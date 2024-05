MG Motor z ofensywą

Motoryzacyjny krajobraz w polskich salonach mocno się zmienia. Ofensywa chińskich producentów nie spędza jeszcze snu z powiek bardziej renomowanym graczom, ale z pewnością nie może przez nich pozostać niezauważona. Wśród marek, które śmiało rozpychają się na rynku, na szczególną uwagę zasługuje MG.

Klienci szczególnie chętnie kierują swoje kroki do dealerów oferujących auta właśnie tego producenta. Brytyjski, rozpoznawalny brand działa - w danych dotyczących sprzedaży aut nowych w kwietniu 2024 roku, MG nadal zajmuje przyzwoitą, 20. pozycję i wyprzedza pod względem liczby sprzedanych sztuk m.in. Seata, Citroena czy Nissana. Choć dwudziesta lokata w zestawieniu opracowanym przez IBRM Samar nie brzmi może jak wielki wyczyn, mówimy tu o prawdziwym "świeżaku". MG Motor oficjalnie zadebiutowało w Polsce pod koniec 2023 roku.

MG ZS - cena, wyposażenie, silniki

Sporą część z 477 sprzedanych w kwietniu aut tej marki stanowiło MG ZS, czyli najtańszy model oferowany na polskim rynku. To niewielki crossover, który wyceniony został na 79 800 zł. Wystarczy spojrzeć w cenniki konkurentów, by zorientować się, w jakiego rywala wymierzona jest ta oferta. MG ZS w bazowej wersji jest tańszy od analogicznego wariantu Dacii Duster o… 100 zł.

Symboliczna różnica w cenie raczej nie jest dziełem przypadku. Niższa cena ma być jasnym komunikatem o polityce cenowej marki. MG ZS ma nieco mniejszy rozstaw osi, bardzo podobną długość i zbliżone wymiary, również we wnętrzu. W odróżnieniu od Dacii, nie oferuje fabrycznej instalacji LPG. Pod tym względem, Chińczycy muszą uznać wyższość marki należącej do Renault. Jeśli spojrzymy z kolei na wyposażenie, sytuacja wygląda już zupełnie inaczej.

MG ZS Excite. Co oferuje bazowa wersja?

Oferta taniego crossovera jest prosta - do wyboru mamy dwa warianty wyposażenia i dwie wersje silnikowe. Mocniejsza jednostka 1.0 T-GDi o mocy 111 KM jest dostępna w wersji z ręczną i automatyczną przekładnią. Bazowy silnik to z kolei 4-cylindrowy motor 1.5 VTi-Tech, czyli jednostka wolnossąca. 106 KM mocy ma rozpędzać auto do setki w czasie 10,9 s.

Wyposażenie podstawowej wersji Excite obejmuje system multimedialny z 10,1-calowym ekranem dotykowym. Standardem jest tu interfejs Apple CarPlay i Android Auto. Najtańsze MG wyjeżdża z salonu na 17-calowych felgach aluminiowych, a dopłaty nie wymagają tu czujniki parkowania, LED-owe reflektory, elektrycznie sterowane lusterka boczne, klimatyzacja, tempomat i kierownica obszyta skórą. Zestaw udogodnień obecnych w standardzie jest więc nieco szerszy niż w Dacii.

MG ZS Exclusive kosztuje 86 200 zł

W MG ZS, bogatszą wersję wyposażenia można połączyć z bazową jednostką napędową. Auto za 86 200 zł ma w standardzie m.in. cyfrowe zegary, reflektory przeciwmgłowe, wycieraczki z czujnikiem deszczu oraz tapicerkę ze skóry ekologicznej. Wybór mocniejszego silnika 1.0 T-GDi (w tej samej wersji wyposażenia) dodaje do listy ogrzewanie przednich foteli, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, panoramiczny szyberdach czy system bezkluczykowy. Można powiedzieć, że wersje wyposażenia są więc 3 - ta bogatsza różni się w zależności od wybranego silnika.

Czego jeszcze, oprócz fabrycznego LPG, nie ma w MG? W porównaniu do Dacii Duster, która właśnie doczekała się nowej odsłony, nie ma tu wariantu hybrydowego. Zelektryfikowana wersja Hybrid 140 w Dacii od chwili rynkowego debiutu notuje całkiem dobre wyniki sprzedaży, szczególnie na Polskim rynku. Jak zdradzili nam przedstawiciele marki, od chwili otwarcia zamówień, topowa odmiana Hybrid 140 stanowi 20% sprzedanych egzemplarzy.

Tak prezentuje się cennik MG ZS 2024:

Silnik/wersja EXCITE EXCLUSIVE 1.5VTi-Tech MT (106 KM) 79 800 zł 86 200 zł 1.0T-GDi MT (111 KM) - 91 000 zł 1.0T-GDi AUT (111 KM) - 96 300 zł

MG Motor - jakie modele?

Najtańsze MG rywalizuje m.in. z Dacią Duster, ale producent oferuje w Polsce również dwa inne modele. Większe MG HS to auto segmentu C-SUV, za które musimy zapłacić 103 800 zł. HS ma 4,6 m długości i jest napędzany benzynową, turbodoładowaną jednostką 1.5T-GDi o mocy 162 KM.

W gamie dostępny jest również elektryk. MG4 z baterią 51 kWh w podstawowej wersji kosztuje od 125 200 zł. Odmiana topowa XPOWER wyceniona jest na przynajmniej 169 000 zł.