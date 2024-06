Toyota tnie ceny samochodów z 2024 roku. To zaskakujący ruch

Toyota od początku 2024 roku rozdaje karty na polskim rynku. Do końca maja zarejestrowano 47,5 tys. samochodów japońskiej marki, czyli o 19 proc. więcej niż przed rokiem. Stąd co piąte auto zgłaszane w wydziale komunikacji w tym roku w Polsce to Toyota.

Lwią cześć rekordowego wyniku wypracowała Corolla. Do końca maja na drogi wyjechało 12 147 sztuk tego modelu, czyli prawie co czwarta nowa Toyota odbierana z polskiego salonu to Corolla. W utrzymaniu pozycji lidera kluczowe są też inne modele jak m.in. odmłodzony Yaris i C-HR nowej generacji. Teraz producent zdecydował się podbić stawkę i mocno tnie ceny swoich bestsellerów. To zaskakujący ruch. Zwłaszcza, że dotyczy aut z 2024 roku. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota Corolla sedan zaskoczy ceną

Toyota Corolla sedan z benzynowym silnikiem 1.5 o mocy 125 KM kosztuje teraz w każdej wersji wyposażenia o 12 tys. zł mniej od ceny katalogowej. Oferta specjalna dotyczy aut zarówno z manualną skrzynią biegów, jak i z automatyczną przekładnią Multidrive S. Ceny?

Corolla w cenie Yarisa. Sedan Toyoty tańszy o 12 tys. zł

Corolla sedan 1.5 w bazowej wersji Active to teraz wydatek od 94 900 zł. Za podobną kwotę można mieć mniejszego o klasę Yarisa, ale o tym niżej. Z kolei lepiej wyposażona odmiana Comfort z pakietem Tech kosztuje od 106 900 zł. Taki samochód oferuje 16-calowe felgi aluminiowe, 12,3-calowe cyfrowe zegary, a także system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem dotykowym. Pakiet Tech podnosi standard o przednie i tylne czujniki parkowania, podgrzewane fotele przednie i kierownicę, inteligentny kluczyk czy bezprzewodową ładowarkę do smartfonów.

Nowa Toyota C-HR 1.8 Hybrid kosztuje o 20 tys. zł taniej

Nowa Toyota C-HR w wersji Comfort z napędem 1.8 Hybrid o mocy 140 KM kosztuje teraz o 20 tys. zł taniej. Z ceną od 119 900 zł zbliżyła się do poprzedniej generacji.

Standardowe wyposażenie C-HR to m.in. 12,3-calowe cyfrowe zegary, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym, dwustrefowa klimatyzacja, 17-calowe felgi oraz światła główne i przeciwmgielne w technologii LED. Na pokładzie są też systemy wsparcia kierowcy Toyota T-MATE, w tym m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, system monitorowana martwego pola w lusterkach, asystent bezpiecznego wysiadania czy inteligentny tempomat adaptacyjny.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid kosztuje od 12,5 tys. mniej

Toyota Yaris w wersji Comfort z napędem hybrydowym 1.5/116 KM potaniała o 12,5 tys. zł. Samochód w takiej specyfikacji kosztuje teraz od 90 400 zł. Wyposażenie obejmuje 15-calowe felgi aluminiowe, automatyczną klimatyzację, 9-calowy ekran systemu multimedialnego, bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto oraz wycieraczki z czujnikami deszczu. Standardem są też systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE.

Aygo X to najtańsza Toyota na rynku

Toyota Aygo X z benzynowym silnikiem 1.0/72 KM w wersji Comfort kosztuje teraz od 64 900 zł. To o 6 tys. zł mniej wobec ceny katalogowej.

Aygo X Comfort można zamówić w jednym z czterech lakierów, a wyposażenie standardowe obejmuje m.in. 9-calowy ekran systemu multimedialnego, bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto, kamerę cofania, 17-calowe koła, manualną klimatyzację oraz systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE.