Mercedes Vision EQXX - oto samochód przyszłości

Ten koncepcyjny Mercedes ma wyznaczać kierunek rozwoju marki i pokazywać możliwości elektrycznego napędu. Opływowy Mercedes-Benz Vision EQXX przyjechał do Polski, a my zyskaliśmy niepowtarzalną możliwość poprowadzenia konceptu po torze. Z jednej strony - ogromne wyróżnienie. Z drugiej strony, trudno powiedzieć, że widok jeżdżącego EQXX jest czymś wyjątkowym. Studyjny model regularnie robi to, do czego został stworzony - nabija kolejne kilometry bez konieczności częstego ładowania.

Mowa przecież o samochodzie, który w 2022 roku pokonał trasę ze Stuttgartu na tor Silverstone w Anglii. 1200 km bez konieczności ładowania i to z włączoną klimatyzacją? Wydawać by się mogło, że Mercedes dokonał niemożliwego. Za wszystkim stoi jednak fizyka, której prawa ujarzmiono do tego stopnia, by taka podróż, przy sprzyjających warunkach była wykonalna. Nic dziwnego, że inżynierowie zapytani o przebieg widocznego na zdjęciach koncepcyjnego modelu bez wahania odpowiedzieli "około 25 000 km". Tak prezentuje się jeden z najbardziej "zapracowanych" studyjnych modeli na świecie.

Mercedes Vision EQXX - zasięg i dane techniczne

Nadwozie elektrycznego Mercedesa zostało w pełni podporządkowane aerodynamice. O niezakłócony przepływ powietrza dbają gładkie powierzchnie, miękko poprowadzone linie i… naklejane emblematy oraz stylistyczne detale. Mercedes uznał, że na masce ani w przedniej części nie ma tu miejsca na gwiazdę w tradycyjnej formie. Pod samochodem kryją się również wloty powietrza, które w razie potrzeby otwierają się, by chłodzić podzespoły. Mercedes tylko udaje, że EQXX jest czterodrzwiowy - z tyłu mamy do czynienia z atrapami, które poprawiają proporcje nadwozia, ale nie otwierają się - wszystko w trosce o jak najmniejszą masę i jak najlepszą aerodynamikę.

Jaki zasięg "na papierze" gwarantuje Mercedes? Bateria o pojemności 100 kWh zapewnia ponad 1000 km zasięgu. Zużycie energii około 10 kWh w normalnych warunkach można jednak poprawić, o czym doskonale świadczy wspomniana już próba na dystansie 1200 km. EQXX dowiódł swojej oszczędności nie w laboratoryjnych warunkach, a na drodze. Jak jeździ koncept rodem z przyszłości?

Jak jeździ Mercedes-Benz EQXX?

Widok koncepcyjnego auta, które ewidentnie ma za sobą wiele kilometrów przebiegu prowadzi do nie lada dysonansu. Oto stajemy twarzą w twarz z pokazem możliwości niemieckiego koncernu, odważnie stylizowanym koncepcyjnym modelem i widzimy… winietkę na szybie przedniej, naklejkę Umweltplakette, przybrudzone opony, skórzaną tapicerkę, która nie jest już idealnie matowa i słyszymy szumiącą klimatyzację. Taka kombinacja dodaje smaku spotkaniu. Po zajęciu miejsca za uwagę zwraca również wielki ekran, poprowadzony przez całą szerokość kokpitu i potrójne kratki nawiewu na środku deski rozdzielczej, czyli motyw dobrze znany z produkowanych seryjnie modeli.

Podobnie, jak elektryczne Mercedesy sprzedawane dziś w salonach, EQXX proponuje kilka trybów rekuperacji, począwszy od żeglowania aż po intensywne hamowanie rekuperacyjne. Ten pierwszy pozwala zdjąć nogę z gazu i siłą rozpędu pokonać niebagatelny dystans. To zasługa opisanej już aerodynamiki, ale i wąskich opon w nietypowym rozmiarze 185/65 R 20. Odzyskiwanie energii pozwala hamować mocno i intensywnie ładować akumulator. Za napędzanie i hamowanie odpowiada umieszczony na tylnej osi silnik o mocy 204 KM. Mimo niewielkiej masy i niezłej dynamiki, na próżno szukać tu mocnych wrażeń. Koncept jest pokazem technologii i czuć to na drodze. Niewielki prześwit, sztywno zestrojone zawieszenie i odrobinę niezręczna pozycja za kierownicą sprawiają, że skierowanie modelu do seryjnej produkcji bez gruntownych zmian nie byłoby możliwe.

Mercedes-Benz przyszłości. Co czeka markę w najbliższych latach?

Czy dwa lata to dużo? Dla samochodów elektrycznych - jak najbardziej. Zaprezentowany w 2022 roku EQXX zapowiada przyszłość marki, choć wiele z rozwiązań i designerskich detali znajdziemy w modelach Mercedesa już dziś. Choć nadwozie konceptu ma bardzo indywidualny styl, wnętrze jest dobrym zwiastunem tego, co spotkamy m.in. w nadchodzącym modelu CLA. Mercedes ma ambitne plany, kręcące się przede wszystkim wokół elektromobilności. Co czeka markę w najbliższych latach? Większy nacisk na elektryczne modele EQ, więcej hybryd typu plug-in, nowa platforma MMA, na której oparte będą nadchodzące modele, a także nowy system MB.OS. Na 1200 km elektrycznego zasięgu w aucie EV jeszcze trochę poczekamy, ale inżynierowie ze Stuttgartu modelem EQXX odhaczyli ważny kamień milowy. Taki pokaz możliwości zawsze zapowiada przecież coś większego.