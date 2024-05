Nowa Skoda Kodiaq i nowy Superb. Silnik 2.0 TSI i hybryda 1.5 plug-in już w Polsce

Nowa Skoda Kodiaq i Superb nowej generacji to najbardziej okazałe perły w koronie czeskiej. Spokojnie można je również zaliczyć do grona najciekawszych premier rynkowych 2024 roku. Skąd takie wyróżnienie? Czesi nie tracą chłodnej głowy i konsekwentnie jadą pod prąd. Kiedy inni producenci przestawiają biznes na auta w 100 proc. elektryczne, to Skoda wbrew e-modzie nie tylko doskonali swoje największe modele w kierunku premium, ale i rozwija jednostki spalinowe. Efekt?

Radykalnie zmieniły się proporcje obu modeli. Superb i Kodiaq wykorzystują elementy nowego języka stylistycznego Modern Solid, stąd design obejmuje m.in. inaczej ukształtowany ośmiokątny grill i matową listwę zdobiącą przedni zderzak. Na świat patrzą przez ostro zarysowane reflektory, które przewidziano w dwóch wersjach.

Nowa Skoda Superb i nowy Kodiaq. Kombi, liftback czy SUV?

Najbardziej zaawansowana odmiana to matrycowe reflektory LED Matrix drugiej generacji. Nowe lampy świecą o 40 proc. lepiej niż w poprzedniku i zawierają dwa umieszczone obok siebie moduły BiLED, jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych, ze statycznym, przypominającym kryształ światłem doświetlającym zakręty. Dwa moduły BiLED to łącznie 36 indywidualnych segmentów matrycy. Każdy segment może być sterowany oddzielnie, aby nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych. Cienki pasek LED w kształcie litery L służy jako światła do jazdy dziennej, postojowe i kierunkowskaz. Tyle lampy witają animacją świetlną. Do tego są dynamiczne kierunkowskazy z podświetlanymi kryształowymi elementami.

Superb i Kodiaq - nowe wnętrze z wyższej półki

Skoda radyklanie przeprojektowała kabiny obu modeli i wykończyła je materiałami wysokiej jakości. Różnica jest kolosalna. Widać większą dbałość o detale. Właściwie wszystko jest ładne dla oka, intuicyjne w obsłudze i – tam gdzie trzeba – miłe w dotyku. Tam gdzie konkurencja skąpi, Czesi stosują lepsze tworzywa. Wsiadasz i czujesz się dobrze przyjęty, przy czym Kodiaq sprawia wrażenie lepiej dopracowanego.

Fotele Ergo są podgrzewane i wentylowane – wyposażone w pamięć ustawień foteli, w tym funkcję Smart Comfort Entry oraz funkcję masażu z dziesięcioma pneumatycznie sterowanymi poduszkami powietrznymi. Deskę rozdzielczą i panele drzwi zdobią przyjemne w dotyku dekoracyjne wykończenia uzupełnione listwami w przyciemnionym chromie i nastrojowym oświetleniem.

Wrażenie ekskluzywności potęguje 10-calowy wirtualny kokpit zamiast zegarów, do tego pierwszy raz przewidziano wyświetlacz head-up na szybie. Ekran systemu informacyjno-rozrywkowego o przekątnej 13 cali jest największym, jaki kiedykolwiek pojawił się w obu modelach – pozwala sterować nawigacją, muzyką i klimatyzacją. Przy czym Skoda w erze wszechobecnych ekranów nie rezygnuje z przycisków. Idzie nawet dalej, bo nadaje im nowe znaczenie. Absolutną nowinką jest możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą klawiszy szybkiego dostępu Skoda Smart Dials. Jak to działa?

Skoda Smart Dials to trzy obrotowe przyciski z wyświetlaczami 32 mm. Jak działają?

Pod ekranem stacji multimedialnej są teraz trzy pokrętła z 32-milimetrowymi cyfrowymi wyświetlaczami. To właśnie te obrotowe przyciski dają szybki dostęp do wielu funkcji. Dwa zewnętrzne sterują temperaturą, ogrzewaniem i wentylacją foteli. Środkowa gałka obsługuje maksymalnie cztery różne funkcjonalności, w tym: głośność audio, prędkość i kierunek nawiewu, klimatyzację, tryby jazdy oraz wielkość mapy nawigacji. Cztery dodatkowe klawisze między pokrętłami to bezpośredni dostęp do wentylacji przedniej szyby, ogrzewania tylnej szyby, recyrkulacji powietrza i trybu automatycznej klimatyzacji.

W kabinie miejsca jak w kinie. Skoda nie żałowała miejsca na stopy, nogi i nad głową

Wizytówką obu modeli pozostaje przestronność, którą Czesi wynoszą na wyższy poziom. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca – nawet osoba o wzroście ok. 190 cm będzie mogła siedzieć swobodnie i nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Wnętrza można wzbogacić o pakiet komfortowego snu. Koc i boczne zagłówki drugiego rzędu zatroszczą się o pasażerów skłonnych do drzemki podczas jazdy.

