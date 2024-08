Mercedes-Maybach EQS 680 SUV debiutuje w Polsce. Co to za samochód?

Polska dla Mercedesa drugim rynkiem w Europie pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy rodziny Klasy S oraz dostaw hiperluksusowego Mercedesa-Maybacha Klasy S i czwartym pod względem sprzedaży terenowej Klasy G. Tylko Niemcy kupują więcej. A już za chwile salonów nad Wisłą wjedzie nowy obiekt pożądania…

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV to pierwszy samochód elektryczny tej marki. Inżynierowie w ponad 5-metrowym dwubarwnym nadwoziu ustawionym na 22-calowych kołach zmieścili wszystko najlepsze, co ma w tej chwili do zaoferowania niemiecki koncern. Na co mogą liczyć koneserzy luksusu?

Reklama

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV wygląda jak barokowy pałac, chętnych nie zabraknie

EQS 680 SUV z przodu za barokową atrapą kryje zestaw czujników radarowych. Chromowaną listwę połączoną z pasem świetlnym zdobi dyskretnie wkomponowany klasyczny napis MAYBACH. Reflektory witają i żegnają kierowcę animacją. Tylne lampy mają wyszukaną formę pasa świetlnego z dwuczęściową spiralą.

Reklama

Szczególny dwukolorowy lakier z filigranowym prążkowaniem jest nakładany ręcznie - cały proces trwa nawet tydzień. Auto można zamówić w pięciu kombinacjach: srebrny high-tech /czerń obsydianu, srebrny high-tech/niebieski nautic, czerń obsydianu/szarość selenitu, czerń obsydianu/złoto kalahari oraz brązowy velvet/czerń onyksu. Co ciekawe, do nałożenia 4-milimetrowej linii rozdzielającej oba odcienie służy specjalna taśma z odpowiednią szczeliną. Przed jej naklejeniem drzwi auta są obciążane ciężarkami, co symuluje późniejsze domontowanie okien, paneli wykończeniowych, głośników i innych elementów wyposażenia. Obciążenie drzwi gwarantuje, że linia wzdłuż karoserii będzie znajdować się na jednakowej wysokości.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV ma automatyczne drzwi

Kolejną ekskluzywną cechą są automatyczne drzwi z przodu i z tyłu. Jeśli kierowca zbliży się do auta na odległość mniejszą niż 6 m - wysuwają się klamki. Gdy podejdzie na około 1,5 m - drzwi szofera otworzą się automatycznie. Pozostałe drzwi można otwierać i zamykać zdalnie, kluczykiem lub za pośrednictwem przedniego lub tylnego ekranu MBUX. Co więcej, drzwi kierowcy zamykają się automatycznie po naciśnięciu hamulca.

Wnętrze to mistrzowski koncert dekoratorów. Z przodu standardowy system MBUX Hyperscreen z warstwą zerową i charakterystycznymi dla Maybacha animacjami na wszystkich trzech wyświetlaczach. Wskazówki w dwóch tubusach przed kierowcą swoim wzornictwem przypominają jedwabny szal falujący na wietrze w zależności od prędkości i stylu jazdy. W tym samym czasie liczby zmieniają rozmiar i są rozjaśniane lub wygaszane. Obramowanie wskaźników ma typowy dla marki kolor różowego złota.

Wnętrze to mistrzowski koncert dekoratorów

W nowym Maybachu najbardziej dopieszczeni poczują się siedzący z tyłu. Już standardowe fotele Executive są wyposażone w wentylację, funkcję masażu oraz ogrzewanie karku i ramion. Do dyspozycji jest też masaż łydek oraz pakiet szoferski. Gdy tylko pasażer z prawej strony zechce rozłożyć swoje siedzenie, fotel przed nim automatycznie przesunie się do przodu. Z kolei w przypadku wyposażenia First Class z tyłu przednia konsola środkowa jest płynnie poprowadzona także w drugim rzędzie siedzeń. Lista dodatkowego wyposażenia obejmuje dwa uchwyty na pojemnik z napojem z funkcją podgrzewania i chłodzenia oraz półkę na tylny tablet. Na życzenie konsola może skrywać dwa składane stoliki, lodówkę oraz posrebrzane kieliszki do szampana.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, przepych za plecami kierowcy

