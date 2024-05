Znak D-42 oznacza obszar zabudowany. Kierowcy nagminnie go ignorują

Policja w pierwszym kwartale 2024 roku ujawniła ponad 834 tys. wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości. Przy okazji wyszedł na jaw niepokojący trend.

Z najnowszych danych KGP wynika też, że rośnie liczba kierowców, którzy nie umieją się zachować się za znakiem D-42, czyli czarno-białą tablicą informującą o wjechaniu w obszar zbudowany. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji…

Więcej kierowców traci prawo jazdy po minięciu znaku D-42

Znak D-42 dla kierowcy oznacza, że w terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Oczywiście po drodze mogą pojawić się inne lokalne ograniczenia prędkości, do których należy się stosować.

Nie wszyscy jednak pamiętają o zasadach obowiązujących po minięciu tablicy D-42.

W 2024 roku za tzw. 50 plus, czyli przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h (np. 51 km/h za szybko), prawo jazdy na trzy miesiące straciło 9784 kierowców. To niemal 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h?

Poza utratą uprawnień jest też mandat 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 13 punktów karnych. Maksymalny mandat za przekroczenie prędkości to 2500 zł i 15 punktów karnych – przy przekroczeniu o ponad 70 km/h (recydywa oznacza podwójną karę, czyli 5 tys. zł). W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Znak D-42, czyli pułapka na kierowców. 2500 zł i 15 punktów karnych

Oczywiście bywa tak, że znak D-42 pojawia się daleko od zabudowań. To jednak nie usprawiedliwia szybszej jazdy. Kierowca musi przestrzegać maksymalnej prędkości do 50 km/h określonej przepisami. Dyskusja z policjantem w takiej sytuacji jest daremna. O czym od wejścia przepisów w 2019 roku przekonało się 45 tys. kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy za 50 plus.

Policja rusza z akcją "Prędkość". Od 17 maja noga z gazu

Policja, żeby odwrócić niebezpieczny trend związany z przyrostem przypadków pirackiej jazdy, 17 maja przeprowadzi akcję pod kryptonimem "Prędkość". Kierowcy powinni spodziewać się zwiększonej liczby punktów pomiarów prędkości. Na drogi wyjadą policyjne grupy "Speed".

Jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2024 roku

Jakie aktualnie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z taryfikatora w 2024 roku:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2024 roku?

Utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych. W 2024 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi: