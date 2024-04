Nowe Audi Q6 i SQ6 e-tron: będziesz zaskoczony, ile przejadą

Nowe Q6 e-tron i SQ6 e-tron to pierwsze modele Audi zbudowane na platformie Premium Platform Electric (PPE). Wykorzystują one mocne silniki elektryczne oraz nowo opracowany akumulator litowo-jonowy. Bateria trakcyjna składa się w tym wypadku z 12 modułów i 180 ogniw pryzmatycznych o łącznej pojemności brutto 100 kWh (94,9 kWh netto), co pozwala uzyskać zasięg nawet do 624 km na jednym ładowaniu.

Kluczowe znaczenie ma w tym wypadku zastosowanie technologii 800 V– maksymalna moc ładowania wynosi bardzo solidne 270 kW. Dzięki temu na odpowiedniej stacji ładowania można zwiększyć zasięg o 255 km w zaledwie 10 minut, natomiast poziom naładowania z 10 do 80 proc. wzrasta w takim wypadku w ciągu ok. 21 minut. Znakomicie, zostaje już tylko znaleźć taką ładowarkę…

Nowe Audi Q6 i SQ6 e-tron: po światłach je poznasz

Za pracę oświetlenia w Audi Q6 e-tron odpowiada jeden z pięciu komputerów czuwających nad elektroniką. Audi chwali się, że tylne lampy OLED drugiej generacji składają się z sześciu paneli diod organicznych zawierających łącznie 360 segmentów, a nowy obraz (częstotliwość odświeżania) generowany jest co 10 ms. Tzw. aktywna cyfrowa sygnatura świetlna podobno wskazuje także drogę przyszłości technologii oświetleniowej w Audi. Ciekawe, prawda?

W kabinie czeka nowy system multimedialny, który jako pierwszy w Audi wykorzystuje system operacyjny Android Automotive. Dostajemy w tym wypadku m.in. bezprzewodowe aktualizacje (OTA), układ Audi connect i poprawiony tzw. planer trasy e-tron (optymalizacja trasy pod kątem punktów ładowania). Ponadto, aplikacje (np. YouTube) można pobierać bezpośrednio poprzez zintegrowany sklep Google Play, który jest częścią MMI i nie wymaga użycia smartfona.

W systemie nagłośnienia Bang & Olufsen Premium pierwsze… skrzypce gra wysokowydajny wzmacniacz, który zasila 20 głośników o łącznej mocy 830 W. Spośród nich cztery są zintegrowane z zagłówkami przednich siedzeń i – po raz pierwszy w Audi – pozwalają na tworzenie tzw. stref dźwiękowych.

Nowe Audi Q6 i SQ6 e-tron: jakie ceny? Jak Audi wypada na tle Porsche Macana?

Cennik Audi Q6 e-tron (387 KM) rozpoczyna się od kwoty 355 500 zł, natomiast za SQ6 e-tron (517 KM) trzeba zapłacić od 419 900 zł wzwyż. Na tle elektrycznego Macana, kosztującego od 386 000 zł (Macan 4; 387 KM) i od 526 000 zł (Macan Turbo; 584 KM) to niemal promocja. Uwaga: Porsche występuje też wciąż z silnikiem spalinowym (poprzednia generacja), ale trzeba się już powoli spieszyć.