Pasażerowie tylnych siedzeń mają przed sobą dwa 11,6-calowe wyświetlacze (w oparciach przednich siedzeń). Nudę w podróży odpędzi standardowy system rozrywki MBUX High-End Rear Seat Entertainment. Z tylnego siedzenia można też zmieniać ustawienia nawigacji. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. tylny tablet działający także poza autem oraz asystenta wnętrza, który za pomocą kamer, na podstawie ruchów ciała, potrafi rozpoznawać oczekiwania pasażerów i np. włączać lampki do czytania.

Mercedes-Maybach EQS SUV standardowo otula skórą Exclusive Nappa w ciepłych barwach brązu espresso/perłowego brązu balao. Opcjonalnie dostępna jest konfiguracja beżu macchiato z perłowym brązem. Jeszcze bardziej wyrafinowany wygląd zapewnia oferowana na życzenie skóra Manufaktur Exclusive Nappa w kolorze kryształowej bieli/srebrnoszarej perły. Całości dopełnia naturalne drewno: brązowa brzoza o otwartych porach oraz brązowe drewno orzechowe o otwartych porach, a także lakier fortepianowy z płynnymi liniami.

System dźwięku przestrzennego Burmester 4D obejmuje 15 głośników: dwa przednie basowe w przestrzeni na nogi, jeden średniotonowy i jeden wysokotonowy w każdych drzwiach, dwa 3D w podsufitce, dwa głośniki surround w pokrywie bagażnika oraz głośnik centralny w desce rozdzielczej. Ponadto w każdym fotelu umieszczono po dwa wzbudniki.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, samochód elektryczny który wydaje dźwięki

Mercedes-Maybach EQS SUV mimo cichego napędu elektrycznego… brzmi. Aerial Grace – tak nazywa się dźwięk stworzony specjalnie dla tego auta. Reaguje na kilkanaście różnych parametrów, w tym na położenie pedału przyspieszenia, prędkość jazdy oraz rekuperację. Dzięki algorytmom dźwięki są obliczane w czasie rzeczywistym we wzmacniaczu dźwięku przestrzennego i odtwarzane przez głośniki.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV z zawieszeniem pneumatycznym i skrętną tylną osią

Mercedes-Maybach EQS SUV już w bazowej wersji ma zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC z bezstopniową regulacją tłumienia ADS+. Prześwit samochodu można zwiększyć nawet o 35 mm. Do tego jest skrętna tylna oś o kącie wychylenia kół do 4,5°. Alternatywnie dostępna jest wersja o kącie skrętu kół do 10°. W rezultacie średnica zawracania zmniejsza się z 11,9 do 11 m, a więc do poziomu aut kompaktowych.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, moc, zasięg, przyspieszenie

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV rozwija moc 658 KM (950 Nm momentu obrotowego). Przyspieszenie od o do 100 km/h niemal jak w motocyklu – 4,4 s. Energii w akumulatorze o pjemności 118 kWh powinno wystarczyć na 607 km zasięgu. Szybkie ładowanie to także atut – wystarczy 15 min. pod kablem z prądem DC 200 kW i można pokonać 230 km. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. pojemności akumulatora potrwa ok. pół godziny.

Ile kosztuje Mercedes-Maybach EQS SUV? Witamy w klubie milionerów

Ile kosztuje Mercedes-Maybach EQS 680 SUV? Cena w Polsce startuje od 979 900 zł. Wystarczy jednak dołożyć pakiet Maybach First Class (82 317 zł) i tapicerkę skórzaną nappa Maybach Exclusive kryształowa biel (122 324 zł) i witamy w klubie milionerów…

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika