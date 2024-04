Toyota Corolla 2024 najpopularniejsza w Polsce. Jak trzyma wartość?

Toyota Corolla zdominowała rynek nowych samochodów w Polsce. W pierwszym kwartale zarejestrowano już ponad 8 tys. sztuk tego modelu, czyli o 61 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku. Oznacza to, że co czwarta nowa Toyota zarejestrowana w Polsce to właśnie Corolla.

Jeśli chodzi o napęd, to 80 proc. kierowców wybiera 140-konną hybrydę 5. generacji z silnikiem 1.8. Pozostali stawiają na napęd 2.0 hybrid/196 KM. Japoński kompakt przewodzi w segmencie C z udziałem ponad 29 proc., jest też liderem rynku flotowego. Skąd takie wzięcie? Jak Toyota Corolla trzyma cenę po latach?

Wartość rezydualna. Co to jest i ile można stracić?

Na początek odrobina teorii. Wartość samochodu spada już od momentu, w którym wyjedzie on z salonu. Nowe auto najwięcej traci na wartości w ciągu 3-4 pierwszych lat eksploatacji - powinni to zapamiętać jako wskazówkę zarówno kupujący (wybieraj trzy- lub czterolatki), jak i ci którzy chcą sprzedać młode auto (nie śpiesz się, poczekaj rok lub dwa, bo teraz stracisz). Dlatego przy wyborze nowych czterech kółek warto pomyśleć o jego wartości rezydualnej (RV ang. residual value), czyli sumie, za którą można je sprzedać po kilku latach użytkowania. Im ona wyższa, tym niższa utrata wartości, czyli auto mniej będzie nas kosztować w całkowitym rozrachunku.

Im wyższa wartość rezydualna, tym niższa miesięczna rata

Wartość rezydualna coraz częściej ma znaczenie dla nabywców prywatnych rozglądających się za nowym samochodem. W przypadku osób "biorących auto na firmę" i korzystających z wynajmu długoterminowego lub leasingu to kluczowe kryterium, ponieważ przedsiębiorca zazwyczaj jest zainteresowany jak najniższą ratą. A jedną ze składowych kalkulacji raty, obok ceny zakupu auta, pozostaje właśnie jego wartość na rynku wtórnym po zakończeniu kontraktu. Dlatego im wyższa wartość rezydualna, tym większe szanse na niższą miesięczną opłatę. Dodatkowo większość klientów biznesowych korzystających z leasingu, po okresie kontraktu decyduje się na wykup samochodu, w konsekwencji stając się jego właścicielem.

W praktyce wygląda to tak, że czynników mających wpływ na wskaźnik RV i utratę wartości jest na tyle dużo (m.in. polityka cenowa/rabaty, dobór wyposażenia, warunki gwarancyjne, koszty eksploatacji, obsługa posprzedażna), że nie nad każdym aspektem producent może mieć bezpośrednią kontrolę (np. pozycja danej marki w oczach klientów). W związku z tym, wybierając samochód (szczególnie firmowy), warto brać pod uwagę spadek jego wartości w czasie, im mniejszy, tym korzystniej.

Toyota Corolla 2024 - jaka utrata wartości po 3 latach i 60 tys. km?

Na potrzeby prognozy wartości rezydualnych Corolli 2024 specjaliści firmy Info-Ekspert założyli 3 lata eksploatacji i roczny przebieg na poziomie 20 tys. km (łącznie 60 tys. km). Parametry nie są wzięte z sufitu, to najczęstszy wybór klientów leasingujących lub wynajmujących nowe auta. Wynik?

Toyota Corolla Sedan z napędem 1.8 Hybrid w wersji Active zachowa po 3 latach i pokonaniu 60 tys. km aż 71 proc. początkowej wartości. Wersja Comfort jest dostępna jako hatchback 5d, kombi i sedan utrzyma 70,8 proc. wartości. Taki samochód oferuje m.in. zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate, nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym HD 10,5 cala, inteligentnym asystentem głosowym i nawigacją Connected z mapami online, a także dwustrefową klimatyzację automatyczną, 16-calowe felgi aluminiowe i pełne światła LED.

Toyota Corolla 1.8 Hybrid po 60 tys. km jest warta 71 proc. ceny

Toyota Corolla w wersji Style zachowa według prognoz do 70 proc. ceny zakupu. W tej wersji auto jest lepsze o m.in. inteligentny kluczyk cyfrowy, bezprzewodową ładowarkę telefonu, podgrzewane przednie fotele i kierownicę, elektrycznie regulowane podparcie odcinka lędźwiowego fotela kierowcy, 17-calowe felgi aluminiowe, przyciemniane tylne szyby, a także czujniki parkowania i układ detekcji przeszkód (ICS). Auto zyskuje też zupełnie nowy układ klimatyzacji z technologią nanoe X, który oczyszcza powietrze z bakterii i wirusów, neutralizuje pyłki, alergeny oraz nieprzyjemne zapachy.

Toyota Corolla i niewielka utrata wartości wyższych wersji wyposażenia

Toyota Corolla GR Sport to wartość rezydualna do 69,6 proc. Wersję wyróżniają nowe, 17- lub 18-calowe, polerowane felgi aluminiowe, czarny dach oraz czarne lusterka zewnętrzne, zmodyfikowany tylny zderzak i osłony podwozia oraz nakładki progowe GR Sport. Kierownica została obszyta skórą z perforacją, a podgrzewane fotele otrzymały nową czarną skórzano-materiałową tapicerkę z kontrastującymi jasnoszarymi wstawkami i z logo GR wytłoczonym na zagłówkach.

