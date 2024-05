Zmiany dla kierowców. Osoby niepełnosprawne zyskają priorytetowy dostęp do miejsc parkingowych

Nadciągają ważne zmiany dla osób korzystających z kart parkingowych. Uchwalone przez Parlament Europejski nowe przepisy o unijnej karcie osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karcie parkingowej dla osób z niepełnosprawnością niosą ze sobą wielkie ułatwienia m.in. w dostępie do zarezerwowanych parkingów.

Obie ogónounijne karty zapewnią ich posiadaczom, a także osobom im towarzyszącym i zwierzętom towarzyszącym, dostęp do większości udogodnień, co posiadaczom kart krajowych. - Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do krótkich pobytów, z wyjątkiem posiadaczy kart osób z niepełnosprawnością, które przenoszą się do innego państwa członkowskiego w ramach programu mobilności, takiego jak Erasmus+ - wyjaśniają przedstawiciele PE.

Europejska karta osoby z niepełnosprawnością będzie wydawana i przedłużana bezpłatnie

Europejska Karta osoby z niepełnosprawnością będzie wydawana w formie blankietu oraz jako aplikacja na telefon. W obu przypadkach jej wydawanie i przedłużanie będzie bezpłatne. W zależności od kraju, koszty mogą być naliczane za utratę i uszkodzenie karty.

Europejska karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnością

Europejska karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych będzie wydawana jako blankiet. Przy czym Parlament Europejski zachęca kraje UE do wydawania kart w formacie cyfrowym. Przepisy pozwalają też pobierać opłatę za koszty administracyjne związane z wydaniem i odnowieniem karty.

Osoby tymczasowo przenoszące się do innego kraju UE np. w celu podjęcia studiów również zostaną objęte nowymi przepisami. Wynegocjowany tekst będzie musiał zostać formalnie przyjęty przez Radę UE. Następnie zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie.

Przy okazji warto przypomnieć zasady dotyczące parkowania na niebieskiej kopercie, czyli miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

Parkowanie na niebieskiej kopercie, czyli znak D18 z tabliczką T-29 i znakiem P-24

Miejsca parkingowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych są potocznie nazywane niebieskimi kopertami. Określa je znak pionowy D-18 oznaczający miejsce parkingowe z tabliczką T-29 precyzującą, że jest to miejsce dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na niebieskim tle jest namalowane oznakowanie poziome ze znakiem P-24. Nie sposób tego przegapić.

Kto i kiedy może parkować na miejscu dla inwalidów? Co mówią przepisy?

Niebieskie koperty są wyznaczane np. blisko wejścia do galerii handlowej. Może dlatego stanowią łakomy kąsek do "zaparkowania na chwilę". Policja przypomina jednak, że na tzw. niebieskiej kopercie, mogą parkować osoby, które posiadają kartę parkingową lub te, które je przewożą, ale tylko i wyłącznie wtedy gdy z nimi jadą. Stąd zaparkowanie na kopercie auta należącego np. do pracowników domu pomocy społecznej, hospicjum, czy placówki opiekuńczo-wychowawczej jest legalne (jeśli przewożą podopiecznych z niepełnosprawnością).

– Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności – mówi Prawo o ruchu drogowym.

Jaki mandat za nieprawidłowe parkowanie?

Parkowanie na niebieskiej kopercie bez takiej karty to kosztowne konsekwencje. Jakie? Często widok holownika odświeża znajomość przepisów i wyostrza wzrok. Jeśli kierowca zdąży przed wciągnięciem auta na lawetę, to sprawę kończy mandat 800 zł plus 5 punktów karnych i opłata kosztów związanych z wezwaniem pomocy drogowej. Z kolei za nieuprawnione korzystanie z cudzej karty parkingowej grozi mandat 1200 zł.