Nowa Skoda Superb liftback i kombi - jaka pojemność bagażnika?

Superb liftback i kombi urósł odpowiednio o 4,3 cm do 4,91 m i o 4 cm do 4,9 m długości. Na powiększeniu gabarytów zyskali pasażerowie – z przodu przybyło 11 mm luzu, a pasażerowie tylnej części – mają 6 mm i 8 cm więcej przestrzeni nad głową. Bagażnik obszerniejszy niż w poprzedniej wersji – pojemność wzrosła aż o 20 litrów do 645 l w liftbacku. Kufer kombi zapewni o 30 litrów więcej, czyli 690 l, a po złożeniu tylnych siedzeń rośnie do imponujących 1920 litrów.

Nowa Skoda Superb kontra stary Superb - porównanie wymiarów (TABELA)

Wymiary Skoda Superb liftback/limuzyna Skoda Superb kombi Długość [mm] 4912 (+43) 4902 (+40) Szerokość [mm] 1849 (-15) 1849 (–15) Wysokość [mm] 1481 (+12) 1482 (+5) Rozstaw osi [mm] 2841 2841 Przestrzeń nad głową w obszarze przednich foteli [mm] 1049 (+11) 1049 (+7) Przestrzeń nad głową w obszarze tylnych foteli [mm] 986 (+6) 1008 (+8) Pojemność bagażnika [litry] 645 (+20)/1795 l 690 (+30)/1920

Nowa Skoda Kodiaq jest dłuższa. Pojemność bagażnika wzrosła o 75 litrów

Z kolei nowy Kodiaq jest dłuższy od poprzednika o ponad 6 cm (4,76 m długości). Bagażnik zwiększono aż o 75 litrów – teraz zapewnia rekordowe 910 l pojemności w wersji 5-osobowej bez składania tylnych siedzeń. Po ich złożeniu ładownia oferuje 2105 l (wzrost o 40 l). W wersji siedmiomiejscowej kufer mieści teraz 340 l, czyli o 70 l więcej niż poprzednio, oraz 845 l po złożeniu siedzeń trzeciego rzędu (lepiej o 80 l). Maksymalna pojemność ładunkowa siedmiomiejscowego wariantu dochodzi do 2035 l, czyli o 30 l więcej niż w pierwszej generacji.

Nowa Skoda Kodiaq kontra "stary" Kodiaq. Oto różnice w wymiarach

Wymiary (w porównaniu do obecnego modelu) Skoda Kodiaq Długość [mm] 4758 (+61) Szerokość [mm] 1864 Wysokość [mm] 1657 Rozstaw osi [mm] 2791 Przestrzeń nad głową w trzecim rzędzie siedzeń (7 miejsc) [mm] 920 (+15) Pojemność bagażnika [litry] 910 (+75)

Superb limuzyna i kombi oraz SUV Kodiaq pod względem bagażników są bezkonkurencyjne. W obu przypadkach ponownie okazuje się, że nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie.

Nowa Skoda Kodiaq czy Superb? Silnik benzynowy czy diesel 2.0 TDI?

Skoda w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z konstrukcji spalinowych. Wręcz przeciwnie – rozwija silniki Diesla i jednostki benzynowe TSI. Jednocześnie inżynierowie zastosowali szereg rozwiązań, które mają zapewnić niższe zużycie paliwa – lista obejmuje m.in. nowy, wydajniejszy układ chłodzenia z dodatkowymi uszczelnieniami, które obniżają opór aerodynamiczny, a także żaluzje sterujące dopływem powietrza do silnika.

Nowy silnik 2.0 TSI i hybryda plug-in 1.5 TSI

Zarówno Skoda Superb i Kodiaq do tej pory były dostępne z silnikiem 1.5 TSI/150 KM z technologią miękkiej hybrydy oraz dwoma silnikami Diesla 2.0 TDI/150 KM i 2.0 TDI/193 KM 4x4. Teraz do oferty dołączyła hybryda plug-in z silnikiem 1.5 TSI (Superb tylko w nadwoziu kombi). Gamę Superba poszerza także prawdziwa czeska rakieta – benzynowy silnik 2.0 TSI o mocy 265 KM seryjnie połączony z napędem 4x4. Możliwości nowych jednostek?

Nowa Skoda Kodiaq plug-in hybrid i nowy Superb kombi plug-in hybrid - jaki zasięg?

