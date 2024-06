Ubezpieczenie OC będzie droższe w 2024 roku

Wszyscy kierowcy powinni przygotować się na podwyżki składek ubezpieczeniowych. Dane z rynku nie pozostawiają wątpliwości - zdaniem ekspertów, w 2024 czeka nas szybszy i wyraźniejszy wzrost cen obowiązkowych polis. To będzie prawdopodobnie dobry rok dla rynku ubezpieczeń w Polsce - komentuje prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Jan Grzegorz Prądzyński. Z czego wynikną wzrosty i jak odbiją się na portfelach kierowców?

Ceny ubezpieczeń od lat utrzymywały się na stosunkowo niskim poziomie. Co więcej, na przestrzeni kilku lat, do 2023 roku, średnia wysokość składki obowiązkowego OC malała, mimo rosnącej inflacji i zwiększającej się średniej wartości szkody komunikacyjnej. Wszystko zmieniło się w II kwartale 2023 roku - pierwszy raz od lat, średnia wysokość składki wzrosła, a sytuacja wreszcie się odwróciła. Taki scenariusz cieszy towarzystwa ubezpieczeniowe. Kierowcy będą jednak mieli nieco mniej powodów do radości.

Ubezpieczenia podrożeją, kierowcy zapłacą więcej

Według ekspertów, wzrost cen w 2024 roku może być nieco szybszy i bardziej skokowy. Jak powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes PIU, Rynek powinien zanotować wzrost w porównaniu do 2023 roku. Nie jest jednak tak, że jak gospodarka się rozpędza, to od razu szybciej zaczynają rosnąć ubezpieczenia. Zawsze jest tu przesunięcie, ubezpieczenia reagują na zmiany koniunktury z pewnym opóźnieniem.

Powód podwyżek jest prosty - jak informuje zastępca przewodniczącego KNF Krystian Wiercioch, ubezpieczenia komunikacyjne muszą podrożeć, by ponownie stać się rentowne. Obecna sytuacja sprawia, że towarzystwa ubezpieczeniowe ponoszą stratę m.in. na ubezpieczeniach OC. W 2023 roku na ubezpieczenia Polacy przeznaczyli łącznie 78,9 mld zł (składka przypisana brutto), o 9,2 proc. proc. więcej niż rok wcześniej.

OC jest nierentowne od III kwartału 2023 roku, ale mam nadzieję, że szybko przerwiemy ten spadek. Polacy chcą płacić jak najniższą składkę za OC, a to produkt bardzo wystandaryzowany, więc cena gra tutaj główną rolę. Jednak koszty napraw samochodów są coraz wyższe - rosną ceny roboczogodziny, ceny materiałów. Jest też duża inflacja odszkodowawcza jeśli chodzi o procedury medyczne. Średnia szkoda wzrosła w ciągu roku o kilkanaście procent, podczas gdy ceny ubezpieczeń OC właściwie się nie zmieniają - dodał Prądzyński.

Ceny OC w górę. O tyle więcej zapłacą kierowcy

Odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego OC komunikacyjnego wyniosły w 2023 r. prawie 10,7 mld zł i były o 8,2 proc. większe niż przed rokiem. Jednocześnie pomimo wzrostu kosztów szkód, średnia składka w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym wzrosła jedynie o 2,9 proc. i wyniosła 513 zł. Średnia szkoda z OC posiadacza pojazdu mechanicznego wzrosła o 11,4 proc., do 9.980 zł. Odszkodowania z autocasco wyniosły 7,3 mld zł, czyli o 13,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Procentowy wzrost składek wkrótce może być jednak dużo większy. Ubiegłoroczna podwyżka nadal stawiała branżę pod kreską, dlatego w 2024 roku kierowcy mogą zacząć płacić za OC znacznie więcej. Tych, którzy nie mają zniżek mogą czekać nawet kilkusetzłotowe podwyżki.

Kara za brak OC również w górę

Nie warto jednak unikać obowiązkowego OC, bo kara za brak ubezpieczenia OC wkrótce również wzrośnie. Wysokość opłaty mrozi krew w żyłach - od 1 lipca 2024 roku wyniesie bowiem nawet 8600 zł.Kary, które czekają posiadaczy aut osobowych w drugiej połowie roku to:

Brak OC od 1 do 3 dni - 1720 zł

Brak OC od 3 do 14 dni - 4300 zł

Brak OC powyżej 14 dni - 8600 zł

Co sprawia, że przed karą trudno jest się uchronić? Kontrole odbywają się w 100% automatycznie i to bez wiedzy kierowcy! Dane porównywane są w odpowiednich bazach danych, którymi dysponuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wystarczy, że odpowiedni wiersz w tabeli zaświeci się na czerwono - dla kierowcy oznacza to, że musi szykować sporą sumę.

Dla kogo kara za brak OC? Jeśli zawieraliśmy już umowę, polisa będzie kontynuowana "automatycznie". Kosztowna pomyłka może natomiast czekać m.in. kierowców, którzy kupili używany samochód z polisą OC poprzedniego właściciela. Takapolisa nie przedłuża się automatycznie, tak jak ma to miejsce w innych przypadkach. Zmiana właściciela wyklucza samoczynne zawarcie umowy nowej polisy, dlatego po zakupie samochodu warto dopilnować wszystkich formalności.