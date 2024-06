Jaki mandat za jazdę bez pasów bezpieczeństwa? Co mówią przepisy?

Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy nie tylko kierowcy i pasażera z przodu, ale też podróżujących na tylnej kanapie. Tak jest od 1991 roku, a przepisy nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Mówi o tym Art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy.

To oznacza, że do używania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest zarówno kierowca, jak i wszystkie przewożone przez niego osoby niezależnie od miejsca zajmowanego w aucie. Szczególnie, że nietrudno wyobrazić sobie, co stanie się w razie niebezpiecznej sytuacji. Człowiek siedzący z tyłu, który nie zapiął pasów może swoim ciałem zranić lub nawet zabić osobę jadącą przed nim. Prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko utraty życia. Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) podkreśla, że pasy są prostym, ale skutecznym urządzeniem dbającym o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.

Dlaczego należy zapinać pasy bezpieczeństwa?

– Zapięte pasy ratują zdrowie i życie, minimalizując ryzyko obrażeń – ich rolą jest absorbowanie sił i przeciążeń działających na ciało w czasie wypadku – powiedział dziennik.pl Krupiński. – A o tym, jak ważną pełnią rolę świadczy fakt, że są skonstruowane w taki sposób, by wytrzymać obciążenie kliku ton. Tyle bowiem waży ciało dorosłego człowieka przy zderzeniu z prędkością 50 km/h – zauważył przedstawiciel ITS. Stąd akcja policji, która potrwa od 21 czerwca do 1 września, czyli 72 dni…

Przez 72 dni mandat dostaniesz nawet jako pasażer na tylnym siedzeniu

Wybór letnich miesięcy nie jest przypadkiem. Właśnie w tym okresie dochodzi do największej liczby tragicznych wypadków. Statystyki najlepiej oddają obraz sytuacji. W wakacje 2023 roku doszło do niemal 21 tys. zdarzeń, w których zginęły 1893 osoby, a ponad 24,1 tys. zostało rannych.

Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS wynika, że latem policja odnotowuje ok. 30 proc. wszystkich wypadków drogowych. W szczególności dotyczy to czerwca, lipca oraz sierpnia. Słoneczna pogoda sprzyja przekraczaniu dopuszczalnej prędkości przez kierowców, a to skutkuje większą liczbą zdarzeń. Rośnie także odsetek wypadków z udziałem dzieci. Nic więc dziwnego, że policjanci od 21 czerwca nie przewidują taryfy ulgowej, a jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa pomogą im wykryć m.in. drony, ręczne mierniki laserowe z rejestracją obrazu czy wideorejestratory zamontowane na pokładach nieoznakowanych radiowozów.

Punkty karne dla kierowcy i 600 zł kary. Gdy policjant zauważy, nie będzie litości

Kierowca, który zostanie przyłapany na prowadzeniu auta bez zapiętych pasów bezpieczeństwa musi liczyć się z mandatem w wysokości 100 zł oraz 5 punktami. Gorzej dla niego jeśli osoby, które podróżują razem z nim również nie zapięły pasów. W przypadku jednego pasażera spotkanie z policja zakończy mandat 100 zł plus 5 punktów. Większa liczba sceptycznych do tego obowiązku to już 8 punktów karnych dla prowadzącego auto.

Policja oczywiście nie zapomni wystawić mandatów pasażerom, którzy nie zapięli pasów – po 100 zł na głowę. Co istotne, kierowca który zapnie pasy, ale nie dopilnuje pozostałych osób, również dostanie mandat 100 zł i 5 punktów. Dlatego, jeśli samochodem będzie podróżować pięciu ludzi i nikt nie zapnie pasów wówczas w najłagodniejszym przypadku taka jazda może zakończyć się karą sięgającą 600 zł.

15 punktów karnych dla kierowcy za dzieci

Karane jest także niezgodne z przepisami przewożenie najmłodszych. Kierowca dostanie mandat 300 zł i 5 punktów karnych za jedno dziecko, ten sam mandat i 10 punktów karnych za dwoje dzieci oraz 15 punktów za więcej niż dwoje dzieci.

Jak prawidłowo zapiąć pasy?

Jak powinny być zapięte pasy bezpieczeństwa? Muszą przylegać płasko do ciała i powinny być napięte. Dolna taśma powinna opinać biodra jak najniżej w stosunku do brzucha, a część górna pasa powinna przebiegać nad środkiem barku.

Kto nie musi zapinać pasów? Oto lista wyjątków

Przepisy uwzględniają też wyjątki, które dopuszczają jeździć bez zapiętych pasów. Z takiego ustępstwa, bez narażania się na mandat w razie kontroli, mogą korzystać:

taksówkarze, którzy wykonują przewóz osób,

kobiety w widocznej ciąży,

osoby z zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniach do zapinania pasów,

instruktorzy szkoły jazdy i egzaminatorzy (ale wyłącznie w czasie jazdy szkoleniowej czy egzaminu),

policjanci w trakcie przewożenia osoby zatrzymanej;

funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa w trakcie wykonywania czynności służbowych,

żołnierze Żandarmerii Wojskowej,

konwojenci podczas transportu pieniędzy,

członkowie zespołu medycznego w trakcie udzielania pomocy,

chorzy transportowani na noszach lub wózku inwalidzkim.

Jazda bez zapiętych pasów. Co na to firma ubezpieczeniowa?

Przyczynienie się poszkodowanego – to formuła, pod którą firmy ubezpieczeniowe podciągają jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. W efekcie wysokość odszkodowania może być obniżona, a mówi o tym Kodeks cywilny. Art. 362 brzmi: