało zarejestrowany przebieg 184 992 km, to oznacza de facto gwarancję do niemal 200 tys. km! Japońska marka przyjmuje też pod swoje skrzydła auta z przerwą w serwisowaniu.

Ponad 120 tys. samochodów z wydłużoną gwarancją Toyoty. Jaki przebieg?

Do tej pory gwarancja Toyota Relax skusiła ponad 120 tys. użytkowników samochodów japońskiej marki. Autem numer 120 000, w którym aktywowano Gwarancję Relax, była trzyletnia Toyota Aygo. Średni wiek pojazdu przystępującego do programu wynosi 4 lata i 4 miesiące, a średni stan licznika to 67 640 km. Jednak nie brakuje aut starszych i z wysokimi przebiegami. Najwięcej gwarancji Toyota Relax aktywowano w przypadku najpopularniejszych na polskim rynku modeli Yaris, Corolla i Toyota C-HR. Czy warto? Nie jest tajemnicą, że samochody w dobrym stanie, serwisowane w ASO, z ważną gwarancją i historią są szczególnie poszukiwane na rynku wtórnym i osiągają ceny wyższe od rynkowej średniej.

Toyota i Lexus najbardziej niezawodne, niemieckie marki na końcu

Niedawno przedstawiciele amerykańskiej organizacji Consumer Reports uznali, że Toyota to najbardziej niezawodna popularna marka motoryzacyjna – zdobyła 76 punktów na 100 możliwych. Lepszy był tylko Lexus. Zestawienie powstało na podstawie danych pochodzących z ponad 330 tys. aut z roczników od 2000 do 2023 roku. Jak do tego doszło?

Badanie Consumer Reports jest cenione m.in. za przywiązanie do szczegółów. Eksperci analizując poszczególne marki i modele uwzględniają zarówno takie drobiazgi jak piszczące hamulce czy uszkodzone wykończenie wnętrza, jak również poważne problemy obejmujące pogwarancyjne naprawy silnika, baterii w autach elektrycznych czy problemów z ładowaniem. W sumie jest aż 20 takich aspektów. W zestawieniu samochody oceniano w skali od 0 do 100 punktów. Pod uwagę brano wyniki testów drogowych i bezpieczeństwa, niezawodność oraz satysfakcję samych właścicieli.

Siedem modeli Toyoty wśród 10 najbardziej niezawodnych samochodów

Wynik Toyoty znajduje odzwierciedlenie w rankingu 10 najbardziej niezawodnych modeli samochodów Consumer Reports, który został całkowicie zdominowany przez auta tej marki. Aż siedem modeli z najwyższą punktacją to auta Toyoty. Liderami niezawodności zostały Toyota Camry Hybrid oraz Toyota 4Runner. Zarówno hybrydowy sedan Camry, dostępny w sprzedaży m.in. w Europie, jak i opracowany na amerykański rynek terenowy 4Runner zdobyły 87 punktów. Trzecie miejsce zajęła benzynowa odmiana Camry (86 pkt.). Czwarta jest Toyota RAV4 Prime (84 pkt.), która w Europie występuje pod nazwą RAV4 Plug-in. Na siódmym miejscu znalazła się Toyota RAV4 (80 pkt.), na dziewiątym Toyota Corolla (77 pkt.). Pierwszą dziesiątkę zamyka Toyota Highlander Hybrid – 7-osobowy SUV zdobył 75 pkt.

MINI zamyka podium zestawienia Consumer Reports. Modele Cooper i Cooper Countryman zdobyły dla tej brytyjskiej marki należącej do BMW 71 pkt. na 100 możliwych.

Hybrydy bardziej niezawodne od samochodów z silnikiem spalinowym

Eksperci Consumer Reports szczególną uwagę zwrócili na samochody ze zelektryfikowanymi napędami. Raport podkreśla niezawodność hybryd, które zanotowały 26 proc. mniej problemów niż auta z silnikami spalinowymi.

Lexus, Toyota i Mini - oto Top 10 producentów wg. Consumer Reports

Marka Liczba punktów na 100 możliwych 1. Lexus 79 punktów 2. Toyota 76 3. MINI 71 4. Acura 70 5. Honda 70 6. Subaru 69 7. Mazda 67 8. Porsche 66 9. BMW 64 10. Kia 61

Sami kupują samochody do testów i badań. Niezależni od producentów

Oceny końcowe Consumer Reports opierają się na wynikach poszczególnych modeli danego producenta, z których następnie wyciągana jest średnia. Eksperci biorą pod uwagę:

Wyniki testów drogowych. Do zestawienia kwalifikują się wszystkie marki, których minimum dwa samochody były w danym roku przetestowane przez ekipę Consumer Reports. Co ciekawe, organizacja nie opiera się w swoich ocenach o samochody testowe użyczone przez producentów, tylko kupuje je w salonach, tak, jak robią to klienci. Każdy egzemplarz przechodzi ten sam zestaw 50 różnych prób zarówno na drogach publicznych, jak i w centrum testowym w Connecticut.

Do zestawienia kwalifikują się wszystkie marki, których minimum dwa samochody były w danym roku przetestowane przez ekipę Consumer Reports. Co ciekawe, organizacja nie opiera się w swoich ocenach o samochody testowe użyczone przez producentów, tylko Każdy egzemplarz przechodzi ten sam zestaw 50 różnych prób zarówno na drogach publicznych, jak i w centrum testowym w Connecticut. Bezpieczeństwo . Po lupę trafiają wyniki testów zderzeniowych, a dodatkowe punkty przyznaje się za systemy bezpieczeństwa wchodzące w skład wyposażenia seryjnego.

. Po lupę trafiają wyniki testów zderzeniowych, a dodatkowe punkty przyznaje się za systemy bezpieczeństwa wchodzące w skład wyposażenia seryjnego. Niezawodność . Tu ocenę wystawiają właściciele poszczególnych modeli samochodów w dorocznych ankietach obejmujących 17 obszarów.

. Tu ocenę wystawiają właściciele poszczególnych modeli samochodów w dorocznych ankietach obejmujących 17 obszarów. Satysfakcja właścicieli. Również ta ocena oparta jest na wynikach ankiet przeprowadzonych wśród osób, które jeżdżą konkretnymi samochodami. Im większa gotowość do ponownego zakupu tego samego modelu, tym wyższa ocena w rankingu.

Volkswagen i Mercedes na szarym końcu 30 producentów

Na szarym końcu listy producentów Consumer Reports znajdują się: Volkswagen (26 pkt.), Rivan (24 pkt.), Mercedes (23 pkt.) i Chrysler (18 pkt.).

Consumer Reports od 1936 r. prowadzi działalność non-profit na rynku USA. Testuje i ocenia nie tylko samochody, ale też m.in. sprzęty AGD, elektronikę użytkową, akcesoria dla dzieci, czy urządzenia medyczne. Budżet organizacji w całości zasilany jest ze składek i datków ok. 6 mln indywidualnych członków oraz partnerów instytucjonalnych.