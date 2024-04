Michelin kończy z produkcją opon do ciężarówek w Olsztynie

Michelin rozpoczął stopniowe zamknięcie zakładu opon ciężarowych w fabryce w Olsztynie. Zmiana ta nie oznacza jednak redukcji zatrudnienia.

- Każdy z zatrudnionych tam 430 pracowników otrzyma indywidualne wsparcie umożliwiające rozwój kariery w kierunku nowego stanowiska w olsztyńskiej fabryce - usłyszeliśmy zapewnienie przedstawicieli francuskiego producenta. - Decyzja o zamknięciu zakładu opon ciężarowych nie jest spowodowana wysokimi kosztami. Wynika ona wyłącznie z kontekstu rynkowego: fabryka Michelin w Olsztynie przechodzi transformację, aby lepiej odpowiadać na trendy i potrzeby rynku opon osobowych i ciężarowych - dodano.

Reklama

430 pracowników dostało nową ofertę

Informacja na temat zmian została przekazana pracownikom osobiście podczas spotkania z prezesem Michelin Polska oraz dyrekcją fabryki w połowie marca 2024 r. Spotkanie obejmowało również sesję pytań i odpowiedzi, podczas którego pracownicy mogli dopytać o szczegóły zmiany.

- Po tym spotkaniu odbyła się dodatkowo seria bezpośrednich rozmów menedżerów ze swoimi zespołami na temat planowanych zmian. Dopiero po bezpośredniej komunikacji do wszystkich pracowników zakładu opon ciężarowych pozostali pracownicy fabryki zostali o niej poinformowani podczas wewnętrznych spotkań lub drogą mailową - wyjaśnił przedstawiciel Michelin.

Reklama

Zmiany w fabryce Michelin w Olsztynie do końca 2024 roku

Stopniowe zamknięcie zakładu opon ciężarowych potrwa do końca grudnia 2024 roku, przy czym do tego czasu będzie tam prowadzona produkcja. Michelin zapowiada, że do sprostania zapotrzebowaniu na tego typu ogumienie wykorzysta moce produkcyjne swoich zakładów w Hiszpanii, Włoszech i Rumunii.

Michelin zatrudnia w Polsce ok. 5 tys. osób

Michelin to największy pracodawca w województwie warmińsko-mazurskim. Fabryka przy ulicy Leonharda 9 w Olsztynie pod szyldem ludzika Bibendum od działa od 2001 r. (wcześniej jako Stomil Olsztyn) iKoncern Michelin tnie zatrudnienie w fabryce w Olsztynie jest podzielna na siedem wydziałów:

Zakład Opon Osobowych i Dostawczych (który jest wygaszany)

Zakład opon Ciężarowych

Zakład Opon Rolniczych

Zakład Półproduktów

Zakład Form

Zakład Kordów

Grupa Serwisów

W całej Polsce spółka Michelin zatrudnia ok. 5000 osób. Dyrekcja handlowa ma swoje biuro w Warszawie.