Fabryka opon w Dębicy szuka 200 nowych pracowników. Kogo potrzebują?

Kiedy francuski Michelin wygasza w Olsztynie zakład produkcji opon ciężarowych i przenosi 400 pracowników do innych działów, to amerykański koncern Goodyear rozwija swoją fabrykę opon w Dębicy i rusza z rekrutacją 200 nowych osób. Kogo poszukują do pracy?

Producent zapewnia, że potrzebuje zarówno fachowców z doświadczeniem w branży, jak i osób stawiających pierwsze kroki w zawodzie. Można aplikować na stanowiska: operatorów produkcji opon i maszyn CNC (obrabiarek sterowanych komputerowo), monterów ds. form, mechaników remontowych, elektryków, elektroenergetyków oraz elektromechaników.

Koncern Goodyear inwestuje w rozwój fabryki opon w Dębicy. Czym kusi nowych pracowników?

– Osoby, które zdecydują się dołączyć do zespołu fabryki, mogą liczyć na stabilne zatrudnienie w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku oraz na profesjonalny program wdrożenia do pracy, co jest szczególnie istotne dla rozpoczynających swoją karierę zawodową – zapewniają przedstawiciele zakładu w Dębicy. Firma oferuje także dofinansowanie do szkoleń i kursów, rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych oraz dostęp do prywatnej opieki medycznej.

Fabryka opon w Dębicy to największy zakład Goodyeara w Europie

Fabryka opon w Dębicy w 1995 roku trafiła pod skrzydła amerykańskiego koncernu Goodyear. W tym roku zakład świętuje 85 lat działalności i zatrudnia obecnie ok. 3 tys. osób, stąd jest jednym z największych pracodawców na Podkarpaciu.

Dębicka fabryka jest największym zakładem Goodyeara w Europie i jednym z trzech największych na świecie. Produkowane są tutaj opony do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych pod markami Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica i Sava, które trafiają do 59 krajów. Fabryka produkuje też opony na tzw. pierwsze wyposażenie dla największych producentów aut na świecie.