Nowa Toyota GR Yaris już w Polsce i znika w ciemno

Nowa Toyota GR Yaris została przebojem polskiego rynku zanim jeszcze pojawiła się w salonach. W ciągu pół godziny zarezerwowano ok. 500 sztuk tego auta.

GR Yaris jednocześnie ustanowił nowy rekord w szybkości sprzedaży. Do tej pory czempionem była nowa Toyota Land Cruiser, której 462 sztuki rozeszły się w godzinę. Hatchback na przebicie tego wyniku potrzebował jedynie 30 minut. Skąd takie wzięcie?

Nowa Toyota GR Yaris to przedstawiciel wymierzającego gatunku

Nowy GR Yaris to przedstawiciel wymierającego gatunku niewielkich i mocnych samochodów. Ze zwykłym Yarisem ma wspólne jedynie trzy elementy – lampy, lusterka i antena. 3-drzwiowe prawie 4-metrowe nadwozie po szeregu modyfikacji zyskało bardziej drapieżny wygląd, jest sztywniejsze, zapewnia większy docisk oraz lepszą aerodynamikę i przyczepność. Znakiem szczególnym jest dolny przedni grill ze stalową kratką. Boczne otwory są większe, a zderzak ma dzieloną konstrukcję łatwiejszą i tańszą w naprawie. Także w obawie przed uszkodzeniami światła przeciwmgielne oraz światła cofania ze zderzaka trafiły do zespołu tylnych lamp. Otwór w dolnej krawędzi tylnej listwy pozwala na przepływ powietrza spod podłogi – to dla lepszej zwrotności i stabilność, a przy okazji odprowadza też ciepło z układu wydechowego.

Nowy GR Yaris to przeprojektowane wnętrze

GR Yaris od progu wita nowym układem kabiny. Obniżona o 50 mm górna krawędź deski rozdzielczej zapewnia lepszą widoczność – jej układ przeniesiono z aut wyścigowych czy rajdowych. Teraz kierowca siedzi o 25 mm bliżej asfaltu, a do opuszczonego fotela dostosowano ułożenie kierownicy.

Cyfrowy kokpit o przekątnej 12,3 cala może prezentować dane w dwóch trybach – normal lub sport. Wyłącznik układu stabilizacji toru jazdy (VSC), włącznik świateł awaryjnych oraz włącznik natrysku wody na intercooler są teraz w zasięgu ręki nawet po zapięciu pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa. Większa półka przed pasażerem ułatwi zamontowanie dodatkowych wskaźników lub monitorów.

Nowa Toyota GR Yaris to dzikus. Mocniejszy silnik 1.6 pod maską

GR Yaris w chwili debiutu błyszczał najmocniejszym trzycylindrowym silnikiem na świecie. Teraz moc jednostki 1.6 wzrosła o 19 KM do 280 KM, a moment obrotowy zyskał 30 Nm do 390 Nm. W efekcie nowa Toyota GR Yaris ma moc hot hatcha z segmentu C, masę auta klasy B (1280 kg) i rewelacyjny stosunek mocy do masy wynoszący 4,6 kg/KM (poprzednik 4,9 kg/KM). Osiągi? Mechaniczne serce charakterystyką pracy przypomina silnik typu bokser i potrafi wkręcać się do 7 tys. obrotów! Przyspieszenie od 0 do 100 KM? Na poziomie 5 sekund.

Toyota GR Yaris z nową automatyczną skrzynią biegów hitem w Polsce

GR Yaris pierwszy raz jest dostępny z opcjonalną 8-biegową skrzynią automatyczną GAZOO Racing Direct zamiast sześciobiegowej manualnej. To najważniejsza zmiana wprowadzona przez Japończyków. I właśnie aż 70 proc. samochodów sprzedanych w Polsce jest skonfigurowanych właśnie z nowym automatem.

Przekładania ma ciasno zestopniowane przełożenia, a oprogramowanie odpowiada za ich błyskawiczną zamianę. Jak szybką? Podczas testów na torze wyścigowym nowy automat umożliwił osiągnięcie lepszych czasów niż auta wyposażone w skrzynię manualną. Co ciekawe, żeby zmienić bieg na wyższy w automacie kierowca przyciąga lewarek do siebie, a redukcja wymaga pchnięcia.

Jak działa napęd 4x4 GR-Four?

Fenomenalne właściwości jezdne auta to także zasługa napędu na cztery koła GR-Four i standardowych mechanizmów o ograniczonym poślizgu Torsen z przodu i tyłu, które rozdzielają moc między lewą i prawą stronę. System potrafi dostarczyć 100 proc. momentu obrotowego na przód lub przekierować całość na tył. Kierowca może decydować o proporcji wybierając pokrętłem jeden z trzech trybów pracy układu 4x4: Normal (60:40), Sport (30:70) i Track (50:50).

Ile kosztuje nowa Toyota GR Yaris? Auta znikają na pniu

Toyota GR Yaris w wersji Dynamic z 6-biegową skrzynią manualną kosztuje od 214 900 zł. GR Yaris z 8-biegową przekładnią automatyczną GAZOO Racing Direct to wydatek od 225 900 zł. U dilerów można jeszcze składać zamówienia, ale liczba dostępnych egzemplarzy z nowym automatem jest ograniczona.

GR Yaris oferowana jest tylko w jednej wersji wyposażenia – Dynamic, do tego można dołożyć pakiet VIP (16 tys. zł). Taka konfiguracja stanowi aż 79 proc. dotychczasowych zamówień.Z pięciu dostępnych lakierów najczęściej wybieranym jest nowy Precius Metal (57 proc.).

Nowa Toyota GR Yaris - jakie wyposażenie na pokładzie?

Samochód jest wyposażony w sportowe fotele GR, przedni i tylny dyferencjał Torsen LSD, podwójne końcówki układu wydechowego, tylny spojler, dach wykonany z kompozytów z włóknem węglowym (CFRP), a w wersji z automatem przy trójramiennej sportowej kierownicy zamontowano manetki do zmiany przełożeń. Do tego są aluminiowe nakładki na pedały i nakładki progowe, bezramkowe drzwi czy czerwone zaciski hamulców.

Na liście jest także dwustrefowa klimatyzacja, kamera cofania, inteligentny kluczyk, 12,3-calowe cyfrowe zegary, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym, nawigacja Connected z trybem offline oraz 4-letni pakiet transmisji danych, a także bezprzewodowa łączność ze smartfonem przy pomocy Apple CarPlay i Android Auto.

Pakiet VIP (16 tys. zł) obejmuje 18-calowe kute felgi aluminiowe, podgrzewaną kierownicę oraz fotele, system Premium Audio JBL z ośmioma głośnikami, przednie i tylne czujniki parkowania, system monitorowania martwego pola w lusterkach, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu. W przypadku GR Yarisa z automatyczną skrzynią biegów ten ostatni system ma funkcję hamowania, a auto dodatkowo jest wyposażone w układ detekcji przeszkód.