W przypadku hybrydy plug-in silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i jednostka elektryczna tworzą system o mocy 204 KM. Napęd na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. W trybie EV akumulator 25,7 kWh zapewnia 120 km zasięgu (Skoda Kodiaq) i nawet 130 km bezemisyjnej jazdy (Superb kombi plug-in). Instalacja pokładowa obu aut obsługuje ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW (wcześniej 3,6 kWh). Akumulator można uzupełnić jeszcze szybciej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW - naładowanie akumulatora od 10 proc. do 80 proc. zajmuje wówczas 25 minut. Energia jest odzyskiwana również podczas hamowania. System multimedialny ułatwi wyszukiwanie stacji ładowania, a w przyszłości będzie również obsługiwał funkcję Plug & Charge.

Nowa Skoda Superb 2.0 TSI/265 KM to czeska rakieta dla dużej rodziny

Debiutujący w gamie nowego Superba silnik benzynowy 2.0 TSI o mocy 265 KM limuzynę lub kombi w czeską rakietę. Jednostka jest seryjnie łączona z napędem 4x4. Taka konfiguracja zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,6 sekundy (5,7 s - kombi). Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi 7,5 l/100 km.

Nowa Skoda Superb i nowy Kodiaq z silnikiem 1.5 TSI jako miękka hybryda

Silnik 1.5 TSI pierwszy raz dostał technologię miękkiej hybrydy, w której wykorzystano 48-woltowy rozrusznik z napędem pasowym i 48-woltowy akumulator litowo-jonowy. Konstrukcja należy do najnowszej generacji jednostek EA 211 evo2. Pracuje w oszczędnym cyklu Millera (opóźnione zamknięcie zaworów ssących) i jest wyposażona w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny. Dodatkowo przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy.

Nowa Skoda Superb i Kodiaq - silnik 1.5 TSI/150 KM. Jakie zużycie paliwa?

Nowa Skoda Superb z bazowym silnikiem 1.5 TSI/150 KM (250 Nm) ma od zera do 100 km/h przyspiesza w 9,2 s. Kodiaq potrzebuje 9,7 s. Producent obiecuje zużycie benzyny od 5,2 do 6,6 l na setkę (dla obu modeli).

Kodiaq oraz Superb - silnik Diesla 2.0 TDI/150 KM lub 193 KM i 4x4

Silnik Diesla 2.0 TDI o mocy 150 KM (360 Nm) w przypadku Superba to zużycia paliwa na poziomie 4,9-5,0 l/100 km. Czyli 66-litrowy zbiornik powinien wystarczyć nawet na 1350 km zasięgu. Samochód przyspieszy od zera do setki w 9,2 s. Prędkość maksymalna – 222 km/h. Z kolei nowy Kodiaq 2.0 TDI/150 KM na pokonanie 100 km potrzebuje 5,3-5,9 l diesla. Przyspieszenie do setki zajmie 9,6 s.

Silnik Diesla 2.0 TDI 193 KM (400 Nm) jest połączony seryjnie z napędem 4x4. Taki Superb ma zużywać jedynie 5,7 l oleju napędowego na 100 km. Także przyspieszenie od zera do 100 km/h w 7,5 sekundy powinno przypaść do gustu. Prędkość maksymalna – 238 km/h.

Nowy Kodiaq ze 193-konnym dieslem pod maską i napędem 4x4 potrzebuje 6,0-6,6 l oleju napędowego na 100 km. Osiągi są nieznacznie słabsze od Superba – sprint do 100 km/h zajmuje 7,8 sekundy.

Ile kosztuje nowa Skoda Kodiaq - oto ceny i wyposażenie Polsce

Nowa Skoda Kodiaq obecnie jest oferowana jedynie w wersji Selection. Spis wyposażenia obejmuje m.in. 18-calowe alufelgi, światła LED, trzystrefowa klimatyzacja Climatronic, fotel kierowcy sterowany elektrycznie z pamięcią ustawień, podgrzewane fotele przednie z regulacją głębokości siedziska, kluczyk kessy z systemem safe i alarmem, cyfrowy zestaw wskaźników 10,25 cala, stacja multimedialna z ekranem 10 cali, 8 głośników i 1 głośnik centralny, elektrycznie sterowane i składane, podgrzewane lusterka boczne z funkcją pamięci, elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi, automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, tempomat, podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń z uchwytem na kubki, gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej oraz w bagażniku, driver alert – funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, funkcja rozpoznawania znaków drogowych, inteligentny asystent prędkości, asystent skrętu, kamera wielofunkcyjna, system wspomagania ruszania pod wzniesienia.

Producent przewiduje dwa lakiery niemetalizowane (szary steel i błękit energy) oraz siedem metalizowanych (dopłata 3550 zł, a za czerwień velvet trzeba zapłacić 5500 zł). 20-calowe alufelgi podniosą cenę o 7150 zł. Standardowy wystrój wnętrza Loft można zastąpić jednym z trzech wariantów: Lounge (8200 zł), Suite Black (8900 zł) lub z koniakową tapicerką Suite Cognac (8900 zł).

