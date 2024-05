Od 16 maja nowe ceny paliw. Benzyna ściga olej napędowy

Ceny benzyny 95, diesla i LPG nie dają spokoju kierowcom. Zmieniają się jak chorągiewka na wietrze. Jakie kwoty powitają nas na stacjach paliw od 16 maja 2024? Odpowiedzi niesie najnowszy raport analityków rynku.

– Już tylko 2 grosze wynosi dystans cenowy dzielący popularną 95-kę od oleju napędowego. Oba gatunki tych paliw, wskutek obniżek w hurcie, potaniały w tym tygodniu na stacjach, co zbliżyło ich ceny do siebie– ogłaszają analitycy e-petrol.pl. Oto szczegóły zmian w kosztach tankowania…

Ile kosztuje benzyna 95 i diesel? Paragon może zaskoczyć

Benzyna 95 potanieje o 2 grosze i powinna kosztować na poziomie 6,62 zł. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla będą najmocniej zaskoczeni – obniżka o 4 grosze do ceny 6,64 zł/l daje powody do radości. Dystans między tymi paliwami wynosi jedynie 2 grosze. Gaz LPG także tanieje o 2 grosze do 2,82 zł/l.

Paliwo Cena od 16 maja Zmiana Benzyna 95 6,62 zł taniej o 2 grosze Olej napędowy czyli diesel 6,64 zł/l taniej o 4 grosze Gaz LPG 2,82 zł/l taniej o 2 grosze

Benzyna 95, diesel i gaz LPG najdroższe w kraju. Zestawienie cen

Benzyna 95, diesel oraz gaz LPG są obecnie najtańsze na Warmii i Mazurach. Litr każdego z paliw kosztuje odpowiednio 6,53 zł, 6,54 zł i 2,70 zł. W takiej samej przeciętnej cenie diesel jest sprzedawany na stacjach województwa śląskiego.

Za to kierowcy na na Kujawach i Pomorzu oraz na Dolnym Śląsku nie mają powodów do radości. Na północy kraju za litr benzyny 95 i oleju napędowego płaci się średnio 6,74 i 6,72 zł. Na południu gaz LPG to wydatek na poziomie 2,70 zł/l.

Ile stacje paliw zarabiają na sprzedaży benzyny, diesla i gazu LPG? Oto stawki marży

Analitycy e-petrol wyliczają, że marża detaliczna na litrze benzyny 95 wynosiła w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2024 roku średnio 18 groszy, a na oleju napędowym 15 groszy. W marcu narzut na benzynie wynosił 13 groszy na litrze, w kwietniu marża spadła do 9 groszy. W przypadku oleju napędowego w marcu i kwietniu marża utrzymywała się na poziomie 18 groszy.