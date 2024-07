Toyota sprzedaje 3443 auta dziennie. Hybrydy napędzają biznes

Toyota ustanowiła nowy rekord. W pierwszym półroczu sprzedała w Europie 626 572 samochody. Matematycznie oznacza to, że od początku stycznia do końca czerwca z salonów japońskiego koncernu na drogi wyjeżdżało przynajmniej 3443 auta dziennie.

Biznes napędzają zelektryfikowane modele Toyoty i Lexusa. Przez sześć miesięcy 2024 roku kierowcy kupili prawie 462 tys. aut z takimi napędami. W Europie Zachodniej, w tym w Polsce, takie samochody stanowią już 75 proc. sprzedaży obu marek.

Toyota Yaris Cross ulubieńcem kierowców. Nowa hybryda 1.5/130 KM

Toyota jako marka sprzedała ponad 585 tys. samochodów. Największą cześć tego wyniku wypracował Yaris Cross – 103 657 egzemplarzy. W Polsce to najpopularniejszy SUV segmentu B – trzyma w garści ponad 23 proc. rynku. Nowa odsłona tego auta poza sprawdzoną hybrydą 1.5/116 KM oferuje nowocześniejszą hybrydę 1.5 o mocy 130 KM. Dodatkowe 14 KM to efekt modyfikacji jednostki sterującej mocą i mocniejszej sekcji elektrycznej. Wzrost momentu obrotowego też jest solidny, bo aż o 30 proc. ze 141 Nm do 185 Nm! Zastrzyk wzmacniający przełożył się nie tylko na przyspieszenie, ale i na lepszą elastyczność auta, co znacznie ułatwia wyprzedzanie.

Nowa Toyota Yaris Cross Hybrid 130 - jakie przyspieszenie i zużycie paliwa?

Yaris Cross Hybrid 130 od 0 do 100 km/h przyspiesza w 10,7 s, czyli o pół sekundy szybciej. Zryw od 80 do 120 km/h trwa 8,9 s, czyli lepiej o 0,4 s. W praktyce samochód "zbiera się" wyraźnie sprawniej. Poza tym, w tego rodzaju aucie bardziej liczy się częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. To przekłada się na niskie zużycie paliwa – 130-konna Toyota potrzebuje 4,5-5,4 l benzyny na 100 km, to zużycie na poziomie starszej i słabszej hybrydy. Do wyniku swoje trzy grosze dokłada nowy układ Predictive State of Charge Control (znany z Lexusa NX), który podczas jazdy ze wzniesienia lub w korku wykorzystuje dane z nawigacji, by dopasować naładowanie baterii do trasy czy natężenia ruchu. Auto można mieć elektrycznym układem 4x4 (AWD-i).

Toyota Yaris czy Corolla? Nowy C-HR sprzedaje się świetnie

Na drugie miejsce awansował Yaris (93 857 egz.). Toyota Corolla spadła na trzecią lokatę – 87 820 sprzedanych egzemplarzy w wersjach hatchback, sedan i TS kombi. Świetnie radzi sobie także nowa generacja Toyoty C-HR – do tej pory chętnych znalazło przeszło 62,5 tys. sztuk. Dwa modele przekroczyły barierę 50 tys. – Aygo X (52 645 egz.) oraz RAV4 (52 171 egz.).

W całkowitej sprzedaży Toyoty hybrydy stanowią 75 proc. (424 812 szt.). Najpopularniejszymi modelami z tej kategorii są Yaris Cross Hybrid (98 807 egz.), Yaris Hybrid (83 772 szt.), Corolla Hybrid (75 231 aut), Toyota C-HR Hybrid/Plug-in Hybrid (62 504 egz.) oraz RAV4 Hybrid/Plug-in Hybrid (49 889 szt.).

Lexus miesza na rynku. Niemal 100 proc. kierowców wybiera hybrydy

Lexus w pierwszym półroczu 2024 roku sprzedał w Europie ponad 41,2 tys. samochodów, czyli 21 proc. więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach rok wcześniej. Aż 90 proc. kupujących zdecydowało się na auta z napędem zelektryfikowanym, a w Europie Zachodniej i Polsce ten wskaźnik sięgnął 100 proc. Od stycznia do czerwca sprzedano przeszło 37 tys. Lexusów z napędem hybrydowym, hybrydą plug-in oraz z napędem elektrycznym na baterie (to 27 proc. wzrostu r/r). Koniem pociągowym biznesu Japończyków na Starym Kontynencie są SUV-y i crossovery.

Model NX jest najpopularniejszy – Europejczycy kupili ponad 13,3 tys. sztuk tego SUV-a, to 13 proc. więcej niż przed rokiem. Największą popularnością cieszył się model NX 350h wyposażony w klasyczną hybrydę (8496 egz.). Ładowana z gniazdka hybryda plug-in pod karoserią NX 450h+ skusiła 4446 osób.

Lexus LBX nowym faworytem kierowców

Do rekordowego wyniku w pierwszym półroczu mocno przyczynił debiutant i najmniejszy w gamie hybrydowy LBX. Ten najtańszy model Lexusa stał się nowym faworytem kierowców i drugim najpopularniejszym autem marki na Starym Kontynencie. W ciągu sześciu miesięcy 2024 roku sprzedano 8719 sztuk tego auta, z czego w Polsce 1100 egz.

LBX dostał pod maskę hybrydę złożoną z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowej bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej (Yaris Cross 116 KM ma litowo-jonową baterię). Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary, ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc. Co wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz powinien zapewnić dłuższą żywotność). Podczas hamowania energia odzyskiwana jest jeszcze szybciej. Zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego.

Nowy Lexus LBX spala 3,6 l benzyny na 100 km

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji napędu Yarisa Cross. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna – wynik 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków, a gdyby się uprzeć to i 3,3 l udałoby się uzyskać. Opinia? Jeśli brać pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, większe koła z szerszymi oponami i ponad 1300 kg wagi auta, to wyniki zużycia benzyny mogą imponować. Sam Lexus dla LBX-a z napędem na przednią oś deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,4-4,7 l/100 km.

Toyota Professional rośnie w oczach. Gwarancja na milion kilometrów jak magnes

Marka Toyota Professional, czyli komórka japońskiej firmy odpowiedzialna za auta użytkowe, także nie daje sobie w kaszę dmuchać. Od stycznia do końca czerwca sprzedała przeszło 72 tys. samochodów. Najpopularniejszy jest Proace City (29 857 egz.), którego sprzedaż wzrosła aż o 28 proc. Na drugim miejscu plasuje się pikap Hilux (26 444 egz.). Podium zamyka większa furgonetka Proace. (15 711 egz.). Toyota na tego typu auta daje "Gwarancję Pro" na 3 lata lub milion kilometrów.