Nowa Skoda Kodiaq wersji Selection z tańszym silnikiem 1.5 TSI kosztuje od 174 850 zł. Diesel 2.0 TDI/150 KM to wydatek od 190 850 zł. Mocniejszy wariat 2.0 TDI/193 KM (napęd 4x4) wymaga przynajmniej 209 500 zł. Nowa Skoda Kodiaq iV Plug-in Hybrid kosztuje od 208 300 zł. W drodze są też bogatsze odmiany Sportline i Laurin & Klement.

Nowa Skoda Kodiaq 2024 - ceny i wersje wyposażenia

Nowa Skoda Kodiaq 2024 Selection - cena silnik 1.5 TSI mHEV/150 KM 7DSG 174 850 zł 1.5 TSI iV Plug-In Hybrid (204 KM) 208 300 zł silnik 2.0 TDI/150 KM 7DSG 190 850 zł silnik 2.0 TDI/193 KM 7DSG 4x4 209 500 zł

Ile kosztuje nowa Skoda Superb liftback? Kombi droższe o 7 tys. zł

Nowa Skoda Superb liftback z silnikiem 1.5 TSI/150 KM w bazowej wersji Essence kosztuje od 149 900 zł. Bazowa odmiana kombi wymaga przynajmniej 156 900 zł.

Najtańszy Superb oferuje 16-calowe alufelgi, dwustrefową klimatyzację Climatronic, 10-calowy system infotainment czy podgrzewane fotele przednie. O bezpieczeństwo dbają m.in.: Lane Assist (asystent pasa ruchu), Front Assist (kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania), funkcja rozpoznawania znaków drogowych, kamera cofania oraz czujniki parkowania z tyłu.

Skoda Superb z nowym silnikiem 2.0 TSI/265 KM kosztuje od 201 900 zł

Bogatsza Skoda Superb liftback Selection 1.5 TSI/150 KM kosztuje od 168 850 zł. Nowy silnik 2.0 TSI/265 KM to wydatek od 201 900 zł. Diesel 2.0 TDI/150 KM startuje z ceną od 185 900 zł. Najmocniejszy 2.0 TDI/193 KM – od 202 900 zł. Kombi w każdym przypadku jest droższe o 7 tys. zł.

Nowa Skoda Superb 1.5 TSI iV Plug-In Hybrid tańsza i mocniejsza niż silnik Diesla 2.0 TDI/193 KM

Skoda Superb 1.5 TSI iV Plug-In Hybrid (204 KM) występuje jedynie jako kombi i kosztuje od 208 700 zł za wersję Selection, to taniej niż najmocniejszy diesel 2.0 TDI/193 KM (od 209 900 zł). Najbogatsza odmiana Laurin & Klement wymaga 238 350 zł.

Superb w wersji Selection w standardowym wyposażeniu oferuje m.in. tapicerkę Design Selection Loft, trzystrefową klimatyzację Climatronic, czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu, kamerę cofania, elektrycznie sterowane i podgrzewane fotele, 17-calowe alufelgi, system multimedialny z 10-calowym wyświetlaczem. Do tego asystent pasa ruchu Lane Assist, rozpoznawanie znaków drogowych, tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia i przednie szyby boczne dźwiękochłonne, przygotowanie pod hak holowniczy, bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika, bezkluczykowy system obsługi samochodu Kessy Full, reflektory Full LED i Auto Light Assist.

Ile kosztuje Skoda Superb Laurin & Klement z nowym silnikiem 2.0 TSI/265 KM?

Skoda Superb Laurin & Klement z benzynowym 1.5 TSI to wydatek od 198 850 zł (kombi 205 850 zł). Nowy silnik 2.0 TSI/265 KM, który zdecydowanie bardziej pasuje do ekskluzywnego wizerunku najbogatszej wersji, to wydatek od 231 900 zł (kombi - 238 900 zł). 150-konny 2.0 TDI kosztuje od 215 900 zł (kombi 222 900 zł). Najmocniejszy 2.0 TDI/193 KM to już 232 900 zł (239 900 zł za kombi).

Superb Laurin & Klement jest bogatszy o takie elementy jak m.in.: tapicerka Design Selection L&K Suite Black lub Suite Cognac, ramka grilla w wykończeniu Unique Dark Chrome, 18-calowe alufelgi, reflektory TOP LED z Matrix Beam i tylne światła TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami, w pełni elektryczne fotele przednie z funkcją masażu, progresywny układ kierowniczy, system multimedialny z 13-calowym ekranem i nawigacją, tempomat adaptacyjny, podgrzewana przednia szyba oraz podgrzewana kierownica oraz system nagłośnienia Canton.

Nowa Skoda Superb 2024 - ceny i wersje wyposażenia (liftback oraz kombi)