Wartość rezydualna najwyższej wersji Executive mieści się w przedziale 68,9-69,2 proc. Wyposażenie obejmuje adaptacyjne światła drogowe, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu, system monitorowania martwego pola w lusterkach czy system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem. Do tego 18-calowe felgi aluminiowe, nawigacja Connected z dodatkowym trybem offline i 4-letnią darmową transmisją danych, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, a także światła matrycowe LED i system nagłośnienia Premium Audio JBL z 8 głośnikami.

Toyota Corolla 2024 jako hatchback 5d, sedan i TS kombi. Cyfrowy kluczyk przez rok za darmo

Toyota Corolla 2024 jedzie z duchem czasu i po raz pierwszy jest dostępna z cyfrowym kluczykiem. Żeby skorzystać z nowej funkcji otwierania i zamykania samochodu, nie trzeba uruchamiać specjalnej aplikacji - wystarczy mieć przy sobie smartfon z aktywnym profilem Smart Digital Key (roczny abonament jest darmowy).

Cyfrowy kluczyk umożliwia utworzenie do pięciu profili użytkowników, co można wykorzystać do współdzielenia aut flotowych przez pracowników, a także umożliwia nadanie dostępu do samochodu np. mechanikom. Rozwiązanie sprawdzi się też firmach świadczących usługi carsharingu.

Corolla 2024 jak Lexus. Nowa klimatyzacja nanoe X niszczy bakterie

Toyota Corolla 2024 oferuje również zupełnie nowy układ klimatyzacji z technologią nanoe X. To rozwiązanie znane z droższych modeli Toyoty i Lexusa. System opracowany przez firmę Panasonic wprowadza tryliony cząsteczek wody o nanometrycznych rozmiarach do przepływu powietrza, zapewniając czystsze i zdrowsze środowisko wewnątrz auta. Wyniki badań laboratoryjnych mają potwierdzać zdolność rodników hydroksylowych do korzystnego oddziaływania na powietrze w zamkniętych przestrzeniach.

Twórcy nanoe X podkreślają, że ich patent skutecznie tłumi aktywność szkodliwych bakterii i wirusów, neutralizuje pyłki, alergeny oraz przykre zapachy. Co więcej, pomaga w zwalczaniu pleśni i dba o optymalny poziom wilgotności w kabinie auta.

Toyota Corolla 2024 i nowe lakiery. Metalizowany Super Green wygląda ekstra

W Corolli z roku modelowego 2024 najmodniejsze są dwa nowe kolory karoserii. Metalizowany Super Green w parze z czarnym dachem wygląda zjawiskowo – to połączenie zarezerwowano dla hatchbacka i kombi. W sedanie debiutuje elegancki lakier Precious Silver. Z kolei w wersji GR Sport z pakietem Dynamic (hb i TS) lusterka, dolne partie przedniego spojlera oraz listwy boczne są pomalowane czarnym lakierem.

Toyota Corolla 2024 i różnice w hybrydach 1.8 i 2.0

Odmłodzona Corolla 2024 to dwie hybrydy 5. generacji do wyboru. Pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8, zaś druga na jednostce 2.0 Dynamic Force.

Najpopularniejsza hybryda 1.8 zapewnia 140 KM zamiast 122 KM (4. generacji). Większa o 18 KM moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli szybciej o 1,7 s.

Napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 wytwarza 196 KM, czyli o 12 KM więcej. Efekt? Corolla 2024 z nowym sercem stała się szybsza o pół sekundy - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,5 s.

Hybrydowa Toyota Corolla 2024 ma nowy akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni.

Toyota Corolla 2024 z hybrydą 1.8 - ile zużywa benzyny?

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Corolla z nową hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km poza terenem zabudowanym nie wymaga specjalnych wysiłków.

Toyota Corolla z hybrydą 5. generacji ponad 80 proc. na silniku elektrycznym

A jak wypada wydajność? Do porównania stanęła Corolla z nowym napędem hybrydowym 1.8/140 KM, wcześniejsza Corolla Hybrid 1.8 (4. generacja technologii hybrydowej) oraz Auris Hybrid 1.8 korzystający z napędu 3. generacji. Samochody wyposażone w urządzenia do pomiarów telemetrycznych pięciokrotnie pokonały prawie 12-kilometrową trasę wytyczoną ulicami Poznania. Przejazdy po suchej nawierzchni w temperaturze kilku stopni powyżej zera zajmowały im średnio około 33 min.

Corolla wyposażona w najnowszą 5. generację napędu hybrydowego uzyskała najlepsze wyniki. Podczas pięciu kolejnych przejazdów pomiary czasu jazdy w trybie EV wahały się w zakresie 77-83 proc., a średni wynik nowego auta to 80 proc. Poprzedni model uzyskał wyniki w zakresie 71-74 proc. czasu jazdy, ze średnią na poziomie 72 proc. Auris Hybrid 1.8 korzystał z samego silnika elektrycznego średnio przez 68 proc. czasu jazdy, a w kolejnych przejazdach system telemetryczny wskazywał od 67 proc. do 71 proc.