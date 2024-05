Nowa Kia EV3 wjeżdża do gry

Kia EV3 w nowej zieleni Aventurine Green z krótka maską, opadającym dachem kabiny mocno przesuniętej do tyłu i na czarnych 19-calowych felgach wygląda fenomenalnie. Cenny skarb koreańskiej marki był gwiazdą przedpremierowego i tajnego pokazu zorganizowanego we Frankfurcie. Embargo przestało obowiązywać i oto pierwsze wrażenia…

EV3 to nie tylko najważniejsza premiera 2024 roku. Spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości rynku motoryzacyjnego ostatnich lat. Wjeżdża do najszybciej rosnącego segmentu kompaktowych SUV-ów i na dzień dobry wyróżnia się stylistyką, praktycznością oraz możliwościami napędu.

Nowa Kia EV3 wygląda jak 5-metrowa EV9, jakie wymiary?

Kia EV3 to auto o niezwykłej urodzie. Kanciastym 4,3-metrowym nadwoziem nawiązuje do ponad 5-metrowego EV9. Stoi na szeroko rozstawionych kołach, jakby w każdej chwili była gotowa wbić się w zakręt. I to jest super! Świetny design to zasługa sztuczek stylistycznych – tymi projektanci sypali niczym z kapelusza. Pierwszą z brzegu jest dach lewitujący nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i optycznym odcięciu przy tylnym spoilerze. Pionowe reflektory na krańcach gładkiego nadwozia optycznie poszerzają sylwetkę. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do samochodów z półki premium. Usportowiona odmiana EV3 GT-Line charakteryzuje się jeszcze bardziej drapieżnym wyglądem.

Wnętrze Kia EV3 z dużym bagażnikiem

W kabinie totalna cyfryzacja. Panoramiczny wyświetlacz o przekątnej prawie 30 cali – obejmuje 12,3-calowy zestaw wskaźników, 5-calowy panel klimatyzacji i 12,3-calowy ekran dotykowy sytemu multimedialnego. Ponieważ ekran sięga aż do środka deski rozdzielczej, pasażer na przednim siedzeniu ma łatwy dostęp do systemu audio oraz do nawigacji. Do tego są ukryte w desce rozdzielczej przyciski haptyczne do sterowania multimediami. Obsługa całości jest bajecznie intuicyjna. Elegancka konsola środkowa obejmuje przesuwany stolik i schowek. W dolnej części można przechowywać napoje, przekąski, a nawet mały plecak.

Kompaktowa Kia EV3 dzięki płaskiej podłodze oraz rozstawieniu kół niemal na rogach karoserii powinna zapewnić przestronność na poziomie aut klasy wyższej. Pojemność bagażnika wynosi od 460 l do 1250 l i można je powiększyć przez złożenie asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy na płasko. Regulowana na wysokość podłoga pozwala przewozić rzeczy o różnych gabarytach. Między górnym i dolnym położeniem podłogi jest 140 mm różnicy.

Kia EV3 z największym zasięgiem wśród elektrycznych B-SUV

Kia EV3 zaskoczy także możliwościami napędu. Przewidziano dwie wielkości baterii. EV3 w wersji Standard to akumulator 58,3 kWh. Odmiana Long Range to już zestaw, który zmagazynuje 81,4 kWh energii elektrycznej, a to przełoży się na 600 km zasięgu! Teoretycznie to wystarczy by bez przystanku przejechać z Frankfurtu do Paryża i zostanie jeszcze prądu na 20 km. EV3 umożliwia naładowanie akumulatora od 10 do 80 procent w około 31 minut.

Kia EV3 - jaka moc, przyspieszenie, osiągi?

Oba modele wykorzystują silnik elektryczny o mocy 204 KM, który generuje maksymalny moment obrotowy o wartości 283 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h może zająć jedynie 7,5 sekundy, a maksymalna prędkość EV3 wynosi 170 km/h.

Kia EV3 taniej niż Volvo EX30 - ile będzie kosztować w Polsce? Cena

Kia EV3 w wersji seryjnej zadebiutuje w Polsce jesienią 2024 roku. Ile będzie kosztować? Oficjalny cennik najpewniej poznamy po wakacjach, pierwsze dostawy zapowiedziano na listopad. Nieoficjalnie mówi się, że ceną od ok. 150-160 tys. zł powalczy z nieznacznie droższym Volvo EX30. Szwedzki model kosztuje od 169 tys. zł.