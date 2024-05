Lexus proponuje 10-letnią gwarancję

Wszystkie modele Lexusa wyjeżdżają z salonu objęte 3-letnią gwarancją, a wydłużona, bo 5-letnia ochrona dotyczy wszystkich komponentów układu hybrydowego. Jeśli chodzi o akumulatory, japońska marka jest pewna swego i teraz oferuje możliwość wydłużenia gwarancji na baterię nawet do 10 lat od daty pierwszej rejestracji auta.

Standardowa, 5-letnia gwarancja z limitem 100 000 km może zostać wydłużona na kolejne lata. Jakie rozwiązanie proponuje Lexus?

Reklama

Coroczny przegląd i kontrola baterii

Reklama

Gwarancja na akumulator może zostać przedłużona po wizycie w serwisie. Ochrona jest sukcesywnie wydłużana na kolejny rok lub 15 000 km, nawet przez 5 kolejnych lat po zakończeniu pierwotnej gwarancji. Coroczny test baterii napędu hybrydowego w ASO Lexusa jest tu warunkiem - certyfikat wydany podczas kontroli jest podstawą do przedłużenia gwarancji na akumulator.

Reklama

Usługa dotyczy zarówno klasycznych hybryd jak i modeli plug-in hybrid, które pojawiły się niedawno w ofercie marki.

Hybrydy Lexusa z wydłużoną gwarancją

Podczas corocznego testu specjaliści w autoryzowanym serwisie poddają ocenie cały układ hybrydowy, a także sporządzają obszerny raport zawierający komplet informacji. Szczegółowo analizowana jest wydajność akumulatora hybrydowego, układu napędowego oraz układu chłodzenia.

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku wystawiany jest certyfikat wykonania testu, a gwarancja na akumulator napędu hybrydowego udzielana jest na kolejny rok lub 15 000 km. Okres ten można przedłużyć maksymalnie do 10 lat od pierwszej rejestracji auta.

Lexus Relax dla aut używanych

Gwarancja na baterię to niejedyny program, którym Lexus chce przekonać klientów. W 2022 roku uruchomiona została również gwarancja Lexus Relax, którą objęte mogą być wszystkie Lexusy z europejskiej dystrybucji nie starsze niż 10-letnie i z przebiegiem do 185 000 km. W przypadku tego rozwiązania, wymagany jest coroczny przegląd okresowy w ASO. Co więcej, w programie mogą wziąć udział auta, które miały przerwę w serwisowaniu u dilerów marki, a także takie, które pierwszą rejestrację miały za granicą, ale pochodzą z europejskiej dystrybucji Lexusa.